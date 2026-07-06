Wraca ukochany polski serial komediowy. Darek na życiowym zakręcie

Jak poinformowali twórcy, zdjęcia do 6. sezonu „THE OFFICE PL” dobiegły końca, co oznacza, że pracownicy Kropliczanki mogą już odejść od swoich biurek i udać się na zasłużone wczasy. Ale tylko na chwilę, bo jeszcze w tym roku spotkamy ich ponownie w CANAL+.

Co w 6. sezonie „THE OFFICE PL”? Zobaczymy między innymi... kryzys męskości

Pracownicy Kropliczanki udowodnili, że największe absurdy dzieją się nie tylko przy ekspresie do kawy. Szósty sezon jeszcze mocniej wychodzi poza biuro i zagląda tam, gdzie codzienność pisze najlepsze – i najdziwniejsze – scenariusze.

– Wszystko już było? No jednak nie. Kryzys męskości, wyścig po władzę, nowe postaci, a w pomiędzy tym wszystkim codzienne spięcia i trudności naszych bohaterów. Polska w soczewce, dramat w komedii i Darek Wasiak na życiowym zakręcie. Mam nadzieję, że nasze emocje z pracy nad serialem przeniosą się na ekran. Bo były wyjątkowo silne – zapowiada Maciej Bochniak, reżyser.

– Zakończyliśmy zdjęcia do kolejnego sezonu serialu, który na stałe wpisał się w krajobraz polskich produkcji komediowych. Ogromnie cieszy nas, że serial nie tylko konsekwentnie się rozwija, ale przede wszystkim wciąż znajduje drogę do widzów, którzy pokochali jego bohaterów za autentyczność, niedoskonałości i poczucie humoru. W nowych odcinkach nie zabraknie emocji, zaskoczeń i charakterystycznej dla „THE OFFICE PL” satyry, która z przymrużeniem oka pokazuje naszą polską rzeczywistość – dodaje Adriana Sławińska, dyrektorka ds. Programowych CANAL+ Polska.

Za szósty sezon serialu „THE OFFICE PL” odpowiada zespół: Maciej Bochniak (reżyser) oraz scenarzyści – Mateusz Zimnowodzki i Jakub Rużyłło pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza.

W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego, Karola Dziubę i Milenę Lisiecką. Producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, producentką kreatywną Dorota Kośmicka, a producentem wykonawczym Jan Kępiński. Producentką ze strony CANAL+ Polska jest Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak.

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