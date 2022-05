Katarzyna Cichopek w końcu przerywa milczenie! Skomentowała relacje z Hakielem i Kurzajewskim

Kiedy na początku marca Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili rozstanie, w mediach zawrzało. Mimo że oboje zapewniali o niekomentowaniu swojej decyzji, to tancerz nie wytrzymał zbyt długo. Nie tylko stał się bardzo aktywny w mediach społecznościowych, ale także udzielił obszernego i szczerego wywiadu w programie „Miasto kobiet”. Po rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską stało się jasne, że to aktorka zakończyła związek. Hakiel zasugerował nawet, że został zdradzony. Podczas wywiadu wyznał, że od jakiegoś czasu Katarzyna Cichopek prosiła go o „więcej wolności, przestrzeni”. – Ja jej to dałem, a pewnego dnia okazało się, że ta wolność ma imię. To jest coś, na co nie byłem przygotowany – mówił.

Wówczas zaczęły się domysły, kto może być nowym wybrankiem aktorki. Podejrzenia padły na Maciej Kurzajewskiego, który razem z Cichopek prowadzi program Pytanie na Śniadanie. Media sugerowały, że jej współpraca z TVP ma zostać zakończona. Szybko jednak temu zaprzeczyła i zapewniła o dobrze rozwijającej się współpracy z telewizją. Do kilku redakcji trafiły także nagrania z prywatnych rozmów Macieja Kurzajewskiego i Cichopek. Oboje zgłosili sprawę do organów ścigania,sprawą zajął się nawet detektyw Rutkowski.

Katarzyna Cichopek w końcu przerywa milczenie

Marcin Hakiel wciąż zarzuca fanów swoimi przemyśleniami oraz częstymi relacji ze swojego życia prywatnego, a Katarzyna Cichopek ogranicza swoją aktywność w mediach społecznościowych do lakonicznych postów. Tym razem jednak było inaczej.

W ostatnim wywiadzie aktorka szczerze opowiedziała o relacjach, jakie łączą ją z byłym partnerem, a także ze współprowadzącym „Pytanie na Śniadanie”. W rozmowie z redakcją Jastrząb Post została zapytana o relacje z Marcinem Hakielem. – Nie mamy relacji. Nasz związek się zakończył. Oczywiście mamy dzieci, zawsze będziemy wspólnie je wychowywać i kontaktujemy się w sprawach dzieci – powiedziała. Zapytana o wystąpienia medialne To jest jego życie, jego prawo – dodała.

Na koniec ciepło opisała lata spędzone u boku męża. – Spędziliśmy wspólnie 17 lat i chce pamiętać tylko te dobre chwile. Absolutnie nie będę komentowała, co się wydarzyło między nami. Również nie będę źle o nim mówiła z szacunku do tego, co przeżyliśmy wspólnie i z szacunku do naszych dzieci. Chciałabym, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Wiem, że do tego potrzebny jest czas, emocje muszą opaść. Wierzę głęboko w to, że tak będzie – podkreśliła.

Katarzyna Cichopek zdradziła też jak wyglądają jej relacje z Maciejem Kurzajewskim. – Nasze relacje są zawodowe. Maciek jest fantastycznym dziennikarzem. Cieszę się, że możemy wspólnie prowadzić "Pytanie na śniadanie" i kolejne projekty, które przed nami – oceniła.

