Jolanta Kwaśniewska wyjawiła prawdę na temat małżeństwa. „Kwiatów mąż nie kupuje”

Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy są razem od ponad 45 lat. Była pierwsza dama, znana z klasy, elegancji i ciętego języka, w najnowszym wywiadzie zdradziła, co sprawia, że ich małżeństwo wciąż dobrze funkcjonuje. – Najważniejsze to się lubić, mówić sobie „kocham cię” i rozśmieszać w odpowiednich momentach – wyznała w rozmowie z „Twoim Stylem”.

Jolanta Kwaśniewska o sile związku: rytuały, dystans i wspólne pasje

Jolanta Kwaśniewska nieczęsto opowiada o swoim życiu prywatnym. Tym razem zdarzył się wyjątek i była pierwsza dama udzieliła wywiadu magazynowi „Twój Styl”. W rozmowie wspomniała o kulisach swojego małżeństwa, które trwa już od 1979 roku i podkreśliła, że za sukcesem jej relacji z mężem stoi nie wielka filozofia, a codzienne, małe gesty.

– Nie mamy czasu być ze sobą w tygodniu, w weekend jesteśmy tylko dla siebie. Pichcimy, chodzimy na spacery, na grzyby, jeździmy na rowerach, spotykamy się z bliskimi. Mamy wspólne pasje: narty, kino, dobra książka – wyznała Jolanta Kwaśniewska.

Była pierwsza dama podkreśliła również, że chętnie widują się ze znajomymi córki, Aleksandry Kwaśniewskiej. – Oni (...) pytają: „Panie prezydencie, co będzie w Stanach?”. (...) Mąż ma świetną pamięć, wszystko im opowiada, tłumaczy zaszłości, o których młodzi nie wiedzą – mówiła.

W kontynuacji rozmowy Jolanta Kwaśniewska podkreśliła, że w związku potrzebne są miłe słowa poczynione w stronę ukochanej osoby. W jej małżeństwie praktykuje się to na porządku dziennym. — W udanym związku są słowa klucze: „Kocham cię”, „Co mogę dla ciebie zrobić?”, „Co chcesz na śniadanie?”. Co rano. I jeszcze parę razy w ciągu dnia. I na dobranoc. Ja także powtarzam te słowa często. Kwiatów mąż nie kupuje – tylko przy okazji 8 marca czy imienin. Żywe są w naszym domu cały rok — ujawniła.

Co więcej, dodała, że ich relacja oparta jest też na poczuciu humoru. Kwaśniewska często powtarza, że najgorsze, co może się zdarzyć w związku, to śmiertelna powaga. – Mamy podobne poczucie humoru, a to ważne, gdy trzeba na rzeczywistość spojrzeć z przymrużeniem oka – powiedziała.

Czytaj też:

Bolesny cios w Melanię Trump. Były prezydent ją zignorowałCzytaj też:

Jolanta Kwaśniewska zaliczyła wpadkę. „To była totalna porażka”