Wpadka w „Dzień Dobry TVN”. Interweniował zaproszony gość

Zazwyczaj w roli gospodarzy śniadaniówek występują doświadczeni dziennikarze, jednak wiadomo, że nawet im zdarzają się niejednokrotnie pomyłki. Do jednej z nich doszło w ostatnim wydaniu „Dzień Dobry TVN”. Krzysztof Skórzyński został poprawiony przez obecnego na kanapie gościa.

Wpadka Krzysztofa Skórzyńskiego

Krzysztof Skórzyński swoją przygodę z dziennikarstwem rozpoczął w radiu TOK FM, jednak już w 2006 roku nawiązał współpracę z telewizją TVN, gdzie został reporterem „Faktów”. Potem pracował przy programie informacyjnym „Polska i świat”, był także redaktorem „Faktów”, a od 2020 roku dla TVN24 prowadził program „Sprawdzam”. W 2022 roku dołączył do zespołu „Dzień Dobry TVN”, gdzie został gospodarzem najpierw w duecie z Małgorzatą Rozenek-Majdan, a obecnie z Ewą Drzyzgą.

W jednym z ostatnich wydań śniadaniówki ich gościem na kanapie był Wojciech Zaremba, który od lat mieszka w Ghanie. Mężczyzna na miejscu prowadzi firmę, która zatrudnia lokalną społeczność i choć przebywa tam zaledwie od dziesięciu lat, już dzisiaj jest już jednym z książąt miasta, w którym mieszka. Biznesmen gościł w studio TVN-u, aby opowiedzieć o życiu i pracy w Afryce. W pewnym momencie rozmowy Krzysztof Skórzyński zadał mu pytanie, które zawierało błąd.

– To nie jest kraj, w którym ludzie są przyzwyczajeni, że przyjeżdżają do nich turyści, Europejczycy, ze swoim portfelem. Jest to kraj rdzenny, śródlądowy. Łatwo ci było się zaaklimatyzować tam? Jak cię przyjęli? – zapytał.

Wówczas gość momentalnie zareagował i poprawił prowadzącego program. – To znaczy, ja cię bardzo przepraszam, ale to nie jest kraj śródlądowy, leży nad Zatoką Gwinejską, 35 proc. ludzi żyje z morza – odparł Wojciech Zaręba, na co Skórzyński szybko próbował się wytułumaczyć i poprawić błąd. – Tak, tzn. śródlądowy w tym sensie, że w środku Afryki – dodał.

