Fundacja TVP zebrała ogromną kwotę dla powodzian. Dowbor zapewnia: „Każda złotówka będzie rozliczona”

Kilka tygodni temu ogłoszono, że Katarzyna Dowbor, oprócz pełnienia funkcji prowadzącej w „Pytaniu na śniadanie”, objęła stanowisko prezesa Fundacji TVP. Celem tej organizacji ma być pomaganie ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej ze względów socjalnych, losowych czy zdrowotnych. Inicjatywa będzie wspierać m.in. uzdolnioną, ambitną młodzież, czy różne placówki wychowawcze i opiekuńcze. Teraz jednak pomoże powodzianom.

Katarzyna Dowbor o pomocy powodzianom

Jako prezeska Fundacji TVP, Katarzyna Dowbor zapewniała, że inicjatywa będzie pomagać potrzebującym i wykluczonym. Z tego względu, w ramach akcji Telewizji Polskiej #RazemDlaWas, postanowiła się też zaangażować w pomoc ofiarom powodzi w południowo-zachodniej Polsce. Jak wyznała, „taka jest potrzeba chwili”. – Zawsze marzyłam o tym, by telewizja publiczna była dla wszystkich, a działając w Fundacji TVP, mogę zrealizować to swoje marzenie. Głęboko wierzę w to, że będziemy miejscem spotkań dobrych ludzi i wspaniałych inicjatyw, których celem jest rozwiązywanie codziennych problemów tych, którzy sami sobie nie radzą – komentowała dziennikarka.

Choć akcja #RazemDlaWas została ogłoszona zaledwie kilka dni temu, już widać jej efekty. Telewizja Polska uruchomiła zbiórki rzeczowe w gmachach stacji, a także finansowe – pieniądze wpłacane na konto Fundacji TVP mają trafić bezpośrednio do tych miast, w których powódź wyrządziła największe szkody. Teraz „Pudelek” skontaktował się z Katarzyną Dowbor, by spytać o postępy w działaniach.

– Jesteśmy wstrząśnięci sytuacją powodzian i zrobimy wszystko, aby pomóc przynajmniej części z nich. Dzięki hojności naszych widzów, Fundacja TVP zebrała przez trzy dni prawie cztery miliony złotych – zdradziła gospodyni „Pytania na Śniadanie”.

Co więcej, dzieninkarka wyznała, że pierwsi eksperci, którzy mają pomóc powodzianom, są już na miejscu. To oni ocenią, czy domy wymagają remontu czy wystarczy ich osuszanie. Zajmą się także przekazywaniem darów, które cały czas napływają do TVP. – Nasi reporterzy i doradcy już ruszyli na południe. Będziemy sprawdzać, co da się uratować i wysuszyć. Jak tylko będzie to możliwe, przystąpimy do pracy. Widzowie nam zaufali, licząc na to, że pomożemy tym ludziom, i my zrobimy wszystko, aby ich nie zawieść! Każda złotówka będzie rozliczona i wydana na pomoc. Zarząd fundacji i doradcy fundacji pracują pro bono – dodała Katarzyna Dowbor.

