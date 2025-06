Zaskakujący powrót! Marek Kondrat znów zagra w filmie. I to jaką postać!

Wieści, które zelektryzują wszystkich kinomanów i wielbicieli aktora. Marek Kondrat pojawi się w długo wyczekiwanej nowej, filmowej wersji „Lalki”, jako Ignacy Rzecki. To jedna z absolutniej najważniejszych postaci w tej historii.

Marek Kondrat wraca do filmu

Uwielbiany przez miliony widzów aktor w 2007 r. porzucił plan filmowy na rzecz swojej drugiej życiowej pasji — winiarstwa. Drobny wyjątek zrobił jedynie w 2010 r., kiedy to wystąpił w epizodycznej roli w filmie„Mała matura 1947” Janusza Majewskiego. Do dziś pamiętamy jednak jego kultowe role Adasia Miauczyńskiego z „Dnia Świra” i „Nic Śmiesznego”, pozytywnie zweryfikowanego Ubeka Ola z „Psów" czy tytułowego „Pułkownika Kwiatkowskiego". Na małym ekranie telewidzowie pokochali go za role m.in w serialach „W labiryncie” czy „Ekstradycja”. W końcu, o co od dawna gorąco prosili kinomani, wraca jednak na ekran.

Kondrat o ekranizacji „Lalki”: Dostaję szansę od losu

„»Lalka«” jest moją ulubioną powieścią. Nigdy w moim życiu aktorskim nie zdarzyło mi się znaleźć wśród jej bohaterów. Udało się to mojemu ojcu w filmie Wojciecha Hasa. Teraz tę szansę dostaję od losu ja i chcę z niej skorzystać. Rzecki jest postacią z »dwóch światów« — mijającego i obecnego. To bliska mi perspektywa, która daje mi poczucie dotkliwej aktualności tej powieści. Wymarzona ekipa twórców dodaje mi odwagi" – mówi o swojej nowej roli i książce Marek Kondrat.

„Spełniło się jedno z największych marzeń, jakie jako twórca filmowy mogłem mieć. W naszym filmie zagra Marek Kondrat!” – podkreśla Radosław Drabik, producent filmu i dodaje: "Jest to powód do dumy i radości dla wszystkich biorących udział w tej produkcji. Ignacy Rzecki, czyli stary subiekt, narrator w powieści »Lalka«Bolesława Prusa jest jej kluczową postacią”. Jak przypomina, we wcześniejszych ekranizacjach postać Rzeckiego zagrali Tadeusz Fijewski w filmie Wojciecha Jerzego Hasa oraz Bronisław Pawlik w serialu Ryszarda Bera. „Nie ma wątpliwości, że Marek Kondrat ma szansę zdobyć serca współczesnych widzów i stworzyć niepowtarzalną rolę, która będzie zapamiętana na dekady. Ciekawostką jest fakt, że w ekranizacji Hasa rolę Henryka Szlangbauma zagrał Tadeusz Kondrat – ojciec Marka Kondrata” – dodaje producent.

Nowa ekranizacja „Lalki”. Wkrótce na plan

Zdjęcia do kinowej superprodukcji "Lalka" rozpoczną się w lipcu 2025 roku. Reżyserem jest Maciej Kawalski, a autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr.. W rolach głównych zobaczymy Marcina Dorocińskiego, który zagra Stanisława Wokulskiego i Kamilę Urzędowską, która wcieli się w postać Izabeli Łęckiej. Producentem filmu jest Gigant Films.

