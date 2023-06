Koniec kultowego programu TVP. „Magazyn kryminalny 997” znika z anteny

„Magazyn kryminalny 997” bez wątpienia należy do grupy kultowych programów. Chociaż z przerwami, to na antenie TVP był emitowany od połowy lat 80.

„ Magazyn kryminalny 997” znika z anteny

Ostatnie odcinki zostały wyemitowane w ubiegłym tygodniu, jak zwykle w czwartek po godzinie 23. Teraz stacja opublikowała post, w którym na grafice widzimy jedynie krótkie: Dziękuję.

Portal Wirtualne Media nieoficjalnie podaje, że powodem rezygnacji z formatu jest niska oglądalność, która systematycznie spadała. Współpracownikom i ekipie podziękował też ostatni z prowadzących 997 Dariusz Bohatkiewicz. Przy formacie pracował od 2018 roku.

„Dziękuję za te wspaniałe 5 lat – współpracownikom, ekspertom, którzy do nas przyjeżdżali, a także policjantom i prokuratorom. To były nowe, ważne doświadczenia. Najważniejsze jest to, że wiele z prezentowanych spraw udało się rozwiązać, a sprawcy zbrodni, którzy liczyli na bezkarność, trafili tam, gdzie ich miejsce – czyli za kraty” – napisał.

„Magazyn kryminalny 997” – program z historią

Pierwszy odcinek programu został wyemitowany w październiku 1986 roku. Przez pierwsze cztery lata prowadził go milicjant płk Jan Płócienniczak. W tej roli zastąpił go Michał Fajbusiewicz, który od samego początku pracował przy jego realizacji. W roli prowadzącego spełniał się przez 20 lat.

Następnie format pod inną nazwą – „Cała prawda o zbrodni” czy „997 – Fajbusiewicz na tropie” pojawiał się w różnych stacjach, nawet w Polsacie. Ostatecznie wrócił do TVP1, ale tylko na chwilę. Mimo zapewnień ówczesnego szefa Jacka Kurskiego, w tej formule widzowie już go nie zobaczyli.

Ostatnią wersją kultowego programu była ta z Dariuszem Bohatkiewiczem. Nadawany był od wiosny 2018 roku.

