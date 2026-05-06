Najlepsze polskie seriale na Netflix. Wszystkie z oceną powyżej 7!

Rodzime produkcje nieodmiennie cieszą się ogromną popularnością. Nie zawsze można jednak liczyć na powtórkę ulubionego serialu w telewizji, warto więc wiedzieć, co aktualnie można znaleźć w ofercie jednej z największych platform streamingowych.

Polskie seriale na Netflix. Najlepsze kryminały, dramaty, komedie

Na szczęście na Netflix mamy w czym wybierać. Coś dla siebie znajdą zarówno fani kryminałów, thrillerów, jak i komedii. Nie brakuje mocnych dramatów społecznych na jakże aktualne tematy jak chociażby walka z uzależnieniami, czy problematy codzienności osób w spektrum autyzmu. Są wśród nich zarówno najnowsze, oryginalne produkcje, jak i hity ze szklanego ekranu, dziś już niedostępne dla przeciętnego telewidza. Wszystkie z zebranych seriali otrzymały bardzo wysokie noty — powyżej 7 w serwisie Filmweb — zarówno wśród widzów, jak i krytyków.

Najlepsze polskie seriale na Netflix

„1670”



Satyryczna komedia, w której zdziwaczały szlachcic, pragnący zostać najsławniejszą osobą w Polsce, musi stawić czoło kłótniom w rodzinie i konfliktom z chłopami.



„Ludzie i bogowie”



Serial przedstawia wydarzenia związane z oddziałem o kryptonimie „Pazur”, działającego w czasie II wojny światowej w Warszawie, w strukturach kontrwywiadu Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej. Wydarzenia, o których mowa w serialu zainspirowane zostały prawdziwymi akcjami, o których głośno było w okupowanej Warszawie.



„Matki pingwinów”



Zawodniczka MMA, której siedmioletni syn zostaje wydalony ze szkoły, zdaje sobie sprawę z tego, że najtrudniejszą walkę stoczy nie w oktagonie, ale na polu rodzicielstwa.



„Wielka woda”



Wrocław, rok 1997. Naukowcy i lokalne władze muszą podjąć szereg niewyobrażalnie trudnych decyzji, gdy do miasta zbliża się potężna fala powodziowa.



„Heweliusz”



Prom Heweliusz wpada w środek potężnego sztormu. Załoga i pasażerowie toczą dramatyczną walkę o przetrwanie, a ich rodziny na lądzie próbują ujawnić prawdę o katastrofie.



„Rojst”



Podczas powodzi stulecia w lesie na powierzchnię wypływa kolejne ciało, a wraz z nim korupcja, przekręty z lat 90. i długo skrywane tajemnice z czasów II wojny światowej.



„Krew z krwi”



Po śmierci męża-gangstera Carmen zostaje zmuszona do przejęcia jego interesów i walki o bezpieczeństwo swojej rodziny.



„Ranczo”



Kultowy serial o losach mieszkańców wsi Wilkowyje, który przez lata cieszył się ogromnym powodzeniem w telewizji.



„Ołowiane dzieci”



Kiedy młoda lekarka odkrywa, że dzieci mieszkające w pobliżu huty chorują na ołowicę, ryzykuje swoją karierę i bezpieczeństwo, aby je ratować.



„Idź przodem, bracie”



Zwolniony z pracy policjant z oddziału specjalnego usiłuje odnaleźć się w roli sklepowego ochroniarza. Pewnego dnia odkrywa sposób na swoje problemy finansowe.



„Służby specjalne”



Kiedy WSI zostaje zlikwidowane, powstaje nowa organizacja, do której dołączają pułkownik SB, podporucznik oraz kapitan. Niebawem zastanawiają się, dla kogo tak naprawdę pracują.



„Wojenne dziewczyny”



Serial telewizyjny opowiada o historii trzech dziewczyn z trzech zupełnie odmiennych światów: studentce chemii z inteligenckiej rodziny, bogatej Żydówce i złodziejce z Czerniakowa. Oprócz młodego wieku nic ich nie łączy i gdyby nie wojna, prawdopodobnie losy Marysi, Ewki i Irki nigdy by się nie splątały. To historia o niemieckiej okupacji w Polsce podczas II wojny światowej z perspektywy głównych bohaterek.



„Informacja zwrotna”



Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.



„Bogdan Boner: Egzorcysta”



Żaden demon nie może czuć się bezpiecznie, bo ochlapus Bogdan Boner na niczym nie zna się tak dobrze, jak na posyłaniu paranormalnych poczwar tam, gdzie ich miejsce.

