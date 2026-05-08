Ten serial Netfliksa jest tak dobry, że zrujnował nam wszystkie inne kryminały

Jest mnóstwo seriali kryminalnych – niektóre są bardzo popularne, inne umykają uwadze widzów. Ten plasuje się gdzieś pośrodku – znalazł ogromne grono fanów, a jednocześnie nie na tyle duże, aby zapewnić sobie trzeci sezon. Nie ma jednak na co narzekać – „Mindhunter” to jedne z dwóch najlepszych sezonów serialu kryminalnego, jakie kiedykolwiek powstały. Ta produkcja jest tak dobra, że potem widzowie mają problemy z oglądaniem innych seriali kryminalnych, nawet tych naprawdę dobrych. Nic bowiem, od bardzo dawna, nie może mu dorównać.

Serial, jakiego nie było nie będzie. Netflix dał nam hit i przy okazji nas zrujnował

Serial „Mindhunter” opowiada o dwóch agentach FBI Holdenie Fordzie i Billu Tenchu, którzy niestrudzenie próbują przeniknąć mroczne zakamarki umysłów przestępców, którzy dopuścili się przerażających zbrodni. Wspólnie z psycholog Wendy Carr wykorzystują przełomowe techniki analizy behawioralnej, aby dopaść seryjnych zabójców.

Fabuła serii, choć nie jest przełomowa, wydaje się mieć niespotykaną w tym gatunku subtelność. To zasługa przede wszystkim legendarnego Davida Finchera, twórcy takich thrillerów jak „Siedem” czy „Zodiak”, który wyreżyserował wiele odcinków tej perełki. Serial „Mindhunter” na zawsze zapisał na kartach historii takie nazwiska jak Jonathan Groff, Holt McCallany czy Anna Torv.

„Mindhunter”, choć opiera się na znanych schematach, różni się nieco od wielu innych seriali kryminalnych tym, że nie skupia się wyłącznie na rozwiązywaniu spraw dotyczących morderstw. W drugim sezonie z kolei dowiadujemy się więcej o motywach sprawcy, o tym, co skłania ludzi do ekstremów, niż o śledztwie.

Fascynacja motywem true crime trwa od dawna, a „Mindhunter” idealnie odpowiada na ten trend. Oglądamy tu wywiady z „prawdziwymi” seryjnymi mordercami, jak David Berkowitz (Oliver Cooper), Richard Speck (Jack Erdie), Ed Kemper (Cameron Britton), Charles Manson (Damon Herriman) i wieloma innymi znanymi zbrodniarzami. I w przeciwieństwie do serialu kryminalnego, takiego jak „Potwory” od Ryana Murphy'ego, któremu wielu zarzuca, że prawdziwych seryjnych morderców, takich jak Ed Gein i Jeffrey Dahmer zamienia w gwiazdy telenowel, „Mindhunter” trzyma się „prawdy”.

Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji poznać tego najlepszego kryminalnego serialu Netfliksa – wszystkie dwa sezony czekają na was na platformie.

