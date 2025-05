Wielkie powroty i gorące premiery w maju! Lepiej nie klikaj, jeśli nie masz czasu

Maj zapowiada się naprawdę interesująco dla wszystkich użytkowników Prime Video. Platforma ujawniła swoje plany na nadchodzące tygodnie – a wśród nich znajdziemy zarówno świeże premiery, jak i długo wyczekiwane powroty dobrze znanych tytułów. Część nowości jest już dostępna, więc jeśli szukasz czegoś na wieczorny seans, warto rzucić okiem na tę listę. Zobacz, co ciekawego przygotowało Prime Video na maj!

Majowe premiery na Prime Video. Te tytuły już możesz obejrzeć

„Kolejna zwyczajna przysługa” (już dostępny)

Stephanie Smothers (Anna Kendrick) i Emily Nelson (Blake Lively) ponownie spotykają się na malowniczej wyspie Capri we Włoszech, gdzie Emily planuje wystawny ślub z bogatym włoskim biznesmenem. Wśród eleganckich gości na ceremonii nie zabraknie także intrygi i niespodziewanych zwrotów akcji – bardziej zawiłych niż droga z Marina Grande do głównego placu w mieście Capri.

„Dziewięcioro nieznajomych”, 2. sezon (od 22 maja)

Dziewięcioro nowych nieznajomych, połączonych ze sobą w sposób, którego nigdy by się nie spodziewali, zostaje zaproszonych przez tajemniczą guru Maszę Dmitrichenko (Nicole Kidman) na transformacyjny retreat w austriackich Alpach. W ciągu tygodnia Masza doprowadza ich na skraj emocjonalnej wytrzymałości. Czy uda im się przetrwać? Czy osiągnie zamierzony cel? Masza jest gotowa na wszystko, aby uzdrowić nie tylko uczestników, ale i siebie.

„The Better Sister” (od 29 maja)

Chloe (Jessica Biel), odnosząca sukcesy menedżerka pracująca w mediach, wiedzie spokojne życie u boku przystojnego męża prawnika Adama (Corey Stoll) i nastoletniego syna Ethana (Maxwell Acee Donovan). Jej siostra Nicky (Elizabeth Banks) z którą od lat nie utrzymuje kontaktu, zmaga się z problemami finansowymi i walką z nałogiem. Kiedy Adam zostaje brutalnie zamordowany, główny podejrzany wywołuje szok w rodzinie, zmuszając siostry do ponownego spotkania. Wspólnie próbują rozwikłać skomplikowaną historię rodzinną, aby odkryć prawdę o jego śmierci.

„Octopus!” (od 8 maja)

Jest to opowieść o morderstwie popełnionym przez ukochaną osobę, błądzeniu po Meksyku, odnalezieniu jednorożca, dzierganiu na czas, Tracym Morganie i odkrywaniu powiązań między nami a potencjalnym przybyszem z kosmosu. Innymi słowy, to dokument o ośmiornicy, którego narratorką jest Phoebe Waller-Bridge.

„Nadrabiają miną” (od 15 maja)

Nadrabiają miną to komediowy serial osadzony w realiach college'u, opowiadający o dzikiej, chaotycznej podróży Benny'ego — zamkniętego w sobie byłego futbolisty i króla balu — który szybko zaprzyjaźnia się z Carmen, licealną outsiderką, pragnącą za wszelką cenę się dopasować. Z pomocą starszej siostry Benny'ego i jej chłopaka — legendy kampusu — Benny i Carmen balansują między fatalnymi podbojami miłosnymi, smakową wódką a fałszywymi dowodami osobistymi. To głęboko osobisty i przezabawny serial o tym, jak bardzo potrafimy przesadzać, próbując odkryć, kim naprawdę jesteśmy.

„Motorheads” (od 20 maja)

To opowieść o pierwszej miłości, pierwszym złamanym sercu i pierwszym posiadaniu samochodu. Akcja serialu toczy się w niegdyś tętniącym życiem amerykańskim mieście, które lata świetności ma już za sobą, a które rozpaczliwie próbuje odzyskać dawny blask. To pełna adrenaliny historia grupy outsiderów, których połączyła wspólna pasja do ulicznych wyścigów. Razem próbują odnaleźć się w szkolnej hierarchii i regułach rządzących licealnym światem.

„Farma Clarksona”, 4. sezon (od 23 maja)

Dołącz do Jeremy'ego i jego ekipy, którzy stawiają czoła nowym wyzwaniom, ambitnym projektom i przezabawnym momentom na farmie Diddly Squat. Po burzliwym zakończeniu trzeciego sezonu, gdy cała ekipa wzniosła toast za pełen zawirowań rok, wracamy kilka miesięcy później, by przekonać się, że życie na farmie uległo zmianie. Kaleb wyruszył w ogólnokrajową trasę, Lisa pracuje nad nową linią produktów, a Jeremy zostaje sam na gospodarstwie. Pod nieobecność Kaleba, Jeremy musi utrzymać Diddly w ryzach — i wpada na pewien pomysł.

„Good Boy” (od 31 maja)

Serial łączący wątki komediowe, wartką akcję, kryminalne dochodzenie i romans, opowiada historię byłych medalistów olimpijskich, którzy zostali policjantami i stają do walki z przestępczością. Yun Dong-ju (Park Bo-gum), Ji Han-na (Kim So-hyun), Kim Jong-hyeon (Lee Sang-yi), Ko Man-sik (Heo Sung-tae) i Shin Jae-hong (Tae Won-seok) tworzą zgrany zespół, który stara się powstrzymać siły stojące za potężną grupą przestępczą.

„Piep*zyć Mickiewicza 2” (od 7 maja)

Czas na powrót zbuntowanej ekipy z III B i ich niekonwencjonalnego wychowawcy Jana Sienkiewicza! Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek – nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?

„100 dni do matury” (od 23 maja)

Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz... dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka. Czy genialny plan Kapsla się powiedzie? Czy chłopakowi uda się zmienić bieg wydarzeń i zatrzymać przyjaciół przy sobie?

„Przepiękne!” (od 30 maja)

Historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których, każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą.Ten pełen ciepła i życiowej mądrości film skłania do refleksji nad tym, co naprawdę liczy się w życiu – nad bliskością, rodziną, samorealizacją i poszukiwaniem własnej drogi do szczęścia. Poznaj Krystynę, emerytkę z apetytem na życie i dobrą zabawę. Śledź z zapartym tchem perypetie Agaty, ambitnej bizneswoman, która próbuje zbudować most porozumienia z dorastającą córką. Kibicuj Magdzie, matce dwójki maluchów, która nie rezygnuje z marzeń o zawodowej realizacji. Zastanów się nad losem Basi, utalentowanej nauczycielki plastyki, która pragnie miłości, choć ta zdaje się jej nieustannie wymykać. Wkrocz w bezlitosny świat modelingu razem z Julią, walczącą o swoje miejsce na szczycie. I wreszcie, spróbuj zrozumieć świat małej Tosi, która ponad wszystko pragnie akceptacji.

„Reagan” (już dostępny)

Film o człowieku, który zmienił świat, walcząc z totalitaryzmem. Opowiada o konflikcie wolnych ludzi z reżimami, a także o kluczowej roli Polski w tej walce.

„Hellboy: Wzgórza nawiedzonych” (już dostępny)

Hellboy i agentka specjalna Song wyruszają z misją w górskie tereny, by zapobiec wskrzeszeniu demonicznej istoty.

„Lee. Na własne oczy” (już dostępny)

Historia modelki, która w czasie II wojny światowej zostaje korespondentką wojenną dla magazynu „Vogue”.

„Konklawe” (od 30 maja)

Szokujące tajemnice Kościoła wychodzą na jaw podczas obrad nad wyborem nowego papieża.

„Powrót Odyseusza” (od 30 maja)

Po 20 latach nieobecności Odyseusz postanawia wrócić do domu. Jednak wiele się zmieniło w jego królestwie, odkąd wyruszył, aby walczyć w wojnie trojańskiej.

„Fachowiec” (od 15 maja)

Film opowiada o zwykłym „niebieskim kołnierzyku”, którego okoliczności zmuszają do ponownego podjęcia walki.

Czytaj też:

Już dawno nie było tak dobrego serialu od Netflix. Pokochali go też PolacyCzytaj też:

20 perełek od Netflix w tym tygodniu. Sprawdziliśmy premiery