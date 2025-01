Danuta Holecka zwróciła się do widzów TV Republika. „Nie mamy prawa”

W ostatnim czasie jest niezwykle głośno o konflikcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Telewizji Republika. Stacja Tomasza Sakiewicza już od wielu tygodni emituje materiały krytykujące Jerzego Owsiaka, przez co zaczął być on nękany i dostawać groźby śmierci. Choć już wiele osób publicznych otwarcie broniło prezesa fundacji, prawicowe medium nic sobie z tego nie robi. Do całej sytuacji odniosła się teraz Danuta Holecka.

Danuta Holecka o sporze z Jerzym Owsiakiem

W odwecie za oczerniające materiały, na konferencji prasowej po 33. finale WOŚP Jerzy Owsiak postawił ultimatum swoim partnerom biznesowym. – Jeżeli jakakolwiek firma chce z nami współpracować i chce się reklamować w tamtej telewizji, musi wybrać. Nie będziemy z wami współpracowali, jeżeli będziecie się reklamowali w Telewizji Republika, która jest antyonkologiczna, antyhematologiczna, antyludzka momentami – powiedział.

W efekcie tych słów już kilka firm zakończyło współpracę reklamową z telewizją Tomasza Sakiewicza (m.in. Wawel, Lidl i Oleofarm). Z tego względu w jednym z ostatnich wydań programu informacyjnego „Dzisiaj” Danuta Holecka zwróciła się do widzów, dziękując im za wsparcie. Następnie zapewniła, że jako redakcja „będą robić swoje, zawsze honorowo”, mimo przeciwników, którzy „stosują wobec nich brudne taktyki, straszą odebraniem koncesji czy zamknięciem stacji”. Z kolei pod koniec formatu bezpośrednio nawiązała do działań Jurka Owsiaka.

– Jesteśmy dla państwa, a państwo są naszą siłą, co jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Skoro państwo nam zaufali, to my tego zaufania zawieść nie mamy prawa i staramy się z całych sił. Informujemy o tym, o czym inni nawet się nie zająkną. Zadajemy trudne pytanie, żeby mogli państwo zobaczyć przekaz nie tylko uśmiechniętej Polski – zaczęła.

– Państwo coraz chętniej i coraz liczniej wybierają właśnie naszą stację, o czym świadczą doskonale wyniki oglądalności, które deklasują naszą konkurencję. I to nie podoba się wielu. Próbują nas zastraszyć, nie wpuszczają nas na konferencje, a teraz nawet szantażują naszych reklamodawców, aby nas zagłodzić. A gdzie przyzwoitość? Gdzie honor? My na kolana nie padniemy i z podniesioną głową będziemy robić swoje – to państwu przyrzekamy! – dodała Danuta Holecka.

