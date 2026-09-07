Zwiastun „Rancza” wywołał burzę. „Czy to cioci AI slop?”

Przez dekadę wydawało się, że historia mieszkańców Wilkowyj została już zamknięta. Teraz „Ranczo” wraca, a wraz z nim dobrze znani bohaterowie. TVP pokazała zwiastun nowych odcinków i natychmiast podzieliła widzów jak nigdy. Część z nich jest zachwycona zapowiedzią, ale inni już na tym etapie mają bardzo poważne zastrzeżenia.

„Ranczo” powraca po 10 latach. Jest zwiastun i nowe nazwiska w obsadzie

„Ranczo” było jednym z największych serialowych przebojów TVP. Produkcja zakończyła się 10 lat temu, jednak historia mieszkańców Wilkowyj nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Serial wraca z nowymi odcinkami oraz nowym podtytułem. 11. sezon nosi nazwę „Ranczo: Zemsta wiedźm”. Widzowie zobaczą sześć nowych odcinków, których premiera została zaplanowana na grudzień. Twórcy zapowiadają, że będzie to „piękne zamknięcie historii mieszkańców Wilkowyj”.

W nowych odcinkach pojawi się wiele aktorek i aktorów znanych z wcześniejszych sezonów. Do swoich ról wracają Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Marta Chodorowska, Grażyna Zielińska, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Violetta Arlak, Magdalena Kuta, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Grzegorz Wons, Dorota Chotecka i Magda Waligórska.

Obsadę uzupełnią również nowe osoby. W serialu wystąpią Dorota Stalińska, Katarzyna Maciąg, Karolina i Paulina Chapko, Anna Sroka-Hryń, Joanna Stanecka, Magdalena Wróbel, Karolina Poks oraz Monika Pawlicka. Wszystkie odcinki wyreżyserował Wojciech Adamczyk. Za scenariusz odpowiada Andrzej Grembowicz.

Zwiastun „Rancza” wywołał burzę. „Błagam, zmieńcie to”

W sieci pojawił się już zwiastun 11. sezonu. Reakcje widzów są mocno podzielone. Niektórzy z entuzjazmem przyjęli zapowiedź powrotu serialu i już czekają na premierę. „Takie za*****te, że z tej podjarki oddychać nie mogę”, „Super się zapowiada, aż chce się więcej kontynuacji duetu Pawła Kozioła i Czerepacha”, „Szykuje się piękny sezon !! Nie mogę się doczekać” – pisali zachwyceni widzowie.

Nie zabrakło jednak również głosów krytycznych. Część internautów zwróciła uwagę przede wszystkim na sposób realizacji zwiastuna. Niektórzy mieli nawet wrażenie, że oglądają materiał wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

„Przez chwilę tak wpatrywałem się w ten zwiastun, myśląc, że to AI”, „Przez te przesadnie przybliżone kadry i to takie idealne oświetlenie to czasami wygląda jak AI slop, co twoja ciocia likuje na Facebooku”, „Nie no to rozmyte tło to jest jakaś porażka. Patrzeć się na to nie da. Błagam, zmieńcie to, zanim puścicie serial na ekrany”.

„Od kilku lat TVP ma ogromny problem”

Kolejni widzowie porównywali zwiastun nowych odcinków z wcześniejszymi sezonami. Ich zdaniem różnica w sposobie realizacji jest bardzo wyraźna, a nowej produkcji brakuje atmosfery, która wcześniej była jednym ze znaków rozpoznawczych „Rancza”.

„Włączcie sobie od razu po tym zwiastunie jakiś kawałek odcinka z poprzednich sezonów... porażająca różnica na porażający minus, klimat wykastrowany aż żal, ale chyba nikt się nie spodziewał sukcesu nowego sezonu, patrząc na nowego znachora, u pana boga w ogródku itd” – pisze jeden z internautów.

Jeszcze ostrzej wypowiedziała się internautka, która skrytykowała zarówno kadry, jak i kolorystykę oraz scenografię. „Od kilku lat TVP ma ogromny problem z tym, jak ich produkcje wyglądają. Dziwne kadry, dziwne kolory, tania scenografia. Przecież ten zwiastun wygląda jakby zapowiadał 200 sezon klanu, a nie ranczo. Nie ma tu w ogóle tego ciepła i swojskości oryginalnego serialu”.

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