Religijny aktor skomentował wybór nowego papieża. „Chcę, żeby był konserwatywny”

Aktor znany z serialu „Gliniarze” i zwycięzca 12. edycji „Tańca z gwiazdami”, Piotr Mróz, nie kryje swoich oczekiwań wobec nowego papieża Leona XIV. W najnowszej rozmowie stanowczo opowiedział się za powrotem Kościoła do konserwatywnych wartości i jednoznacznej postawy wobec świata.

Piotr Mróz o Leonie XIV: „Kościół ma wyznaczać kierunek”

Wybór amerykańskiego kardynała Roberta Prevosta na nowego papieża wzbudził na całym świecie mnóstwo emocji. Również w Polsce wiele osób skomentowało już wynik konklawe i pierwsze słowa Leona XIV. Wśród nich znalazł się także aktor Piotr Mróz, znany z serialu „Gliniarze”, a także z tanecznego show, które wygrał w parze z Hanią Żudziewicz.

Aktor, który niejednokrotnie podkreślał w mediach swoją religijność, tym razem w rozmowie z „Plejadą” odniósł się do kierunku, jaki – jego zdaniem – powinien obrać nowy papież. Aktor wyraził zdecydowane poparcie dla konserwatywnej linii Kościoła katolickiego.

„Ja bym sobie życzył, żeby nie był to tak liberalny papież. Chciałbym, żeby był konserwatywny w bronieniu wartości Kościoła, religii, naszej wiary i żeby stał na straży tego wszystkiego” – wyznał.

W wypowiedzi aktora szczególnie mocno wybrzmiewa przekonanie, że to nie Kościół powinien dostosowywać się do zmieniających się realiów społecznych, ale odwrotnie – to wierni mają iść za nauką Kościoła, nawet jeśli oznacza to życie wbrew współczesnym trendom. „Bo to nie Kościół i wiara mają się dostosowywać do człowieka, tylko człowiek ma się dostosować do wiary. Tego właśnie bym sobie życzył” – dodał.

W jego słowach pobrzmiewa nie tylko osobiste zaangażowanie, ale i rozczarowanie kierunkiem, w jakim zmierzał Watykan za pontyfikatu Franciszka – zresztą Piotr Mróz nie ukrywał w wywiadach, że nie był zwolennikiem podejścia niedawno zmarłego papieża. Z kolei Leon XIV, dotąd znany z dość konserwatywnych wypowiedzi, może stać się odpowiedzią na jego oczekiwania.

Czytaj też:

Piotr Mróz surowo ocenił papieża Franciszka. „To nie jest ewangelizacja”Czytaj też:

Gwiazdor Polsatu wyczekuje spotkania z księdzem. „Z korzyścią dla mnie”