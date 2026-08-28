Ten 8-odcinkowy serial to jeden z najlepszych na Netflix

Guy Ritchie od lat udowadnia, że jak mało kto potrafi łączyć kino gangsterskie z czarnym humorem, brawurą i złożonymi bohaterami. Choć ma na koncie wielkie hollywoodzkie produkcje, w ostatnich latach coraz wyraźniej wraca do stylu, który przyniósł mu największą popularność. Jednym z najlepszych przykładów jest serial „Dżentelmeni” Netfliksa — ośmioodcinkowa, pełna akcji i czarnego humoru produkcja, która rozwija pomysł znany z filmu Ritchiego z 2020 roku.

Ten 8-odcinkowy akcyjniak to jeden z najlepszych seriali na Netfliksie

Co istotne, znajomość kinowych „Dżentelmenów” nie jest konieczna, by czerpać przyjemność z serialu. Choć obie produkcje funkcjonują w tym samym uniwersum, łączą je drobne nawiązania i podobny klimat.

Głównym bohaterem jest Eddie Horniman, grany przez Theo Jamesa. Oficer sił pokojowych ONZ niespodziewanie wraca do rodzinnej posiadłości po śmierci ojca. Eddie zakładał, że arystokratyczny tytuł oraz majątek odziedziczy jego starszy brat Freddy (Daniel Ings), dlatego odkrycie, że ojciec wybrał właśnie jego, jest dla niego niemałym zaskoczeniem.

Szybko okazuje się jednak, że odziedziczona posiadłość skrywa znacznie więcej tajemnic, niż Eddie mógł przypuszczać. Rodzinny majątek okazuje się częścią ogromnego imperium związanego z uprawą i dystrybucją marihuany. Co więcej, interes jest powiązany z całym szeregiem grup przestępczych działających w brytyjskim półświatku. Eddie musi więc nie tylko odnaleźć się w roli arystokraty, ale również nauczyć się zasad funkcjonowania świata gangsterów.

I właśnie tutaj serial pokazuje swoje największe atuty. Eddie ma inteligencję, opanowanie i charyzmę potrzebne do przejęcia kontroli nad potężnym biznesem, ale jednocześnie zostaje uwikłany w konflikty, których sam nie wywołał. Na domiar złego jego brat Freddy nieustannie komplikuje sytuację, a każdy kolejny krok Eddiego prowadzi go coraz głębiej w przestępcze środowisko.

Pierwszy sezon „Dżentelmenów” zadebiutował na Netfliksie w marcu 2024 roku i szybko pokazał, że charakterystyczny styl Ritchiego bardzo dobrze sprawdza się również w dłuższej serialowej formie. Osiem odcinków wystarczyło, by stworzyć pełną energii historię, która nie wymaga znajomości filmu i jednocześnie daje fanom twórczości Ritchiego dokładnie to, czego można od niego oczekiwać.

A to jeszcze nie koniec. Drugi sezon „Dżentelmenów” trafi na Netfliksa we wrześniu 2026 roku, więc to idealny moment, by nadrobić pierwszą odsłonę przed powrotem Eddiego Hornimana i jego wyjątkowo kłopotliwego imperium.

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