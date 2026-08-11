Andrzej Beya-Zaborski nie żyje. Widzowie znali go jako komendanta z hitowej serii

Nie żyje Andrzej Beya-Zaborski, aktor przez lata związany z Białostockim Teatrem Lalek. Szeroką rozpoznawalność i uwielbienie idzów przyniosła mu przede wszystkim rola komendanta w popularnej serii filmów Jacka Bromskiego „U Pana Boga…”. Artysta zmarł w nocy po wieloletniej chorobie. Miał 75 lat.

Andrzej Beya-Zaborski nie żyje. Aktor i pedagog związany z Białymstokiem

O śmierci Andrzeja Beya-Zaborskiego poinformowało Radio Białystok. Aktor przez większą część swojego życia był związany z województwem podlaskim. Jego zawodowa droga była mocno związana z Białostockim Teatrem Lalek, z którym współpracował od początku swojej kariery.

W 1978 roku ukończył białostocki Wydział Lalkarski PWST. Po studiach rozpoczął pracę w Białostockim Teatrze Lalek, gdzie stworzył wiele ról i pracował przy spektaklach. Z czasem jego działalność artystyczna połączyła się również z pracą pedagogiczną.

Andrzej Beya-Zaborski przez wiele lat był wykładowcą na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Swoje doświadczenie zawodowe przekazywał kolejnym pokoleniom artystów.

Białostocki Teatr Lalek był ważnym miejscem jego zawodowego życia. To właśnie tam rozwijał swoją karierę, tworząc kolejne role i spektakle, a później dzieląc się wiedzą ze studentami.

Odszedł kultowy komendant z serii „U Pana Boga…”

Dla szerokiej publiczności Andrzej Beya-Zaborski pozostanie jednak przede wszystkim aktorem filmowym. Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola komendanta w serii Jacka Bromskiego.

Aktor wystąpił w kolejnych częściach cyklu: „U Pana Boga za piecem”, „U Pana Boga w ogródku”, „U Pana Boga za miedzą” oraz „U Pana Boga w Królowym Moście”. Charakterystyczna postać komendanta stała się jedną z najbardziej kojarzonych z nim ról.

Beya-Zaborski pojawiał się również w filmach Wojciecha Smarzowskiego. Miał także na koncie udane kreacje w serialach telewizyjnych. Zagrał między innymi w „Weselu”, „Drogówce”, „Pitbullu” oraz „Ojcu Mateuszu”.

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