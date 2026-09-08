Polsat podał wyniki weekendowych premier. Jeden program mocno kontrowersyjny

Weekendowa ramówka Polsatu przyniosła premiery nowych edycji trzech popularnych formatów rozrywkowych. Stacja podała wyniki oglądalności „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, „Kabaretu na żywo” oraz „Tańca z Gwiazdami”. Wszystkie trzy programy przekroczyły średnią widownię miliona osób.

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” rozpoczęło weekend. Jaki wynik?

W piątek widzowie zobaczyli pierwszy odcinek 23. edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Program osiągnął 12 proc. udziałów w grupie 4+ oraz 11,84 proc. w grupie komercyjnej.

W nowej odsłonie uczestnicy rywalizują o „Złotą Twarz” oraz 150 tys. zł na cele charytatywne. Wśród uczestników znaleźli się Ida Nowakowska, Maria Sadowska, Bryska, czyli Gabriela Nowak-Skyrpan, Urszula Milewska, Rafał Brzozowski, Marcin Miller, Gabriel Fleszar oraz Marcin Maciejczak.

Pierwszy odcinek wygrała Urszula Milewska, która wcieliła się w Lady Gagę i wykonała utwór „Abracadabra”. Jej występ został najwyżej oceniony przez jurorów.

Kabaret Skeczów Męczących podzielił widzów

Sobotni wieczór należał do „Kabaretu na żywo”, którego jesienny cykl rozpoczęło 20-lecie Kabaretu Skeczów Męczących. Program osiągnął 10 proc. udziałów w grupie 4+ oraz 10,7 proc. w grupie komercyjnej.

Występy kabaretu wywołały reakcje w mediach społecznościowych i dyskusje wśród widzów. Część internautów krytykowała przedstawione żarty, inni pozytywnie oceniali program.

„Taniec z Gwiazdami” oglądało blisko 1,6 mln widzów

Najwyższą widownię spośród trzech weekendowych premier miał pierwszy odcinek 19. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Program obejrzało blisko 1,6 mln widzów. Przełożyło się to na 14,4 proc. udziałów w grupie 4+ oraz 12,8 proc. w grupie komercyjnej.

Nowa edycja została wydłużona do 12 tygodni. W jury po raz pierwszy pojawiła się Julia Wieniawa, natomiast Iwona Pavlović zapowiedziała bardziej wymagające oceny.

W programie rywalizują Izabela Kuna, Helena Englert, Marta „Mandaryna” Wiśniewska, Joanna Jędrzejczyk, Karolina „Kaeyra” Baran, Monika Borzym, Dominik Smaruj, Matteo Brunetti, Jasper Sołtysiewicz, Krzysztof Kwiatkowski, Dominik Rupiński oraz Piotr „Guma” Gumulec.

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” jest emitowane w piątki, „Kabaret na żywo” w soboty, a „Taniec z Gwiazdami” w niedziele. Wszystkie programy rozpoczynają się o godz. 19:55.

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