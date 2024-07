Smutne wieści dla fanów „Na Wspólnej”. Serial znika z anteny

„Na Wspólnej” zadebiutowało na antenie 27 stycznia 2003 roku. Choć serial emitowany jest od 21 lat, to nie traci na popularności i cały czas przyciąga przed ekrany masę widzów. Według danych Nielsen Audience Measurement, jego średnia widownia w okresie od 29 sierpnia 2022 roku do 20 czerwca 2023 roku wyniosła 1,09 mln osób. Teraz jednak wszystkich fanów produkcji czeka smutna wiadomość.

„Na Wspólnej” znika z anteny

Bez wątpienia „Na Wspólnej” należy do grona najpopularniejszych polskich seriali. Produkcja od lat cieszy się sporą popularnością – 9 września 2008 r. wyemitowano jej 1000. odcinek, natomiast 2 stycznia 2020 r. światło dzienne ujrzał 3000. odcinek. Widzowie mogą w nich oglądać takich aktorów, jak m.in.: Mieczysław Hryniewicz, Bożena Dykiel, Michał Mikołajczak, Ewa Gawryluk, Marek Kalita czy Katarzyna Walter. Zazwyczaj kolejne przygody odgrywanych przez nich bohaterów były pokazywane na antenie TVN od poniedziałku do czwartku o godz. 20:15. Już niebawem tak się jednak nie stanie.

Otóż zazwyczaj w dni, gdy przypadają święta państwowe, w paśmie emisji „Na Wspólnej” często pojawiają się inne produkcje. Tak było choćby 30 maja tego roku, gdy zamiast 3828. odcinka serialu TVN wyemitował film fabularny. Okazuje się, że podobnie zdarzy się 15 sierpnia, w dniu wolnym od pracy.

To jednak nie wszystko. Otóż okazuje się, że serial nie powróci po weekendzie, chociaż akurat wtedy nie przypada w kalendarzu żadne ważne święto. Powodem jest rozpoczynający się w poniedziałek 19 sierpnia Top of the Top Sopot Festival, który potrwa do 22 sierpnia. Ze względu na to wydarzenie fani serialu będą musieli poczekać na nowe odcinki aż półtora tygodnia – dopiero 26 sierpnia TVN wyemituje nowy, 3871. epizod.

