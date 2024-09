TVP wydało zaskakujący komunikat. Szefowa „Pytania na śniadanie” znika ze stanowiska?

Od początku tego roku „Pytanie na śniadanie” mierzy się z ogromnymi problemami. Po tym, jak w styczniu zwolniono wszystkich prowadzących i zastąpiono ich innymi osobami, a stanowisko szefowej śniadaniówki objęła Kinga Dobrzyńska, oglądalność programu zaczęła drastycznie spadać. Choć jeszcze rok temu format TVP był niekwestionowanym liderem na rynku wśród porannych magazynów, teraz pod względem oglądalności ustąpił miejsca „Dzień Dobry TVN”. Co więcej, dogania go już nawet „Halo tu Polast”. Teraz jednak stacja zaskoczyła informacją na temat Kingi Dobrzyńskiej.

Kinga Dobrzyńska znika z „Pytania na śniadanie”?

Kinga Dobrzyńska od wielu miesięcy wzbudza wielkie kontrowersje, nie tylko ze względu na podejmowane decyzje, ale również nierozważne wypowiedzi. Szefowa śniadaniówki TVP wdała się m.in. w konflikt z Tomaszem Kammelem oraz Idą Nowakowską. Zbyt emocjonalnie zareagowała również na krytykę internautów w mediach społecznościowych, za co później stacja oficjalnie przepraszała.

Choć kierowany przez nią program zaliczył spory spadek oglądalności, kobieta nie traciła pogody ducha. – Rok temu byliśmy w innym miejscu, zaszły zmiany na rynku. Nigdy nie porównuję się do tego, co było kiedyś. Skupiam się na teraźniejszości. Weszliśmy w bardzo wiele projektów, cykli. Dołączyło do nas sporo osób. Widzowie muszą się przyzwyczaić, a obecna sytuacja nie zniechęca nas do działania – mówiła kilka miesięcy temu w rozmowie z „Wirtualnymi mediami”. Teraz okazuje się, że wszystko się może zmienić.

Otóż zespół „Pytania na śniadanie” otrzymał wezwanie na spotkanie z Izabelą Żuchowską-Rukat, dyrektorką Agencji Kreacji Oprawy i Rozrywki, wyznaczone na czwartek 26 września. Wśród pracowników TVP zaczęły krążyć plotki o możliwym odwołaniu Kingi Dobrzyńskiej z funkcji producentki porannego programu. Informator serwisu przekazał: „Zobaczymy jak sytuacja się rozwinie”, sugerując, że przyszłość Dobrzyńskiej jest niepewna.

Biuro prasowe Telewizji Polskiej z kolei w odpowiedzi na przesłane przez „Wirtualne Media” zapytanie, odparło: „Kinga Dobrzyńska pozostaje na stanowisku. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim”. Nie jest jednak pewne, czy po jej powrocie zmian w kierowaniu porannym magazynem Dwójki nie będzie.

