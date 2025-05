Jeden z największych hitów 2024 roku już na Disney+! Zobacz, o czym mówił cały świat

Od wyczekiwanych premier, takich jak serial „Tucci we Włoszech”, który wciągnie w wyjątkową kulinarną podróż, po powracających ulubieńców, takich jak wypełniony skandalami świat w drugim sezonie „Sekretów mormońskich żon”. Kamery powracają również do szatni i na boisko w czwartym sezonie nagradzanejserii „Witamy we Wrexham”, a przed kupioną przez Roba McElhenneya i Ryana Reynoldsa drużyną Wrexham AFC mecze o wysokie stawki. Co jeszcze zobaczycie w maju na Disney+? Oto pełna rozpiska nowości.

Rozpiska nowości na Disney+ w maju. Wraca uwielbiany tytuł

„Kompletnie nieznany” (już dostępny)

Jest rok 1961 w Nowym Jorku. Na tle tętniącej życiem sceny muzycznej i burzliwych zmian kulturowych nieznany dziewiętnastolatek z Minnesoty, Bob Dylan (Timothée Chalamet), przybywa do Greenwich Village z gitarą i rewolucyjnym talentem, który wkrótce odmieni amerykańską muzykę. Nawiązując bliskie relacje w drodze na sam szczyt, zaczyna czuć się nieswojo w ruchu folkowym. Nie chcąc dać się zaszufladkować, podejmuje kontrowersyjną decyzję, która odbija się echem na całym świecie. W tej filmowej opowieści o przełomowym momencie w historii muzyki współczesnej występują również Edward Norton, Elle Fanning i Monica Barbaro. Film w reżyserii Jamesa Mangolda według scenariusza napisanego wspólnie z Jayem Cocksem.

„Tucci we Włoszech” (od 19 maja)

National Geographic zaprasza widzów w smakowitą podróż z nominowanym do Oscara, zdobywcą nagród Emmy i Złotego Globu Stanleyem Tuccim w serii „Tucci we Włoszech”. Wyprodukowany przez Tucci's SALT Productions i BBC Studios Specialist Factual Productions, pięcioodcinkowy serial podąża za Tuccim przez zachwycające krajobrazy Włoch, zgłębiając powiązania między jedzeniem, kulturą i historią. To coś więcej niż dziennik z podróży – to bogate, oparte na narracji zanurzenie się w kultowych tradycjach kulinarnych tego kraju. Po drodze Tucci spotyka mieszkańców, szefów kuchni, rzemieślników – a nawet kowbojów – aby odkryć ukryte skarby i nieopowiedziane historie. Tucci rozkoszuje się sieneńską ucztą w Toskanii, próbuje innowacji potraw na gospodarstwie w Lombardii i na nowo odkrywa rustykalną duszę Lacjum. Po raz pierwszy odwiedza Trydent-Górną Adygę w poszukiwaniu pesto z igieł sosnowych w Alpach i odkrywa rytuały dzikich owoców morza w Abruzji na szczycie wielowiekowego trabocco. To są Włochy, jakich widzowie nigdy widzieli – pełne smaku, serdeczne i niezapomniane.

„Witamy we Wrexham”, sezon 4. (od 29 maja)

W 2020 roku Rob McElhenney i Ryan Reynolds połączyli siły, aby wykupić piątoligowy Wrexham Football Club w nadziei na wykreowanie historii o rosnącym w siłę słabeuszu, której kibicować mógłby cały świat. Klub awansował do brytyjskiej EFL League One po raz pierwszy od 20 lat. Wraz ze wzrostem w rankingach rośnie też ryzyko, a z nim intensywność rozgrywek, konkurencja i koszty.

„Sekrety mormońskich żon”, 2. sezon (od 15 maja)

Wypełniony skandalami świat mormońskiego #MomToka powraca i okazuje się większy niż kiedykolwiek! Kiedy niespodziewanie powraca postać swingerki z ich niesławnego skandalu seksualnego, tajemnice, kłamstwa i oskarżenia wybuchają, grożąc rozpadem istniejących przyjaźni. Czy w walce o duszę #MomToka zdrada doprowadzi do rozpadu siostrzanej wspólnoty, czy też może prawda je wyzwoli?

„Gwiezdne Wojny: Opowieści z podziemi” (już dostępny)

Wejdź do niebezpiecznego, galaktycznego półświatka i w trakcie sześcioodcinkowej podróży, poznaj losy dwójki ikonicznych złoczyńców. Była zabójczyni i łowczyni nagród, Asajj Ventress, dostaje od życia drugą szansę i wymyka się śmierci z nowym, nieoczywistym sojusznikiem, podczas gdy Cad Bane stawia czoła swojej przeszłości i staje twarzą w twarz ze starym przyjacielem, a obecnie szeryfem.

„Małe ogniska” (od 28 maja)

Wspólne losy idealnie prezentującej się rodziny Richardsonów oraz enigmatycznej matki i córki, które wywracają swoje życie do góry nogami.

„Mattao Lane: Al Dente” (od 16 maja)

Lane dzieli się historiami ze swojego życia, podróży i rodziny. Nagrano w Broad Stage w Santa Monica w październiku ubiegłego roku.

„Misja: Podstawówka”, sezon 4., część 2. (od 14 maja)

Losy grupy nauczycieli z powołania pracujących w jednej z najbardziej niedofinansowanych podstawówek w kraju.

„Królowie przestworzy” (od 30 maja)

Zachwycający wizualnie i wciągający uczuciowo portret trzech par, które uprawiają najbardziej niebezpieczny sport świata: BASE jumping.

„Prześwietlić Titanica” (od 16 maja)

Twórcy dokumentu uzyskali unikalny dostęp do „cyfrowego bliźniaka” Titanica, co otwiera nowe możliwości w badaniu przyczyn katastrofy liniowca.

„Dorośli” (od 29 maja)

Grupa dwudziestolatków żyjących w Nowym Jorku stara się być „dobrymi ludźmi”.

