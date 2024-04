Grażyna Torbicka na zdjęciach sprzed 30 lat. Zobaczcie, jak się zmieniła

Grażyna Torbicka rozpoczęła karierę w Telewizji Polskiej w 1985 roku, a już rok później zadebiutowała jako konferansjerka podczas 23. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie. Od tamtej pory współpracowała z szeregiem międzynarodowych festiwali filmowych, wielokrotnie była gospodynią uroczystości wręczania nagród, a także prowadziła liczne festiwale i konkursy. Miała też autorski program kulturalny TVP2 „Kocham Kino”, który zapewnił jej największą popularność wśród telewidzów.

Z biegiem lat Grażyna Torbicka zdobywała coraz większą popularność i sympatię. Dziś słynie z perfekcyjnej polszczyzny, doskonałej prezencji, niebanalnych kreacji, ale też z fenomenalnej figury i promiennej cery. A jak było kiedyś? W sieci pojawiły się jej zdjęcia z początków kariery.

Grażyna Torbicka na zdjęciach sprzed lat

Wiele Polek pragnie wyglądać tak, jak Grażyna Torbicka. Gwiazda już w wielu wywiadach zdradzała sekrety swojej urody. Mówiła, że szczupłą sylwetkę odziedziczyła po tacie i nie umie katować się treningami, żeby schudnąć. – Nie jestem przeciwniczką ćwiczeń, ale sama nigdy nie byłam w żadnej siłowni czy fitnessie. Najczęściej ograniczam się do długich spacerów z psem Torysem – opowiadała w rozmowie z „Na Żywo”.

Co więcej, jest fanką jazdy na nartach i pływania. Równocześnie nie przepada za restrykcyjnymi dietami i liczeniem spożywanych kalorii. – Nie wierzę w żadne diety. Mam swoją, która polega na tym, że jem wszystko to, co mi smakuje i na co mam ochotę, tyle że połowę porcji – wyznała „Plejadzie”.

– Jeśli miałabym powiedzieć, jaki rodzaj kuchni najczęściej gości w mojej kuchni, to z pewnością byłaby to kuchnia śródziemnomorska. Wszystko, co jest związane z makaronem, ale typowo włoskim, bez jajek, a także różnego rodzaju sosami. Do tego serwuję dużo warzyw i sałatek. Tak się szczęśliwie składa, że mój mąż ma podobne preferencje do moich – tłumaczyła w rozmowie z „Super Expressem”.

Grażyna Torbicka również nie używa niezwykle drogich kosmetyków i od lat stosuje te same. Nie ingeruje także w swoją urodę zabiegami medycyny estetycznej. Twierdzi, że należy starzeć się z godnością, a zmieniona twarz nie dodaje uroku. – Bardzo łatwo jest porównać zdjęcia z teraz i przeszłości i wytknąć, co sobie poprawiliśmy. Po co nam to? Oczywiście, portale internetowe prześcigają się w prezentowaniu tego, jakie możliwości daje obecnie medycyna estetyczna. Ale każdy ma wybór. Jeśli komuś operacje czy zabiegi potrzebne są do tego, żeby miał lepsze samopoczucie, to proszę bardzo – dodała w wywiadzie dla „Plejady”.

W przypadku prezenterki można porównać jej zdjęcia sprzed lat do tych obecnych i stwierdzić, iż od początku kariery wyróżniała się swoją urodą, a jej twarz niewiele się zmieniła. Jej ujęcia z programów telewizyjnych z początku lat 90. opublikował profil na Instagramie @tele.nostalgia. Wśród komentarzy pod fotografiami można przeczytać: „Najpiękniejsza kobieta w polskiej telewizji. Dla mnie zawsze klasa”, a także „Czy ona kiedyś była brzydka? Co widzę stare nagrania, to ciągle sexy”. Sprawdźcie sami poniżej.

