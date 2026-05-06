To też wszyscy będą oglądać. Nowość od twórców globalnego serialowego hitu

W sieci jest już dostępny nowy zwiastun serialu „Ranczo Duttonów”, za którym stoją twórcy kultowego „Yellowstone”. Beth Dutton (Kelly Reilly) i Rip Wheeler (Cole Hauser) pozostają niezłomni i rozpoczynają nowy rozdział życia w Teksasie. W serialu występują także nominowani do Oscara Ed Harris i Annette Bening.

Szykuje się nowa serialowa perełka. Zdobywcy Oscara w obsadzie

Dziewięcioodcinkowa odsłona kolejnych losów Beth i Ripa opowiada o zmaganiach pary, które towarzyszą ich wysiłkom zbudowania nowego życia w Stanie Samotnej Gwiazdy. Z dala od rodzinnego Yellowstone oboje muszą stawić czoła brutalnej rzeczywistości i bezwzględnym właścicielom sąsiedniego rancza, którzy zrobią wszystko, by ochronić swoje imperium. Na południu Teksasu więzy krwi są jeszcze A silniejsze, przebaczenie jest ulotne, a ceną przetrwania bywa własna dusza.

W „Ranczo Duttonów” oprócz Cole ’a Hausera i Kelly Reilly występują także Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind oraz Ed Harris i Annette Bening.

Serial został stworzony przez Paramount Television Studios i 101 Studios oraz przez showrunnera i producenta wykonawczego – Chada Feehana. Fabuła opiera się o postacie wykreowane przez Taylora Sheridana i Johna Linsona, którzy również pełnią funkcję producentów wykonawczych. W powstanie „Dutton Ranch” zaangażowani byli również David C. Glasser, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Cole Hauser, Kelly Reilly i Keith Cox. Voros wyreżyserowała także wybrane odcinki serii, w tym premierowy i finałowy. Za reżyserię odpowiadali też Greg Yaitanes, Jessica Lowrey i Phil Abraham.

Serial „Dutton Ranch” zadebiutuje w SkyShowtime już 22 maja.

