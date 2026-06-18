Te seriale HBO przepadły w cieniu gigantów. A szkoda, bo są rewelacyjne

HBO przez lata stworzyło dziesiątki seriali, które na stałe zapisały się w historii telewizji. Produkcje takie jak „Rodzina Soprano”, „Prawo ulicy” czy „Seks w wielkim mieście” do dziś są wymieniane wśród najlepszych tytułów wszech czasów. Jednak obok tych gigantów istniały także seriale, które podczas emisji zdobywały świetne recenzje, wierne grono fanów i nierzadko prestiżowe nagrody, a mimo to z czasem zniknęły z powszechnej świadomości widzów.

Niektóre przegrały z konkurencją, inne zostały przyćmione przez większe hity HBO, a jeszcze inne po prostu nie doczekały się należnego im kultowego statusu. To jednak nie oznacza, że nie warto do nich wracać. Wręcz przeciwnie – wiele z tych produkcji starzeje się zaskakująco dobrze, oferując znakomite scenariusze, świetne kreacje aktorskie i historie, które wciągają od pierwszego do ostatniego odcinka.

Od kryminałów i dramatów obyczajowych po błyskotliwe komedie i zamknięte miniseriale – oto osiem nieco zapomnianych seriali HBO, które zasługują na drugą szansę i które można oglądać dziś z taką samą przyjemnością jak w dniu premiery.

8 zapomnianych seriali HBO, które są idealne od początku do końca

„Wyposażony”



Ray Drucker, trener drużyny Wilków z liceum West Lakefield, symuluje ból brzucha tuż przed meczem. W tym czasie chce spotkać się ze swoją pierwszą klientką. Ray postanowił zapewnić sobie dodatkowe źródło dochodu. Idąc na spotkanie wspomina lata, które doprowadziły go do zapaści w życiu prywatnym i zawodowym. Żona zostawiła go dla dermatologa. W jego domu wybuchł pożar, a Ray nie ma pieniędzy na jego remont. Z tego też powodu jego dzieci musiały się wyprowadzić. Bliźniaki, Darby i Damon mieszkają teraz z byłą żoną Ray'a i jej nowym mężem, Ronniem. Na domiar złego, nowy sąsiad, Howard Koontz nalega, by Ray zrobił porządek ze swoim domem i wzywa policję przy każdej, nawet błahej okazji. Ray jest zmuszony schować dumę do kieszeni i poprosić Jessikę o pożyczkę. Była żona wykorzystuje okazję, aby wypomnieć mu wszystkie życiowe niepowodzenia i przypomnieć dlaczego spakowała swoje walizki.



„Pozostawieni”



Serial na motywach bestsellerowej książki Toma Perrotty pt. „The Leftovers”. Kiedy nagle znika 2% ludności, ci, którzy pozostali, starają się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Akcja serialu rozpoczyna się trzy lata później, kiedy ludzie nadal odczuwają skutki niewytłumaczalnego zniknięcia. Trudno im odciąć się od tego, co się wydarzyło.



„Rzym”



Akcja serialu rozpoczyna się w 52 r. p.n.e. Gajusz Juliusz Cezar (Ciarán Hinds) po ośmioletniej wojnie, podczas której dokonał mistrzowskiego podboju Galii, przygotowuje się do powrotu. Kieruje się w stronę Rzymu wraz z tysiącami lojalnych i zaprawionych w boju żołnierzy, dużym łupem w postaci złota i niewolników, oraz radykalnymi planami zmian. Arystokracja, przerażona siłą i potencjałem Cezara, grozi oskarżeniem go o zbrodnie wojenne. Przyjaciel i mentor Cezara, Pompejusz Wielki (Kenneth Cranham), stara się wzniecić bunt, aby zachować władzę. Dwaj żołnierze Cezara, Lucjusz Vorenus (Kevin McKidd) i Tytus Pullo (Ray Stevenson), krzyżują plany Pompejusza, zdobywając tym samym przychylność Cezara oraz jego rodziny. W ten oto sposób losy Lucjusza i Tytusa, dwóch prostych żołnierzy, łączą się z losami Cezara, Marka Antoniusza (James Purefoy), Kleopatry (Lyndsey Marshal) oraz młodego Oktawiusza Gajusza (Max Pirkis), w przyszłości Oktawiana Wielkiego, pierwszego imperatora Rzymu.



„Ogrodnicy”



Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial "Ogrodnicy" przedstawia niezwykłą historię miłości Susan (Olivia Colman) i Christophera Edwardsów (David Thewlis), pozornie zwykłej brytyjskiej pary. Oboje stają się głównymi podejrzanymi w sprawie o morderstwo, kiedy policja odkrywa dwa ciała zakopane w ogrodzie ich domu w Nottingham. Łagodnie usposobieni małżonkowie Susan i Christopher Edwards od ponad 15 lat uciekają od rzeczywistości. Pewnego dnia Christopher wykonuje zaskakujący telefon do swojej macochy, co prowadzi do ujawnienia roli ich obojga w zbrodni sprzed lat. Ich związek staje się przedmiotem policyjnego śledztwa, a oddana sobie para zostaje rozdzielona po raz pierwszy w czasie trwania małżeństwa. W miarę postępów śledztwa, zainspirowani obsesją Susan na punkcie starych westernów i starego kina, małżonkowie zaczynają wyobrażać sobie, że są bohaterami hollywoodzkiego filmu i odgrywają stworzony przez siebie scenariusz. Wyimaginowany świat Susan i Chrisa zapewnia im niezwykle potrzebną formę bezpiecznej przystani, chroniącą przed horrorem prawdziwego życia, ale także stanowiącą dla nich zagrożenie, które może doprowadzić ich do całkowitego pogrążenia.



„Znudzony na śmierć”



Poznajcie Jonathana Amesa: pisarza, romantyka i nielicencjonowanego prywatnego detektywa. Kiedy rzuca go dziewczyna, przy okazji łamiąc mu serce, Jonathan chce udowodnić sobie, że może być człowiekiem czynu. Staje się Samem Spadem Brooklynu, rozwiązując sprawy szantażu, zaginionych osób i zdrad. W tym komicznym, nowym serialu, zobaczymy Jasona Schwartzmana, Teda Dansona i Zacha Galifianakisa.



„Iluminacja”



Stworzony przez Mike'a White'a nowy serial HBO z Laurą Dern w roli pięknej Amy, kobiety, która próbuje odbudować swoje życie. Amy (Laura Dern) pracuje w korporacji z branży kosmetycznej. Właśnie wróciła do biura po kilkumiesięcznej przerwie, którą spędziła w ośrodku odnowy na Hawajach. Pojechała tam, by poradzić sobie z załamaniem nerwowym spowodowanym zarówno frustracją w pracy, jak i nieudanym życiem osobistym. Kilka miesięcy na Hawajach pozwoliło jej wrócić do równowagi. Bogatsza o nowe doświadczenia i techniki, które poznała w ośrodku, Amy pragnie zmienić swoje życie – lepiej wykonywać pracę i zrozumieć swoich współpracowników, znaleźć płaszczyznę porozumienia z matką (Diane Ladd) oraz pomóc byłemu mężowy (Luke Wilson). Amy jest zdeterminowana, by nie zgubić się na nowo.



„Generation Kill: Czas wojny”



Bagdad, Irak 2003. Misja: niesprecyzowana. Wróg: niezidentyfikowany. Czas misji: nieznany. Żołnierzom z Pierwszego Batalionu Zwiadowczego Korpusu Piechoty Morskiej trudno było przewidzieć co będzie się działo przez pierwsze 40 dni irackiej wojny, podczas której zderzyli się z fatalnym zaopatrzeniem, frustracją dowódców i kwestionowaniem na każdym kroku celu misji.



„Miasto jest nasze”



Produkcja opowiada o kulisach powstania i upadku elitarnej jednostki policji w Baltimore - miasta, w którym wojna z narkotykami i masowe aresztowania tuszowały bezczynność i bezkarność służb. Czytaj też:

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