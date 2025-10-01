Te teleturnieje rządzą teraz w telewizji. Spore zaskoczenie

Teleturniejowa bitwa rozkręciła się na dobre. Choć „Milionerzy” w Polsacie wciąż cieszą się ogromną popularnością, to nowy format TVN – „The Floor” – przyciąga przed ekrany jeszcze więcej widzów. Wyniki oglądalności jasno pokazują, kto rządzi jesiennymi wieczorami.

„The Floor” wygrywa z „Milionerami”

Według danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl, po miesiącu emisji „The Floor” gromadzi średnio 979 tys. widzów. To o 75 tys. więcej niż „Milionerzy”, których w Polsacie ogląda średnio 904 tys. osób.

Oba programy nadawane są od poniedziałku do czwartku, ale w innych godzinach. „Milionerzy” startują o 19:55, a „The Floor” o 20:55. W tym samym czasie „The Floor” daje TVN 7,97 proc. udziału w rynku w grupie wszystkich widzów. Jeszcze lepiej wygląda wynik w kluczowej dla reklamodawców grupie 16-49 – tutaj show zdobywa 11,79 proc. udziału, a w grupie 20-54 – 11,28 proc.

Choć oba programy idą łeb w łeb, to dane pokazują przewagę TVN w najważniejszej dla rynku grupie komercyjnej 16-49. „The Floor” uczynił stację liderem pasma, a w grupie ogólnej i 20-54 TVN zajmuje drugą pozycję.

Rekordy oglądalności obu teleturniejów

Najlepiej oglądanym odcinkiem „The Floor” był ten z 25 września, kiedy przed telewizorami zasiadło średnio 1,14 mln osób. W całym analizowanym okresie liczba widzów nie spadła poniżej 813 tys.

„Milionerzy” także mają powody do zadowolenia. Najchętniej oglądany odcinek teleturnieju z Hubertem Urbańskim przyciągnął 24 września aż 1,15 mln widzów. Najniższy wynik padł 10 września, kiedy program śledziło 796 tys. osób. Średnio show daje Polsatowi 7,39 proc. udziału w rynku w grupie ogólnej, 7,62 proc. w grupie 16-49 i 7,63 proc. w przedziale wiekowym 20-54.

