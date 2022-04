Ekipa „Pytania na Śniadanie” komentuje doniesienia o romansie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Od kiedy Katarzyna i Marcin Hakiel ogłosili swoje rozstanie, w sieci pojawiają się ciągle nowe doniesienia o powodach tej decyzji. Mimo że oboje zapewniali o niekomentowaniu sprawy, to tancerz nie wytrzymał zbyt długo. W ubiegłą niedzielę pojawił się w programie „Miasto kobiet”, gdzie szczerze opowiedział o relacjach z byłą partnerką. Hakiel przyznał, że po wszystkim zdecydował się na terapię. Zaznaczył, że nie chce „prać brudów”, jednak od jakiegoś czasu Katarzyna Cichopek prosiła go o „więcej wolności, przestrzeni”. – Ja jej to dałem, a pewnego dnia okazało się, że ta wolność ma imię. To jest coś, na co nie byłem przygotowany – mówił.

Natomiast, kiedy media społecznościowe aktorki zostały zalane przez internautów nieprzyjemnymi komentarzami, były partner postanowił ją obronić. Pod jednym z postów Katarzyny Cihopek Marcin Hakiel oznaczył w komentarzu internautę, który niepochlebne ocenił zachowanie matki jego dzieci. „Proszę o nieobrażanie mojej byłej pranerki” – zaapelował celebryta.

Kilka dni później do mediów miała trafić prywatna rozmowa prezenterów śniadaniówki – Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Chociaż żaden z portali nie opublikował treści dialogu, to dziennikarz zdecydował się odnieść do sprawy. W rozmowie z „Faktem” wyznał, że sprawa została już skierowana do organów ścigania.

Ekipa „Pytania na Śniadanie” zabiera głos ws. Cichopek i Kurzajewskiego

Teraz głos zabrali przedstawiciele ekipy „Pytania na Śniadanie”. W środowym programie odnieśli się do plotek o zdjęciu prezenterów z anteny. O sprawie wypowiedziała się dziennikarka Anna Lewandowska zapewniając, że żadne z nich nie pożegna się z funkcją prowadzącej. Na kanapie towarzyszyli jej Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska. – Fake newsy zdominowały portale plotkarskie w całej Polsce. Mowa o naszej redakcyjnej koleżance Kasi Cichopek, która jest przez całą ekipę bardzo lubiana. I teraz dotarły do nas takie potworne plotki, że Kasia opuszcza „Pytanie na Śniadanie”. Uspokajamy was, to okropne fake newsy. Jest na grafiku – powiedziała Anna Lewandowska. Głos zabrał też Aleksander Sikora. – Maciej Kurzajewski też. Dementujemy, że ta para miałaby zostać zawieszona – dodał. Jak przekazał portal Pudelek, źródło związane z produkcją twierdzi, że para owszem dalej będzie pojawiać się w programie, ale nie będzie razem go prowadzić. – Produkcji bardzo zależy, aby skandal związany z prezenterami ucichł, więc wspólne wydania programów są na ten moment raczej niemożliwe – przekazał informator.



