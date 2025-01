Fundacja związana z TV Republika ma kłopoty. Musi zwrócić miliony złotych

Fundację Niezależne Media w 2009 roku założyli Tomasz Sakiewicz (prawicowy publicysta, redaktor naczelny „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie”, a także prezes zarządu spółki Telewizja Republika S.A i redaktor naczelny Telewizji Republika) oraz Sławomir Sawicki (prawnik, który reprezentuje media Sakiewicza przed sądami). Już na przełomie 2017 i 2018 roku, czyli za czasów rządów PiS, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał jej 7,2 mln zł grantu. W kwietniu 2023 roku premier Mateusz Morawiecki przyznał natomiast fundacji kolejne 5,7 mln złotych. Teraz wiele wskazuje na to, że ta będzie musiała je zwrócić.

Fundacja Tomasza Sakiewicza ma zwrócić miliony

Jak podawały „Wirtualne media”, w 2023 roku Fundacja Niezależne Media osiągnęła 16 mln zł przychodów (z czego ponad 10 mln zł z darowizn), wobec zaledwie 67,9 tys. zł rok wcześniej. W kwietniu 2023 r. premier Mateusz Morawiecki przyznał też Fundacji Niezależne Media 5,7 mln zł z ogólnej rezerwy budżetowej na „dofinansowanie zadania publicznego pn. Akademia Demokracji”.

„Akademię Demokracji” zapowiadano jako „ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny w zakresie prawa wyborczego, skierowany do pełnoletnich obywateli, w szczególności do mężów zaufania lub kandydatów na mężów zaufania”. Oprócz działań w mediach projekt miał objąć 50 „obywatelskich spotkań regionalnych” oraz infolinię edukacyjną na temat prawa wyborczego. Finalnie fundacja wydała publiczne pieniądze głównie w mediach związanych z „Gazetą Polską” i wśród jej dziennikarzy, a także stworzyła kilkustronicową broszurę, która w tabloidowej stylistyce zachęcała do głosowania 4 razy „nie” w referendum. Ulotkę tę dystrybuowała w październiku zeszłego roku Poczta Polska.

Teraz TVN24 poinformował, że audyt przeprowadzony przez Izbę Celno-Skarbową w Szczecinie ujawnił, iż fundacja nie zrealizowała celów państwowej dotacji – nie spełniła wymogów związanych z realizacją projektu „Akademia Demokracji”, gdyż eksperci wskazali szereg wydatków poczynionych „z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania”. Otóż Fundacja Wolne Media miała otrzymać dotację z pominięciem trybu konkursowego i wydatkować środki bez organizowania przetargów, co narusza obowiązujące przepisy. Ze względu na to, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podjęła działania w celu odzyskania 5,7 miliona złotych.

Tomasz Sakiewicz w rozmowie z „Wirtualnymi mediami” odniósł się już do tej sprawy. Redaktor naczelny TV Republika po szczegóły prosił się zwrócić do władz fundacji, jednak sam ostro skrytykował działania obecnej władzy. – Obecna władza już nie bardzo różni się od komunistycznej. Uwielbiają trzymać w ręku pałkę, kajdanki i knebel. Wszyscy, którzy biorą w tym udział, będą się wstydzić tak samo jak ci, którzy byli w komunistycznej partii. Dzisiaj im się wydaje, że mają jakąś władzę i siłę. To się szybko zmienia – stwierdził.

Czytaj też:

Materiał TV Republika hitem sieci. Absurd zdumiał internautówCzytaj też:

TV Republika z rekordową zbiórką. Proszą widzów o zdumiewającą kwotę

Czytaj więcej na: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tomasz-sakiewicz-ile-zarabia-fundacja-niezalezne-media-dotacja-do-zwrotu