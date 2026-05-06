Ranking: 19 najlepszych seriali HBO Max według „Entertainment Weekly”

Platforma HBO Max od lat buduje swoją markę jako miejsce dla widzów szukających czegoś więcej niż tylko rozrywki — to przestrzeń, gdzie ambitne historie spotykają się z najwyższą jakością produkcji. Nic więc dziwnego, że w jej katalogu nie brakuje seriali, które elektryzują napięciem, zaskakują fabularnymi zwrotami i na długo zostają w pamięci. Od przełomowych tytułów, które na nowo zdefiniowały telewizyjne thrillery, po mniej oczywiste, ale równie wciągające propozycje — wybór jest imponujący. Redakcja „Entertainment Weekly” postanowiła przyjrzeć się tej ofercie i wyłonić najlepsze seriale dostępne na HBO Max. Efekt? Lista, która łączy kultowe produkcje z nieoczywistymi perełkami, idealnymi na długie wieczory pełne napięcia.

Lista hitów HBO Max — oto najlepsze seriale według „Entertainment Weekly”

„Barry”



Barry (Bill Hader) jest w depresji, czuje się samotny i całkowicie wypalony. Na życie zarabia jako płatny zabójca z dolnej półki, co nie poprawia jego sytuacji. Nie ma ochoty na kolejne zlecenie, ale zgadza się na realizację nowej roboty w Los Angeles, gdzie ma „zająć się” młodym, aspirującym aktorem. Podążając za swoim celem, mężczyzna trafia na spotkanie lokalnej grupy teatralnej. Ku swojemu zaskoczeniu odkrywa, że w ich towarzystwie czuje się dobrze i nabiera przekonania, że chciałby zerwać ze starym życiem. Pozostaje tylko jeden problem – jak to zrobić?



„Zakazane imperium”



Lata 20-te w Ameryce po wprowadzeniu prohibicji. I wojna światowa dobiegła końca. Wall Street przeżywa boom, a na rynku można kupić dosłownie wszystko. Położone nad oceanem Atlantic City, jest modnym kurortem. Nie obowiązują tu żadne reguły. Za kilka dolarów można posmakować szalonego życia. Nucky Thompson (Steve Buscemi) jest niekwestionowanym Bossem Atlantic City. Szuka możliwości wzbogacenia się – postanawia zmonopolizować nielegalny rynek alkoholu. Walczy z agentami federalnymi, ambitnymi podwładnymi i rywalami jak Al Capone, Lucky Luciano i Arnold Rothstein.



„Czarnobyl”



Porywający mini serial HBO opowiadający przerażającą historię najgorszej w dziejach katastrofy, do której doprowadził człowiek - potężnego wybuchu z 1986 roku w czarnobylskiej elektrowni atomowej na terenie ówczesnego ZSRR. Serial przedstawia to, co się działo od porannej eksplozji, chaos, śmierć w następnych dniach, tygodniach i miesiącach...



„Deadwood”



W czasach plądrowania i chciwości Amerykę dotyka największa gorączka złota w historii. Zachłanne hordy niespokojnych odludków i wyjętych spod prawa złoczyńców osiedlają się w miejscu, gdzie wszystko i wszyscy mają swoją cenę. Osadników, od byłego stróża prawa, po cwanego właściciela saloonu, Dzikiego Billa Hickoka i Calamity Jane łączy wspólny, nieustający niepokój ducha i instynkt przeżycia wszelkimi możliwymi sposobami.



„Pięć dni. Zniknięcie”



Matka, Leanne, znika z pola widzenia. Jej dzieci, pozostawione w samochodzie, także znikają. Policyjne śledztwo i cała sprawa znajdują się w świetle kamer przez ponad trzy miesiące. Mąż i rodzina Leanne przekonują się, że nikomu nie mogą zaufać. Każdy jest podejrzany. Ostatnie 5 dni stanowi przełom w rozwiązaniu tej sprawy. Mini serial HBO Films ukazuje pięć decydujących dni stanowiących sedno sensacyjnej sprawy uprowadzenia, coraz bardziej zdenerwowanych członków rodziny, labirynt niespodziewanych zdarzeń oraz złożone i frustrujące śledztwo policyjne. 5 dni to dramatyczny thriller przepełniony napięciem, w którym główną rolę zagrał David Oyelowo ("Ostatni król Szkocji").



„Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta”



Światła wszystkich kamer skierowane są na Roberta Dursta, spadkobiercę nowojorskiego imperium w branży nieruchomości, oskarżonego o popełnienie trzech morderstw ponad 30 lat temu. Błyskotliwy, stroniący od ludzi, będący jednocześnie pod stałym obstrzałem mediów Durst nigdy publicznie nie przedstawiał swojej wersji zdarzeń – aż do teraz.



„Ogrodnicy”



Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial „Ogrodnicy” przedstawia niezwykłą historię miłości Susan (Olivia Colman) i Christophera Edwardsów (David Thewlis), pozornie zwykłej brytyjskiej pary. Oboje stają się głównymi podejrzanymi w sprawie o morderstwo, kiedy policja odkrywa dwa ciała zakopane w ogrodzie ich domu w Nottingham. Łagodnie usposobieni małżonkowie Susan i Christopher Edwards od ponad 15 lat uciekają od rzeczywistości. Pewnego dnia Christopher wykonuje zaskakujący telefon do swojej macochy, co prowadzi do ujawnienia roli ich obojga w zbrodni sprzed lat. Ich związek staje się przedmiotem policyjnego śledztwa, a oddana sobie para zostaje rozdzielona po raz pierwszy w czasie trwania małżeństwa. W miarę postępów śledztwa, zainspirowani obsesją Susan na punkcie starych westernów i starego kina, małżonkowie zaczynają wyobrażać sobie, że są bohaterami hollywoodzkiego filmu i odgrywają stworzony przez siebie scenariusz. Wyimaginowany świat Susan i Chrisa zapewnia im niezwykle potrzebną formę bezpiecznej przystani, chroniącą przed horrorem prawdziwego życia, ale także stanowiącą dla nich zagrożenie, które może doprowadzić ich do całkowitego pogrążenia.



„The Last of Us”



Historia przedstawiona w „The Last of Us” rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.



„Miłość i śmierć”



Główną bohaterką jest Candy Montgomery (Elizabeth Olsen) - przykładna żona i matka, która zaczyna odczuwać monotonię swojego życia. W poszukiwaniu emocji wdaje się w romans z mężem swojej przyjaciółki, co uruchamia lawinę wydarzeń prowadzących do brutalnej zbrodni.



„Mare z Easttown”



Mare Sheehan (Kate Winslet) jest policjantką z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.



„Długa noc”



Współczesny Nowy Jork. Naz Khan (Riz Ahmed), pochodzący z Pakistanu student, zostaje zaproszony na imprezę. Bez pozwolenia ojca zabiera jego samochód - żółtą taksówkę - i wyrusza z Queens na Manhattan. Gdy piękna młoda kobieta wsiada do auta, Naz nie wie, że to początek gehenny. Wkrótce zostaje oskarżony o morderstwo i musi stawić czoła wymiarowi sprawiedliwości. Po jego stronie staje adwokat Jack Stone (John Turturro).



„Pingwin”



Ośmielony śmiercią szefa mafii, Carmine’a Falcone’a, i postępującą falą przestępczości, Oz (Colin Farrell) podejmuje działania, aby wypełnić próżnię pozostawioną na szczytach przestępczego półświatka Gotham City. Pierwszego potencjalnego rekruta znajduje w młodym Victorze Aguilarze (Rhenzy Feliz). Sofia Falcone (Cristin Milioti) i jej brat Alberto (Michael Zegen) starają się utrzymać rodzinę w zgodzie i odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji.



„Ostre przedmioty”



Miniserial HBO na podstawie bestsellerowej powieści Gillian Flynn. W postać głównej bohaterki wciela się pięciokrotnie nominowana do Oscara Amy Adams. Dziennikarka Camille Preaker (Amy Adams) zostaje wysłana do rodzinnego miasteczka, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości.



„Rodzina Soprano”



Tony, przykładny mąż i ojciec, to jednocześnie mafijny boss. Jego problemy dotyczą zarówno rodziny jak i „rodziny” mafijnej, której jest głową. Gdy Tony dostaje ciężkich ataków paniki, szuka pomocy u psychiatry. I tu zaczynają się problemy...



„Schody”



Michael Peterson, pisarz kryminałów, zostaje oskarżony o zabójstwo swojej żony Kathleen, po tym gdy zostaje ona znaleziona martwa u podnóża schodów w ich willi. W miarę rozwoju śledztwa rodzina zostaje wciągnięta w burzliwą batalię prawną i medialną. Tymczasem francuska ekipa dokumentalna zaczyna interesować się tą sprawą.



„Grupa zadaniowa”



Mroczny kryminał osadzony na robotniczych przedmieściach Filadelfii, gdzie narasta fala brutalnych napadów na magazyny narkotykowych gangów. Głównym bohaterem jest Tom Brandis (Mark Ruffalo) – doświadczony agent, który po osobistej tragedii zostaje przywrócony do służby, by stanąć na czele specjalnej jednostki mającej położyć kres przestępczej serii. Równolegle poznajemy historię Robbiego Pendergasta (Tom Pelphrey) – ojca samotnie wychowującego dzieci, pracującego w firmie odpowiadającej za wywóz śmieci. Zła sytuacja finansowa sprawia, że postanawia wraz z grupą znajomych organizować napady na gangsterskie kryjówki. Wraz z rozwojem działalności zaczyna się nimi interesować nie tylko FBI, lecz także ważni ludzie ze świata przestępczego.



„Detektyw”



Głównymi bohaterami są Martin Hart (Woody Harrelson) i Rust Cohle (Matthew McConaughey), dwaj detektywi i byli partnerzy, którzy w połowie lat 90. pracowali w wydziale kryminalnym w Luizjanie. Prowadzili wówczas śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa, które mogło mieć rytualny podtekst. Podczas poszukiwań mordercy ich losy połączyły się w nieoczekiwany sposób, co doprowadziło do konfliktu. W 2012 roku zostaje popełnione podobne morderstwo. Dwóch nowych detektywów przydzielonych do sprawy postanawia przejrzeć akta z 1995 roku. Martin i Rust opowiadają im o dawnym śledztwie i swoim życiu, wyjawiając przy okazji powody, które skłoniły Cohle'a do odejścia z wydziału zabójstw w 2002 roku. Opowieści detektywów o śledztwie zmuszają mężczyzn do powrotu do bolesnych wspomnień i do świata, który dawno zostawili za sobą.



„Miasto jest nasze”



Produkcja opowiada o kulisach powstania i upadku elitarnej jednostki policji w Baltimore – miasta, w którym wojna z narkotykami i masowe aresztowania tuszowały bezczynność i bezkarność służb.



„Prawo ulicy”



Życie w Baltimore nie przypomina amerykańskiego snu. Na ulicach widać biedę, ludzie są zniechęceni i przemęczeni. Handlarze narkotyków zbierają obfite żniwo. Gdy jeden z nich zostaje oczyszczony z zarzutów, policjant Jimmy McNulty (Dominic West) wypowiada gangom prywatną wojnę. Z pomocą swojej partnerki Shakimi (Sonja Sohn) uczyni wszystko, by dilerzy śmierci znaleźli się za kratkami.

