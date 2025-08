Kinga Rusin wraca do studia „Dzień dobry TVN”. Wiemy, kto wraz z nią

To powrót, którego mało kto się spodziewał. Kinga Rusin po latach znów pojawi się w porannym paśmie TVN. Wraz z nią na telewizyjną kanapę powraca znany dziennikarz i dawny współgospodarz „DDTVN”.

Kinga Rusin wraca do telewizji?

Popularna dziennikarka, która w ostatnich latach zniknęła z telewizyjnego świata i skupiła się na rozwijaniu własnej marki, wystąpi w specjalnym, jubileuszowym wydaniu „Dzień dobry TVN”. Na dodatek u boku partnera, z którym już wcześniej tworzyła jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów śniadaniowej telewizji.

Wszystko zaczęło się od tajemniczego wpisu Rusin, który błyskawicznie obiegł media społecznościowe. Dziennikarka, obecnie przebywająca w Amazonii, opublikowała zapowiedź, która od razu wywołała falę spekulacji. „Będę miała dla Was małą telewizyjną niespodziankę. Co? Gdzie? Kiedy? [...] Chwila cierpliwości i wszystko stanie się jasne. Szczegóły poznacie w ciągu kilku najbliższych dni” – napisała Kinga Rusin. Wiadomo już, że dziennikarka powróci do „Dzień dobry TVN” z okazji 20-lecia programu. Będzie jedną z prowadzących specjalne, jubileuszowe wydanie porannego show.

Bartosz Węglarczyk u boku Kingi Rusin w „Dzień dobry TVN”

Jak ujawniono w niedzielnym wydaniu programu, Kinga Rusin poprowadzi jubileuszową odsłonę „DDTVN” w duecie z Bartoszem Węglarczykiem – redaktorem naczelnym portalu Onet. To właśnie z nim przez lata współtworzyła poranny format. Dla widzów, którzy z sentymentem wspominają tamten duet, to prawdziwa gratka.

Rusin prowadziła „Dzień dobry TVN” od 2005 roku – najpierw z Marcinem Mellerem, później właśnie z Węglarczykiem, a następnie z Piotrem Kraśką. Z anteny zniknęła w 2020 roku, koncentrując się na działalności biznesowej i ekologicznej. Jej występ nie oznacza jednak powrotu do telewizji na stałe. „Kochani, DEMENTI! Obudziłam się właśnie w Amazonii [...] i wszędzie czytam, że podobno WRACAM do telewizji! Muszę to zdementować! Moja wolność, podróże i sposób na życie, który wybrałam 5 lat temu, są dla mnie nadal priorytetem” – napisała Rusin na swoim profilu w mediach społecznościowych. Biorąc pod uwagę obecne stanowisko jej telewizyjnego partnera, trudno również podejrzewać, by Bartosz Węglarczyk w ogóle rozważał powrót do telewizji.

instagramCzytaj też:

Syn Karola Nawrockiego będzie miał swój program w TV. „Nie mogłem się doczekać”Czytaj też:

„Wrzód na d***”. Hejt w sieci w związku z powrotem serialu „Rodzinka.pl”