Rusza szokujący program dla par. Opis show wzbudza kontrowersje

Trzeba przyznać, że w ostatnich latach telewizja przeszła sporą rewolucję. Otóż niegdyś na małym ekranie królowały filmy i seriale, teatr telewizji czy programy informacyjne oraz popularnonaukowe. Następnie popularnością cieszyły się programy rozrywkowe, takie jak m.in. teleturnieje i talent show. W ostatnich latach jednak stacje stawiają na reality-show.

Zainteresowaniem cieszą się szczególnie produkcje, w których pierwsze skrzypce grają uczucia – w TV4 zakończyła się niedawno dziewiąta edycja „Love Island”, natomiast w TVN7 trwa wciąż emisja ósmego sezonu „Hotelu Paradise”. Choć nie brakuje krytyków tego typu produkcji, trzeba przyznać, że cały czas przyglądają one sporą publiczność. Teraz zapowiada się jednak, że owe formaty będą miały konkurencję.

„Testerzy wierności” w telewizji

Otóż media obiegła informacja, że ruszyły przygotowania do realizacji nowego programu. „Świat Gwiazd” podał, że w social mediach rozpoczął się casting do zupełnie nowej produkcji dla par. „Jesteś w związku i chcesz przetestować swoją drugą połówkę? Sprawdź, czy partner/ka jest godny zaufania, wierny, uczciwy i lojalny” – można przeczytać w ogłoszeniu. To jednak nie wszystko.

W nadchodzącym formacie będzie można także przetestować swojego partnera pod kątem lenistwa. „A może chcesz sprawdzić, czy jest leniwy albo całe dnie spędza na kanapie zajadając się pączkami. Pomożemy ci w testach” – zapewniają organizatorzy castingu, jednocześnie dodając, że trwa nabór... „testerów wierności”!

„Jesteś w stanie wcielić się w każdą rolę? Masz odwagę, pewność siebie i dobry blef? Urodzony z ciebie aktor? Szukamy osób, które chciałby wystąpić w programie telewizyjnym i pomóc nam w testowaniu wierności, lenistwa i obżarstwa. Sprawdź się w nowej roli” – zachęcają producenci.

Do realizacji programu poszukiwane są „zwariowane pary” i „odważne osoby” z całej Polski w przedziale wiekowym od 25 do 45 lat. Podobno organizatorem castingu jest firma Casting Busters, jednak na razie nie ujawniono, dla której stacji telewizyjnej przygotowywany jest nowy format.

Warto jednak przypomnieć, że podobny pomysł już pojawił się w polskich mediach – otóż wszystkim fanom polskich komedii romantycznych owy opis na pewno nieco przypomniał „Porady na zdrady”, czyli film z Magdaleną Lamparską i Anną Dereszowską, w którym wcieliły się w „testerki wierności”. Czy nadchodząca produkcja okaże się równie dużym sukcesem? Czas pokaże!

Czytaj też:

Oficjalna skarga na program z Kaźmierską w KRRiT. Polsat reaguje na oskarżeniaCzytaj też:

Wielka afera w „Kuchennych rewolucjach”. Magda Gessler wybuchła przed kamerami. „Jestem wkur*iona”Czytaj też:

Grażyna Torbicka na zdjęciach sprzed 30 lat. Zobaczcie, jak się zmieniła