„Pytanie na śniadanie” ma kłopoty. Ujawniono wyniki oglądalności

Jak celnie zauważyła kilka tygodni temu Izabella Krzan, w polskich mediach rozpętała się „wojna śniadaniówek”. Choć jeszcze rok temu o widzów rywalizowało jedynie „Pytanie na śniadanie” oraz „Dzień Dobry TVN”, to w tym sezonie dołączyły do nich poranne programy stacji Polsat i TV Republika, a także internatowe formaty wPolsce24 czy Kanału Zero. Ma to odzwierciedlenie w ujawnionych właśnie wynikach oglądalności. Okazuje się, że jeden magazyn jest niekwestionowanym liderem.

„Wirtualne media” opublikowały właśnie dane Nielsen Audience Measurement, z których wynika, że na zmianach w śniadaniówce Telewizji Polskiej, najbardziej skorzystał... TVN. Otóż wiadomo, że jeszcze w grudniu zeszłego roku „Pytanie na śniadanie” było liderem wśród programów porannych i przyciągało średnio 434 tys. osób. Teraz role się odwróciły.

Jak wynika z danych dotyczących oglądalności, przez cztery weekendy (od 30 sierpnia do 22 września), „Dzień Dobry TVN” oglądało 358 tys. widzów, co daje stacji pozycję lidera. W tym samym czasie „Pytanie na śniadanie” włączyło 252 tys. widzów, natomiast „Halo tu Polsat” przyciągnęło 179 tys. osób.

Warto zauważyć, że choć po niemal miesiącu od premiery śniadaniówki Polsatu program na razie ogląda najmniej widzów, to różnica w średniej oglądalności w porównaniu z magazynem TVP wynosi zaledwie 73 tys. odbiorców. Jeszcze mniejszy dystans między stacjami widać pod względem ich udziału w telewizyjnym rynku w grupie komercyjnej 16-59, gdzie różnica jest minimalna i wynosi dwie setne. Jest to duży problem dla „Pytania na śniadanie”, które z wieloletniego lidera śniadaniówek, może niedługo spaść na trzecią pozycję.

Można przypuszczać, że część widzów „Pytania na śniadanie” przyciągnęli do „Halo tu Polsat” Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy w zeszłym roku byli jeszcze gwiazdami porannego programu TVP. Teraz prowadzą nowy format na zmianę z Krzysztofem Ibiszem i Pauliną Sykut-Jeżyną oraz Maciejem Rockiem i Agnieszką Hyży.

W „Pytaniu na śniadanie” widzowie od początku tego roku mogą natomiast oglądać takie pary, jak: Joanna Górska i Robert Stockinger, Beata Tadla i Tomasz Tylicki, Klaudia Carlos i Robert El Gendy, Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz oraz Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło. Z kolei w „Dzień Dobry TVN” niezmiennie o poranku spotykają się Dorota Wellman i Marcin Prokop, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński, Paulina Krupińska i Damian Michałowski, a od niedawna także Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor.

