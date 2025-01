Jerzy Owsiak postawił ultimatum partnerom ws. TV Republika. „Ta stacja jest antyludzka”

W niedzielę 26 stycznia odbył się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego zebrano ponad 178 mln złotych. Tym razem fundacja będzie chciała za te pieniądze kupić sprzęt dla 18 oddziałów dziecięcych, 17 hospicjów, pięciu ośrodków neurochirurgii onkologicznej, sześciu ośrodków chirurgii onkologicznej oraz czterech zakładów patomorfologii. Na zorganizowanym briefingu Jerzy Owsiak podsumował już tegoroczny finał, a także zwrócił się z ultimatum do partnerów WOŚP.

Jerzy Owsiak z ultimatum w sprawie TV Republika

Dzięki pieniądzom z 33. Finału WOŚP, możliwe będzie doposażenie placówek medycznych, co umożliwi skuteczniejsze i szybsze leczenie dzieci walczących z chorobami nowotworowymi. — Jest bardzo dobry nastrój. Gdy zamykaliśmy finał na naszym koncie było zadeklarowanych 178 mln 531 tys. 625 złotych. Ostateczną kwotę podamy na późniejszej konferencji prasowej, na której rozliczymy cały finał — poinformował Jerzy Owsiak podczas poniedziałkowego briefingu.

Prezes fundacji podkreślił też, że ilość ataków, która jest kierowana zarówno w niego, jak i w WOŚP, nie jest żadną nowością. — W zeszłym roku już to odczuliśmy – wyznał, dodając, że policja cały czas ich wspierała i pomagała, „dochodząc do wszystkich wariatów, którzy kierowali groźby”. Następnie Jerzy Owsiak odniósł się do kwestii związanej z Telewizją Republika.

— Republika nie wyemitowała reklam, które są w normalnych pakietach. Firmy wykupują pakiety i nie wiedzą, gdzie reklamy będą emitowane. Tak się złożyło, że nasza reklama finałowa miała być w Telewizji Republika — mówił.

— Z tego miejsca oświadczam, że jeżeli firma jakakolwiek chce z nami współpracować to musi wybrać. Nie będziemy z wami współpracowali, jeżeli będziecie się reklamowali w Telewizji Republika. Ta stacja jest antyludzka i spowodowała, że groźby karalne były zainspirowane ich przekazem. Jeżeli będziecie kupowali nowe pakiety, to wybraliście tamtą telewizję, a my mówimy wam, że nie gramy z wami. Nie można tego połączyć i przejść obojętnie — przekazał Jerzy Owsiak.

