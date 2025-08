Telewizja Republika z historycznym wynikiem. Zostawiła wszystkich w tyle

W ubiegłym miesiącu Telewizja Republika po raz pierwszy w swojej historii sięgnęła po tytuł lidera oglądalności wśród wszystkich stacji telewizyjnych w Polsce. Minimalnie, ale jednak, wyprzedziła dotychczasową faworytkę – TVP1.

TV Republika wyprzedza TVP1. Historyczny awans

Z danych Nielsen Audience Measurement – obejmujących także oglądalność poza domem – wynika, że udział Republiki w rynku w lipcu 2025 roku wyniósł 6,81 proc. To aż o 68,6 proc. więcej niż rok wcześniej, gdy stacja zaczęła nadawanie w ramach ósmego multipleksu telewizji naziemnej.

Z wynikiem 6,81 proc. Republika o włos wyprzedziła TVP1, która zanotowała 6,80 proc. udziału – aż o 21,1 proc. mniej niż w lipcu 2024 roku. Spadek ten można tłumaczyć m.in. brakiem piłkarskich emocji – rok temu Jedynka pokazywała mecze męskich Mistrzostw Europy (Euro 2024). Tym razem transmitowała spotkania Polek w ramach kobiecego Euro 2025, które cieszyły się znacznie mniejszą popularnością. Dla Republiki to ogromny awans – jeszcze rok temu zajmowała dopiero szóste miejsce w rankingu ogólnych stacji telewizyjnych.

Polsat i TVN trzymają się mocno. TVP1 traci pozycję

Na trzecim miejscu podium znalazł się Polsat, którego udział w rynku wzrósł z 6,30 proc. do 6,43 proc. Tuż za nim uplasował się TVN – ze wzrostem z 5,33 proc. do 5,50 proc. Piątą pozycję zajęła TVP2 z udziałem 5,17 proc. (rok wcześniej 5,6 proc.). Warto zaznaczyć, że wakacje to dla głównych anten tradycyjnie sezon powtórkowy – nowe propozycje programowe planowane są dopiero na jesień. Wśród stacji informacyjnych, poza liderującą Republiką, najwyżej uplasował się TVN24 z udziałem 5,15 proc., co oznacza spadek względem ubiegłego roku (5,50 proc.).

W kluczowej dla reklamodawców grupie wiekowej 16–59 lat najlepszy wynik osiągnął Polsat – 6,76 proc. (wzrost o 3,84 proc.). Na drugim miejscu uplasował się TVN z 6,65 proc. (rok wcześniej 6,18 proc.). TVP1, która jeszcze rok temu była liderem w tej grupie, odnotowała spadek o ponad jedną trzecią – do poziomu 4,63 proc. Czwarte miejsce zajęła TVN7 z wynikiem 4,20 proc., a piąta była Telewizja Republika – 4,10 proc. To wciąż lepszy rezultat niż TVP2, która zanotowała 4 proc.

