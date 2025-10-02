Tego jeszcze nie było. Nowa zasada w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

Takich emocji w popularnym show jeszcze nie było! W 22. edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” doszło do sytuacji bez precedensu. Po raz pierwszy w historii programu padł „totalny” remis, a stacja Polsat postanowiła wprowadzić nową nagrodę.

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” – fenomen od lat

Program oparty na hiszpańskim formacie „Your Face Sounds Familiar” od 2014 roku gromadzi przed ekranami miliony widzów. Gwiazdy sceny i ekranu wcielają się w znanych artystów, kopiując ich ruchy, głos i sceniczny styl. To właśnie w tym show widzowie mogli zobaczyć niezapomniane kreacje, m.in. Mateusza Ziółko jako Zbigniewa Wodeckiego w „Lubię wracać tam, gdzie byłem”, Marię Tyszkiewicz w duecie z Dodą czy Filipa Lato jako Czesława Niemena.

Nowa zasada i nagroda pieniężna

Od 5. odcinka bieżącego sezonu nagrodzonych będzie aż dwóch uczestników. Zwycięzca tradycyjnie otrzyma czek na 10 tysięcy złotych, który przekaże dla wybranej instytucji charytatywnej, ale nowością jest, iż także osoba z drugiego miejsca dostanie własną nagrodę – 5 tysięcy złotych, które również przekaże na cel dobroczynny.

To rozwiązanie wprowadzono, ponieważ w ostatnim odcinku doszło do absolutnego remisu. Dotychczas przy równej liczbie punktów decydowało jury, jednak tym razem nawet jego oceny były identyczne. Ostateczną decyzję musiała podjąć przewodnicząca jury, Małgorzata Walewska.

Ten wyjątkowy odcinek przejdzie do historii programu, który od lat jest jednym z największych hitów Polsatu. „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” można oglądać w piątki o godz. 19.55 na antenie Polsatu.

Czytaj też:

Justyna Steczkowska wyśmiana w kabarecie. Mocne porównanieCzytaj też:

Złamał kręgosłup na planie show. Ostro reaguje na tłumaczenia Polsatu. Ujawnił opinię lekarza