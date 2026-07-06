Muhammad Ali bohaterem serialu Prime Video. Mamy pierwszy zwiastun

Prime Video ujawniło, że wyczekiwany serial „Najwspanialszy”, opowiadający historię Muhammada Alego, będzie mieć swoją premierę w środę, 4 listopada 2026 roku, w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

Ogłoszenie miało miejsce podczas specjalnej prezentacji na głównej scenie festiwalu ESSENCE Festival of Culture, prowadzonej przez dziennikarkę ESPN i ABC News Kelley Carter. W wydarzeniu udział wzięli twórca, showrunner i producent wykonawczy Ben Watkins, odtwórca głównej roli Jaalen Best, wcielający się w Cassiusa Claya/Muhammada Alego, a także członkowie obsady: Dana Gourrier, Amin Joseph, Kai Parham i Michael Ealy. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć ekskluzywny fragment serialu w postaci pierwszego teasera oraz wziąć udział w rozmowie na temat przeniesienia życia i dziedzictwa Muhammada Ali na ekran.

Pierwszy teaser serialu o Muhammadzie Alim. Aktor wcielił się w legendę

„Najwspanialszy” to intymna opowieść o niezwykłym życiu legendarnego boksera, działacza humanitarnego i światowej ikony. Wyprodukowany przez Lonnie Ali, wdowę po zmarłym wielkim mistrzu, Najwspanialszy jest pierwszym autoryzowanym serialem fabularnym poświęconym życiu Muhammada Aliego, oferująca bezprecedensowy wgląd w historię człowieka, którego legenda wykracza daleko poza spektakularne zwycięstwa i porażki na ringu.

Obok Blue Monday Productions Bena Watkinsa („Cross”) oraz Outlier Society Michaela B. Jordana (seria „Creed”) w projekcie biorą udział Authentic Studios, Roc Nation, Polygram Entertainment – partner Universal Music Group – oraz Grace: A Storytelling Company, a Watkins pełni funkcję showrunnera i producenta wykonawczego. Producentką wykonawczą jest także prezes Outlier Society, Elizabeth Raposo, wraz z Coreyem Salterem, Markiem Rosenem i Matthew Grossem z Authentic Brand Group, którzy również pełnią funkcję producentów wykonawczych. Wśród pozostałych producentów wykonawczych znajdują się: Aiyana White, Jeff Augustin i Owen Shiflett; Roc Nation; Michele Anthony, Boyd Muir oraz współproducenci wykonawczy David Blackman z Polygram i Stefano Agosto, wiceprezes ds. telewizji w Outlier Society; a także Josh Wakely poprzez swoją firmę Grace: A Storytelling Company.

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