Netflix vs HBO Max: Co oglądać w weekend? Od groma nowości z ostatnich dni!

Weekend to idealny moment, żeby nadrobić serialowe i filmowe zaległości — zwłaszcza gdy platformy streamingowe zasypują widzów świeżymi premierami. W ostatnich dniach zarówno Netflix, jak i HBO Max dorzuciły do swoich bibliotek sporo nowości, które błyskawicznie przyciągnęły uwagę widzów. Od głośnych debiutów, przez długo wyczekiwane kontynuacje, aż po produkcje, które niespodziewanie zaczęły zdobywać popularność — wybór jest naprawdę szeroki. Jeśli zastanawiasz się, co włączyć w najbliższy weekend, przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych tytułów z obu platform, które pomogą szybko podjąć decyzję.

Nowości tygodnia na Netflix i HBO Max. Masa propozycji na weekend

„Love is Blind: Polska” (Netflix)



Światowy fenomen oparty na eksperymencie miłosnym, który kwestionuje współczesne standardy randkowania. Jego uczestnicy i uczestniczki mają szansę znaleźć pokrewną duszę, która pokocha ich za to, kim są, nie wiedząc, jak wyglądają.



„Łączy nas krew” (Netflix)



Lhan, Wietnamka o rzadkiej grupie krwi, jest ścigana przez Prueka, bezlitosnego łowcę nagród, który bezlitośnie zamordował jej rodziców. Ratuje ją Poh, przywódca organizacji zabójców znanej jako Dom 89, i zapewnia jej schronienie w Tajlandii. Wychowana jak jedna z nich, Lhan dorasta u boku Prana, biologicznego syna Poha, oraz M, sieroty, którą Poh przyjął pod swój dach. Pran ma za zadanie chronić Lhan za wszelką cenę, a z czasem ich więź przeradza się w intymny związek. Jednak ich świat zawala się, gdy Pruek ponownie namierza Lhan, zdeterminowany, by zdobyć jej krew. Tymczasem Lhan odkrywa nieoczekiwaną prawdę o tym, dlaczego została przyjęta do Domu 89. Ponieważ ze względu na krew znów znajduje się na celowniku, kieruje pielęgnowaną latami zemstę przeciwko zabójcy swoich rodziców: postanawia walczyć u boku osoby, którą kocha, aby odzyskać wolność i już nigdy więcej nie uciekać.



„Legendy” (Netflix)



We wczesnych latach 90. XX wieku brytyjski urząd celno-skarbowy przegrywał walkę z przemytem narkotyków przez granice kraju. Problem postanowiono rozwiązać w nieszablonowy sposób. Niewielki zespół pracowników celnych otrzymał misję zinfiltrowania najgroźniejszych gangów narkotykowych w Wielkiej Brytanii.



„Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego” (Netflix)



41-letnia kobieta zostaje uznana za zaginioną, a gdy policja analizuje jej cyfrowe ślady, wychodzi na jaw, że od miesięcy była prześladowana. Niezidentyfikowany sprawca prowadził z nią makabryczną grę w kotka i myszkę — obserwował, wysyłał zdjęcia i nagrania, a także pozornie niewinną wyliczankę w stylu dziecięcej rymowanki. Kiedy kobieta zostaje odnaleziona martwa, okazuje się, że sprawa może mieć związek z podobnym niewyjaśnionym zabójstwem 17-letniej licealistki sprzed dwóch lat. Co łączy obie ofiary? I kiedy sprawca znów rozpocznie swoją „zabawę” w chowanego?



„Niezwykle szlachetne stworzenia” (Netflix)



Po śmierci męża Tova Sullivan zaczyna pracować na nocną zmianę jako sprzątaczka w oceanarium. Praca zawsze pomagała jej w radzeniu sobie z problemami – zrozumiała to, od kiedy jej osiemnastoletni syn Erik w tajemniczy sposób zniknął na łodzi ponad trzydzieści lat temu. Właśnie tu Tova poznaje Marcellusa – olbrzymią ośmiornicę żyjącą w akwarium. Marcellus wie o wiele więcej, niż ktokolwiek może sobie wyobrazić, ale do tej pory nie miał ochoty tego pokazywać swoim ludzkim porywaczom – dopóki nie nawiązał niezwykłej przyjaźni z Tovą. Niczym detektyw, Marcellus podejrzewa, co wydarzyło się tej nocy, kiedy zniknął Erik. I teraz musi użyć każdej sztuczki, na jaką stać jego wiekowe ciało bezkręgowca, aby ujawnić prawdę, zanim będzie za późno.



„Dziękuję, następny”, 3. sezon (Netflix)



Po związku, który wywrócił jej życie do góry nogami, Leyla mierzy się z przeszłością i doświadcza niespodziewanej bliskości — tym razem będzie żyć i kochać na własnych zasadach.



„Zabójcze ciało” (Netflix)



Seksowny horror pełen pokręconego humoru. Opowiada o Jennifer (Megan Fox) – licealistce opętanej przez demona. Z wrednej, pewnej swej atrakcyjności dziewczyny zmienia się w zło wcielone. Pragnie krwi, a jej ofiarami padają kolesie, którzy do tej pory mogli tylko pomarzyć o tym, by dziewczyna łaskawie na nich spojrzała. Przyjaciółką Jennifer jest Needy (Amanda Seyfried) – zwykła dziewczyna z sąsiedztwa, która zawsze żyła w cieniu swej pięknej koleżanki. Będzie musiała stanąć na wysokości zadania i obronić miejscowych chłopaków przed demoniczną Jennifer, zwłaszcza że jedną z ofiar ma paść jej chłopak, Chip (Johnny Simmons).



„Oczy anioła” (Netflix)



Policjantka Sharon (Jennifer Lopez) wychowała się w domu, w którym ojciec stosował przemoc wobec bliskich. Pewnego dnia uczestniczy w bardzo trudnej akcji ratowniczej na autostradzie. Udziela pierwszej pomocy jednemu z kierowców. Mija rok. Podczas pościgu za uciekającym bandytą Sharon omal nie traci życia. Na pomoc spieszy jej nieznajomy mężczyzna. Po jakimś czasie para zaczyna się spotykać. Catch (James Caviezel) jest niedostępny i zamknięty w sobie. Sharon domyśla się, że skrywa on jakąś bolesną tajemnicę.



„Piękna i rzeźnik” (HBO Max)



Nastolatka zamienia się ciałami z bezlitosnym seryjnym mordercą i ma tylko 24 godziny na odwrócenie klątwy.



„Wichrowe wzgórza” (HBO Max)



Odważna reinterpretacja legendarnej historii miłosnej, w której zakazane pragnienie przeradza się w obsesję i złamane serce.



„Ciało” (HBO Max)



Ambitny profesor medycyny Bruno, mąż bogatej bizneswoman, jest podejrzany o wyniesienie ciała zmarłej żony z kostnicy.



„Jason Bourne” (HBO Max)



Najgroźniejszy były agent CIA zostaje wywabiony z ukrycia, by odkryć jeszcze bardziej wstrząsające prawdy o swojej przeszłości.



„Krucjata Bourne'a” (HBO Max)



Mimo amnezji Bourne układa sobie powoli normalne życie z ukochaną Marie u boku. Ale krwawa przeszłość znowu daje o sobie znać i Bourne ledwo uchodzi z życiem z zamachu. Musi kryć się przed nieznanym wrogiem, lecz nie jest bezbronny - wkrótce okaże się, że i on potrafi być nieuchwytny i zdeterminowany w walce.



„Tożsamość Bourne'a” (HBO Max)



Kim jest Jason Bourne? Cierpiący na amnezję mężczyzna próbuje odkryć swoją tożsamość. Czy to możliwe, by był agentem amerykańskich służb specjalnych?



„Ultimatum Bourne'a” (HBO Max)



Jason Bourne ukrywa się w Indiach przed ścigającymi go tajnymi służbami. Gdy ginie jego narzeczona, postanawia ją pomścić. Najpierw jednak musi dowiedzieć się, kim naprawdę jest.



„Dziedzictwo Bourne'a” (HBO Max)



Aaron Cross został poddany modyfikacjom genetycznym w ramach tajnego programu Outcome. Kiedy jemu podobni agenci są eliminowani, mężczyzna używa wszystkich zdolności, by przeżyć.



„Żona na niby” (HBO Max)



Szalona komedia pomyłek z Adamem Sandlerem i Jennifer Aniston w rolach znajomych z pracy, którzy udają małżeństwo.



„Kolejna zwyczajna przysługa” (HBO Max)



Stephanie Smothers i Emily Nelson spotykają się na Capri na wystawnym ślubie Emily, na którym nie zabraknie morderstwa i zdrady.



„Nade mną niebo, w dolinie ja” (HBO Max)



Beztroskie lato w słowackiej dolinie kończy się dla 15‑letniego Enrique, gdy odkrywa bolesną prawdę o matce.Czytaj też:

Najwyżej oceniane nowe seriale – 28 tytułów. Nie tylko z Netflix i HBO MaxCzytaj też:

Ranking: 19 najlepszych seriali HBO Max według „Entertainment Weekly”