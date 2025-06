Dziś wieczorem będziemy się bać! Szalejący wirus w emocjonującym thrillerze

Gwiazdorska obsada — Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan Freeman, Kevin Spacey! — dynamiczna akcja i wciąż aktualny temat sprawiają, że „Epidemia”, klasyk kina katastroficznego, nieodmiennie budzi ogromne emocje.

Zabójczy wirus atakuje, w tle spisek na najwyższym szczeblu

Pułkownik Sam Daniels to epidemiolog pracujący w wojskowym instytucie chorób zakaźnych. Kiedy zostaje wysłany do tropikalnej dżungli, trafia na ślady nieznanego wirusa, który błyskawicznie zdziesiątkował lokalną społeczność. Chociaż jego przełożony, generał Billy Ford, stanowczo zakazuje kontynuowania śledztwa i ujawniania informacji, Daniels przeczuwa, że zagrożenie może wyjść poza granice kontynentu. Swoimi obawami dzieli się z byłą żoną, doktor Robby Keough. Wkrótce ich najgorsze przypuszczenia się potwierdzają – w niewielkim kalifornijskim miasteczku Cedar Creek wybucha tajemnicza epidemia, która w zaledwie 24 godziny zbiera śmiertelne żniwo. W obliczu narastającego zagrożenia Daniels i Keough ruszają do akcji, by znaleźć źródło zakażenia i powstrzymać rozwój choroby.

Walka z epidemią, która wymyka się spod kontroli

Sytuacja w Cedar Creek pogarsza się z godziny na godzinę, a pacjenci umierają błyskawicznie po pojawieniu się pierwszych objawów. Miasto zostaje objęte wojskową kwarantanną, ale to nie koniec zagrożenia. Na horyzoncie pojawia się generał McClintock – bezwzględny dowódca, który dla zatarcia śladów gotów jest posunąć się do ostateczności. Gdy liczba ofiar przekracza wszelkie przewidywania, podejmuje drastyczną decyzję: zrzucić bombę na całe miasteczko. Daniels i Robby mają zaledwie kilka godzin, by odnaleźć źródło wirusa i opracować skuteczne antidotum. Stawką jest życie tysięcy ludzi – i przyszłość całego kraju.

Thriller „Epidemia” zobaczymy już dziś, w środę, 18 czerwca o godz. 21:35 na antenie TVN.

