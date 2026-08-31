8 nowości, w tym najlepszy serial ostatnich lat. We wrześniu tutaj same perełki

Wraz z nadejściem jesieni do serwisu SkyShowtime trafią nowe seriale, wyczekiwane powroty, wyjątkowe historie ze świata sportu i muzyki, a także mocne propozycje dla fanów kina grozy. Nie zabraknie wielkich nazwisk, emocjonujących śledztw, walki o władzę i muzycznych podróży w czasie. Na ekranie pojawią się zarówno zupełnie nowe produkcje, jak i kolejne sezony popularnych historii. Zajrzymy za kulisy wielkiego tenisa, wrócimy na Górny Śląsk, poznamy kulisy świata popu, a także przeniesiemy się do Las Vegas, by zobaczyć niepublikowane wcześniej materiały związane z jedną z największych ikon muzyki. Miłośnicy mocnych wrażeń również znajdą coś dla siebie.

Sprawdź, co SkyShowtime przygotowało na wrzesień i odkryj wszystkie najważniejsze premiery nadchodzącego miesiąca.

Wrzesień na SkyShowtime. Te premiery warto mieć na radarze

„M.I.A.” (1. sezon, 9 odcinków)



Etta Tiger Jonze pochodzi z rodziny zajmującej się przemytem narkotyków. Kiedy interesom grozi niebezpieczeństwo Etta musi sama stawić czoła brutalnej rzeczywistości. Przetrwanie w przestępczym półświatku Miami będzie wymagało od niej sprytu i samodzielności.

Premiera: 3 września



„Aces: The ATP No. 1 Club” (1. sezon, 4 odcinki)



Czteroodcinkowy serial dokumentalny opowiada historię 29 tenisistów, którzy wspięli się na sam szczyt światowego rankingu. Tenis nie jest grą na czas. Nie można liczyć na wsparcie zespołu, czy zmianę zawodnika. To sprawdzian sił – jesteś tylko Ty i Twój przeciwnik, a każdy punkt jest na wagę złota. Droga na pozycję lidera rankingu ATP wymaga nie tylko przetrwania wyczerpującej, trwającej 11 miesięcy rywalizacji na kortach całego świata, lecz także ogromnej odporności psychicznej. W całej historii tenisa dokonało tego zaledwie 29 zawodników. Wśród nich znaleźli się ikoniczni gracze jak Federer, Nadal, Djoković, Sampras, Agassi, Borg, McEnroe i Connors, a także współczesne wschodzące gwiazdy - Alcaraz i Sinner. Dokument Aces: The ATP No.1 Club pokazuje, co naprawdę trzeba poświęcić, by wspiąć się na szczyt. Twórcy dotarli do unikalnych materiałów archiwalnych, zajrzeli za kulisy i rozmawiali z bohaterami. Powstał dzięki temu serial, który pokazuje nie tylko tenisowy geniusz, ale także najtrudniejsze pojedynki, presję i wyrzeczenia, jakie wiążą się z walką o pozycję numeru jeden. Bo na szczycie utrzymają się tylko najsilniejsi.

Premiera: 6 września



„Pionek” (1. sezon, 6 odcinków)



Kontynuacja cieszącej się popularnością wśród widzów Ślebody opowiada o dalszych losach antropolożki Anki Serafin (Maria Dębska) i dziennikarza Bastiana Strzygonia (Maciej Musiał). Na Śląsku dochodzi do brutalnego morderstwa studentki architektury. Sposób działania sprawcy do złudzenia przypomina zbrodnie Normana Pionka, seryjnego mordercy nazywanego “Wampirem z Szombierek”, odsiadującego wyrok więzienia. Choć wszystko wskazuje na naśladowcę, kolejne tropy nie dają policji jednoznacznych odpowiedzi.

Premiera: 10 września



„Strefa gangsterów” (2. sezon, 10 odcinków)



W najnowszym, liczącym dziesięć odcinków, sezonie członkowie rodziny Harriganów muszą pozostać zjednoczeni, by stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. Kiedy w rodzinie zaczynają narastać konflikty, zaufany i bezwzględny człowiek od brudnej roboty, Harry da Souza, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Wraz z eskalacją przemocy poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W bezwzględnej walce o władzę nie będzie miejsca na litość. W rolach głównych: Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren.

Premiera: 21 września



„Possession” (1. sezon, 5 odcinków)



Gugu Mbatha-Raw wcieli się w rolę Claudii, ambitnej, młodej prawniczki o mieszanym pochodzeniu. Przyjeżdża na Jamajkę, by zająć się sporem majątkowym między Cudjoe Eastem, zwykłym mieszkańcem wyspy, a zamożnym arystokratą Oliverem Connaughtem. Sprawa przybiera jednak nieoczekiwany obrót, gdy okazuje się, że spornym majątkiem jest Hope Hill – dawna plantacja należąca do rodziny Connaughtów. Położony na jej terenie dom pojawia się w koszmarach prawniczki. Claudia wraz z Oliverem szybko odkrywają mroczne sekrety plantacji, które rzutują na obecne wydarzenia.

Premiera: 25 września



„The Moment”



To historia wschodzącej gwiazdy popu, która szykuje się do pierwszej dużej trasy koncertowej i musi zmierzyć się z presją sławy, medialnego zainteresowania i oczekiwaniami branży muzycznej. W roli głównej występuje Charli XCX, a u jej boku Rosanna Arquette, Jamie Demetriou i Alexander Skarsgård.

Premiera: 11 września



„EPiC: Elvis Presley in Concert”



Baz Luhrmann, reżyser nominowanego do Oscara® Elvisa, tym razem zabiera oglądających w filmową podróż, ukazującą nieznane do tej pory oblicze króla rock’n’rolla. Dzięki nigdy niepublikowanym wcześniej materiałom ze słynnych występów Elvisa Presleya w Las Vegas z lat 70. widzowie mogą zobaczyć artystę w najlepszym okresie kariery i przekonać się, dlaczego na zawsze zapisał się w historii muzyki.

Premiera: 15 września



„Krzyk 7”



Ghostface powraca, by się zemścić, ale tym razem sprawa ma wyjątkowo osobisty charakter. Sidney Prescott (Neve Campbell) wraz z rodziną ułożyła sobie życie w spokojnym miasteczku. Jej spokój nie trwa jednak długo - najgorsze obawy Sidney urzeczywistniają się, gdy jej córka (Isabel May) staje się kolejnym celem Ghostface’a.

Premiera: 18 września Czytaj też:

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