Katarzyna Cichopek dostała propozycję jurorki w dziecięcej edycji „You Can Dance”?

Katarzyna Cichopek mimo głośnego i burzliwego rozstania z Marcinem Hakielem oraz podejrzeń o romans z Maciejem Kurzajewskim wciąż otrzymuje nowe propozycje. Jej kariera zdaje się nabierać jeszcze większego tempa, a gwieździe ma zostać powierzona kolejna posada.

Mimo wielu kontrowersji związanych z relacją Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, para nie zniknęła z ekranów. Kilka tygodni temu anonimowe źródło rozesłało do kilku redakcji oraz męża Katarzyny Cichopek maila z zarejestrowanymi rozmowami aktorki i Macieja Kurzajewskiego. Mimo że nie wiadomo co w nich padło, dziennikarz postanowił zgłosić sprawę do organów ścigania, na to samo zdecydowała się była partnerka Hakiela.

Następnie pojawiły się plotki, że duet nie będzie już ze sobą współpracował, a nawet, że oboje mogą stracić posadę w „Pytaniu na Śniadanie”. Głos w tej sprawie zabrała reszta ekipy, która zaprzeczyła tym rewelacjom. Duet prezenterski został w obsadzie prowadzących „Pytanie na Śniadanie”, a ostatnio poprowadzili wspólnie także 59. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.

Katarzyna Cichopek otrzymała nową propozycję od TVP

Katarzyna Cichopek w rozmowie z „Super Expressem” pochwaliła się kolejnym zawodowym wyzwaniem. Aktorka na antenie TVP kobieta poprowadzi nowy program o wnętrzach – „Operacja aranżacja”. Jak się jednak okazuje, to nie koniec zmian w życiu zawodowym serialowej Kingi. Jak twierdzi informator Party, Cichopek ma być jurorką w drugiej edycji „You Can Dance. Nowa Generacja”. – Producentom zależało na odświeżeniu formuły programu, a Kasia była idealną kandydatką. Świetnie tańczy, ma też fajny kontakt z dzieciakami – przekazało źródło.

Wcześniej portal Wirtualne Media podawał, że w kolejnej odsłonie nie zobaczymy już Klaudii Antos oraz Mishy Kostrzewskiego. Jurorem, który zachował swoją posadę jest Agustin Egurrola.

Czytaj też:

Marcin Hakiel komentuje stosunki z Katarzyną Cichopek. „Życzę jej odnalezienia szczęścia w prawdzie”