Kryminały pochłoną subskrybentów. Wrzesień pełen dobrych nowości

Wrzesień pod względem nowości na platformach zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, szczególnie dla miłośników kryminalnych historii. W najbliższych tygodniach powinniście dać szansę BBC Player, bo to właśnie tu pojawi się sporo seriali policyjnych, śledztw, zagadek i spraw, które potrafią wciągnąć od pierwszych minut. Nie zabraknie zarówno głośnych powrotów, jak i nowych produkcji, a na widzów czekają także kolejne odcinki dobrze znanych seriali.

Kryminały to jednak nie wszystko. Wrześniowa oferta serwisu przyniesie również pełne przygód podróże, spotkania z niezwykłymi ludźmi, historie nietypowych zawodów i opowieści o sprawach, które trudno byłoby wymyślić.

We wrześniu same kryminały i thrillery, których nie chcecie przegapić. Na tej jednej platformie

„Harry Wild” (wszystkie 5 sezonów)



Harry Wild kończy karierę wykładowczyni literatury na uniwersytecie. Na emeryturze ingeruje w śledztwa prowadzone przez jej syna-policjanta.

Premiera: 1 września



„Piotruś Królik”



Piotruś Królik (James Corden) wraz z rodziną mieszka w norze, która znajduje się nieopodal ogrodu warzywnego starego Pana McGregora (Domhnall Gleeson). Niepokorny i ciekawski królik każdego dnia podejmuje ryzyko i wkrada się na działkę, skąd wynosi pyszne warzywa. W końcu jego potyczka z panem McGregorem przechodzi na zupełnie nowy poziom… Tym razem gra toczy się o serce kochającej zwierzęta sąsiadki (Rose Byrne).

Premiera: 1 września



„Zbrodnie na Szetlandach”



Inspektor Jimmy Perez (Douglas Henshall) po latach powraca w rodzinne strony wraz z nastoletnią córką. Mimo że Perez pochodzi z Fair Isle, niewielkiej wyspy znajdującej się u wybrzeży Szetlandów, okolicznym mieszkańcom nie jest łatwo otworzyć się przed obcym i tym samym pomóc mu w śledztwie. Cały zespół musi wykazać się sporą pomysłowością, by rozwiązać nawet najprostszą sprawę.

Premiera: 2 września



„Annika”



Serial opowiadający o detektyw Annice Strandhed, która przybyła do zachodniej Szkocji, aby kierować jednostką ds. zabójstw morskich.

Premiera: 4 września



„Po powodzi”



Thriller kryminalny, którego akcja rozgrywa się w miasteczku dotkniętym katastrofalną powodzią. W windzie na podziemnym parkingu znalezione zostaje niezidentyfikowane ciało mężczyzny. Policja zakłada, że zmarły utknął w windzie, gdy poziom wody zaczął się podnosić. Jednak w miarę rozwoju śledztwa posterunkowa Joanna Marshall (Sophie Rundle, „Peaky Blinders”) nabiera coraz większych podejrzeń. Z rosnącą determinacją próbuje ustalić, co naprawdę doprowadziło do zgonu mężczyzny. Jak dostał się do windy i dlaczego nikt go nie rozpoznaje? Wkrótce na jaw wychodzi prawdziwa przyczyna dramatycznych skutków powodzi w mieście. Odkrywanie kolejnych tajemnic grozi ujawnieniem przepychanek o wielkie pieniądze, a na szali leżą reputacja lokalnych władz oraz interesy miejscowych biznesmenów.

Premiera: 4 września



„Ulica nadziei”



Cztery sezony serialu kryminalnego rozgrywającego się w sennym nadmorskim miasteczku Port Devine na wybrzeżu Irlandii Północnej. Detektyw Leila Hussain i inspektor Finn O'Hare prowadzą dochodzenia w sprawach kolejnych przestępstw.

Premiera: Pierwszy sezon od 5 września. Kolejne sezony będą pojawiały się co tydzień w soboty – sezon drugi pojawi się 12 września, trzeci – 19 września, a czwarty – 26 września.



„Bad Boyfriends”



Reality show, w którym ośmiu mężczyzn wybiera się na grecką wyspę. Myślą, że biorą udział w pełnym rozrywek programie o męskiej przyjaźni. Na miejscu poznają jednak prawdziwy cel programu – mają przejść metamorfozę i uratować swoje związki.

Premiera: 6 września.



„Line of Duty – wydział wewnętrzny”, 3. sezon



Detektyw Steve Arnott odmawia udziału w tuszowaniu sprawy przypadkowego postrzelenia, za co zostaje karnie przeniesiony do oddziału antykorupcyjnego.

Premiera: 10 września



„Ellis”, 1. i 2. sezon



Detektywka Ellis i jej partner, sierżant Harper, przybywają na posterunki policji północnej Anglii, aby rozwiązywać skomplikowane sprawy kryminalne. Po tajemniczym "urlopie" Ellis zostaje przywrócona do pracy, by stawiać czoła lokalnym przestępcom i prowadzić dochodzenia dotyczące zaginięć oraz tajemniczych morderstw. Ze względu na swój kolor skóry i płeć bywa odrzucana i pomijana. Jednak dobrze wie, że w jej zawodzie właśnie bycie lekceważoną potrafi stanowić atut.

Premiera: 16 września



„W granitowym mieście”



Sierżant Królewskiej Żandarmerii Wojskowej Davis przybywa do Aberdeen jako nowy rekrut Policji, i marzy o zastaniu detektywem.

Premiera: 22 września



„Najdroższa szamanka świat”



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