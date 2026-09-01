Łatwy QUIZ z wieczorynek PRL! Rozpoznaj kadry!

Myślisz, że rozpoznasz każdą wieczorynkę z PRL-u po jednym kadrze? Sprawdź się w naszym quizie!
Kultowe animacje z okresu PRL-u wychowały całe pokolenia i do dziś wywołują uśmiech oraz falę wspomnień. Sprawdź, czy wystarczy ci jedno spojrzenie na kadr, by bezbłędnie rozpoznać bohaterów i tytuły tych ponadczasowych bajek. Uwaga – ten quiz wydaje się banalny, ale niektóre odpowiedzi mogą cię zaskoczyć!
Prosty QUIZ z wieczorynek PRL! Rozpoznaj kadry!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Przygody Misia Colargola
- Miś Uszatek
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Źródło: WPROST.pl