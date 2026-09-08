Zimą ogrzewają rury suszarką, a ściany pękają. Przejmująca historia rodziny nastolatki

W drugim odcinku nowego sezonu „Naszego nowego domu” widzowie poznają historię pana Krzysztofa i jego nastoletniej córki Zuzi. Po rozwodzie mężczyzna samotnie wychowuje dziewczynkę. Rodzinne problemy wpłynęły na nastolatkę, która przez lata miała czuć się odrzucona przez matkę.

„Zawsze byłam tą najgorszą”. Zuzia o relacji z mamą

Pan Krzysztof wspomina, że córka nie czuła się odpowiednio traktowana przez matkę. Mężczyzna miał wielokrotnie stawać w jej obronie, gdy dochodziło do rodzinnych konfliktów.

„Zuzia była niedoceniana przez mamę. Jeżeli w domu coś się stało, zawsze była winna Zuzia. Musiałem stawać w jej obronie, bo widziałem, że jest niesłusznie oskarżana. Potem widziałem, jak płakała” – mówi pan Krzysztof.

Zuzia również opowiedziała o swoich doświadczeniach. „Zawsze byłam tą najgorszą, nie widziała mnie, nie zwracała na mnie uwagi” – wyznała nastolatka.

Mimo trudnej sytuacji dziewczynka stara się pomagać ojcu. Po zajęciach w szkole pracuje w restauracji, gdzie myje naczynia. Zarobione pieniądze przeznacza na codzienne potrzeby, dzięki czemu może częściowo odciążyć tatę.

Zuzia dobrze się uczy, lubi czytać i chciałaby wrócić na zajęcia z akrobatyki. Na razie rodziny nie stać jednak na realizację tego planu.

Dom wymaga poważnego remontu, czy ekipa zdąży na ratunek?

Problemy rodziny dotyczą nie tylko sytuacji osobistej i finansowej. Ich dom jest w złym stanie technicznym. Jeden z jego rogów się osuwa, na ścianach pojawiły się pęknięcia, a przez szczeliny w podłodze do środka przedostają się myszy.

Problemy występują również w łazience, gdzie wilgoć doprowadziła do odpadania płytek. Zimą zamarzają rury, które przed korzystaniem z prysznica trzeba ogrzewać suszarką do włosów.

Ekipa „Naszego nowego domu” zajmie się stabilizacją budynku oraz naprawą jego najpoważniejszych usterek. Prace mają także stworzyć rodzinie bezpieczniejsze warunki do życia. W remoncie uczestniczyć będą m.in. Maciek, Przemek i Darek Stolarz.

Ela Romanowska przygotowała niespodzianki dla rodziny

Prowadząca program Ela Romanowska postanowiła również nawiązać do zainteresowań Zuzi i jej taty. Wśród przygotowanych atrakcji znalazły się elementy związane z muzyką Szpaka oraz kibicowaniem ulubionemu klubowi piłkarskiemu. Rodzina wybrała się także na zwiedzanie Warszawy i Łodzi.

Drugi odcinek „Naszego nowego domu” zostanie wyemitowany 10 września o godz. 20:30 w Polsacie. Tym razem program odwiedzi miejscowość Masie w województwie podlaskim.

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