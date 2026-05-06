Najwyżej oceniane nowe seriale – 28 tytułów. Nie tylko z Netflix i HBO Max

Platformy streamingowe nie zwalniają tempa i regularnie zasypują widzów premierami, wśród których łatwo coś przeoczyć. Od głośnych produkcji z gwiazdorską obsadą, przez wciągające thrillery, aż po lekkie, uzależniające historie – opcji jest mnóstwo!

Wybraliśmy najciekawsze nowe seriale z HBO Max, Netflix, Disney+ i Apple TV+, które właśnie pojawiły się w ofercie i już wzbudzają spore emocje. W naszym zestawieniu znajdziecie wyłącznie seriale, które mają oceny powyżej 6/10 i są one posegregowane – na górze listy znajdują się tytuły z najwyższymi notami. Co ciekawe, w topowej dziesiątce znalazło się wiele produkcji, które miały premierę zaledwie kilka dni temu. Sprawdźcie listę i poszukajcie czegoś idealnego dla siebie!

Nowiutkie streamingowe perełki. Niektóre wpadły kilka dni temu i już mają wysokie noty!

„Pocałunek syreny” (Prime Video)



„Ten, kto ją kocha, umiera”. Inspektor ds. oszustw ubezpieczeniowych, Cha Woo-seok, bada serię zgonów wokół ponętnej aukcjonerki, Han Seol-ah. Śmierć spotkała zarówno jej współpracowniczkę, jak i jej partnerów. Cha podejrzewa, że Han może być ofiarą. Aby odkryć prawdę, udają parę i trafiają w świat fałszerstw dzieł sztuki, oszustw ubezpieczeniowych i morderstw zrodzonych z chciwości i obsesji.



„Pójdziesz do piekła” (Netflix)



Kazuko Hosoki była wróżbitką, która podbiła Japonię swoją praktyką Szóstogwiezdnej Dywinacji, wygłaszając mroczne, bezpośrednie przepowiednie i ostrzeżenia, takie jak „okres wielkiej katastrofy” czy „pójdziesz do piekła”. Wyrwała się z powojennej biedy, stając się kluczową postacią tokijskiego życia nocnego – już w wieku dwudziestu kilku lat założyła odnoszące sukcesy kluby i zyskała przydomek „Królowej Ginzy”. Z czasem Hosoki zdominowała telewizję i rynek wydawniczy jako wróżbitka, a jej książki trafiły do Księgi Rekordów Guinnessa. Jej spektakularną karierę przyćmiewały jednak oskarżenia o nieuczciwe praktyki biznesowe oraz plotki o powiązaniach ze światem przestępczym. Kim naprawdę była ta mroczna bohaterka?



„Dom duchów” (Prime Video)



Oparty na uznanej na skalę międzynarodową powieści Isabel Allende "Dom duchów" to ośmioodcinkowa saga rodzinna obejmująca pół wieku, skupiająca się na trzech pokoleniach kobiet – Clarze, Blance i Albie – w konserwatywnym kraju Ameryki Południowej, ukształtowanym przez walkę klas, polityczne zawirowania i magię.



„Lady” (HBO Max)



Życie Jane Andrews zmienia się, gdy dostaje pracę w Pałacu Buckingham. Początkowo zagubiona, szybko zbliża się do księżnej Yorku.



„Człowiek w ogniu” (Netflix)



Powstały na podstawie cyklu powieści A.J. Quinnella „Człowiek w ogniu” opowiada historię Johna Creasy'ego. Niegdyś niezwykle skuteczny najemnik sił specjalnych, słynący z przetrwania nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach, dziś zmaga się z ciężkim zespołem stresu pourazowego. Zdeterminowany, aby pokonać własne demony, wyrusza w drogę ku odkupieniu. Zanim jednak zdąży odnaleźć się w nowym życiu, ponownie trafia w sam środek piekła i jest zmuszony walczyć zacieklej niż kiedykolwiek wcześniej.



„Muzeum niewinności” (Netflix)



Serial na podstawie popularnej na całym świecie powieści Orhana Pamuka. Opowiada burzliwą historię Kemala, pochodzącego z zamożnej stambulskiej rodziny, i jego ubogiej, dalekiej kuzynki Füsun, od lat 70. XX wieku. Targany uczuciami Kemal jest gotów na wszystko dla miłości i zaczyna zbierać przedmioty należące do ukochanej: kolczyki, spinki do włosów... a nawet wyrzucone niedopałki papierosów. Czym bowiem jest miłość? Obsesją, przypadłością, wypadkiem, który wykoleja nasze życie z torów? Czy może cudownym i niewinnym szczęściem?



„Bait” (Prime Video)



Niespełniony aktor Szah dostaje szansę na rolę życia, a cztery chaotyczne dni przed castingiem wystawiają na próbę jego karierę, relacje i zdrowie psychiczne.



„Z Belfastu do nieba” (Netflix)



Trzy przyjaciółki podejmują chaotyczną próbę rozwiązania zagadki podejrzanej śmierci dawnej koleżanki, jednocześnie starając się nie zdradzić własnych tajemnic.



„Kobiety niedoskonałe” (Apple TV+)



Kiedy morderstwo burzy życie trzech przyjaciółek, ich wieloletnia relacja zostaje poddana próbie, gdy śledztwo ujawnia szokujące fakty.



„Niewybrani” (Netflix)



Niebezpieczny romans młodej matki z zamkniętej sekty z nowo poznanym tajemniczym mężczyzną wydobywa na światło dzienne mroczne pragnienia i głęboko skrywane tajemnice.



„Ta inna siostra Bennet” (HBO Max)



Mary postanawia wyjść z cienia sióstr i wyrusza w podróż z Meryton do Londynu i Krainy Jezior. Jej dążenie do niezależności prowadzi do nieoczekiwanej historii miłosnej w epoce regencji.



„Ponies” (SkyShowtime)



Lata 70. XX wieku. Dwie sekretarki amerykańskiej ambasady w Moskwie zostają agentkami CIA, po tym, gdy ich mężowie giną w tajemniczych okolicznościach.



„Zdemaskowani” (Netflix)



Kiedy przeszłość dopada byłych szpiegów, ich największym wyzwaniem nie są pościgi samochodowe, strzelaniny ani bójki na pięści, lecz powiedzenie sobie nawzajem prawdy.



„Under Salt Marsh” (SkyShowtime)



W małym walijskim miasteczku, Jackie Ellis, była detektyw, a obecnie nauczycielka, odkrywa zwłoki swojego ośmioletniego ucznia.



„Testamenty” (Disney+)



Kontynuacja „Opowieści podręcznej”, to dramatyczna opowieść o dojrzewaniu w Gileadzie. Serial śledzi losy dwóch nastolatek: pobożnej i posłusznej Agnes Mackenzie oraz Daisy, przybyłej spoza Gileadu. Gdy trafiają do elitarnej szkoły Ciotki Lydii dla przyszłych żon – miejsca, gdzie brutalnie wpaja się posłuszeństwo w imię boskiego porządku – ich więź uruchamia lawinę wydarzeń, która wywróci do góry nogami ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.



„Skok” (Prime Video)



Dynamiczny thriller o napadzie stulecia. Zwyczajny dzień w Lochmill Capital wywraca się do góry nogami, kiedy pojawiają się uzbrojeni złodzieje i zmuszają Zarę (Sophie Turner) oraz jej przyjaciela Luke'a (Archie Madekwe) do spełnienia swoich żądań. W rezultacie targany konfliktami detektyw Rhys (Jacob Fortune-Lloyd) ściga się z czasem, aby dowiedzieć się, kto i dlaczego ukradł 4 miliardy funtów.



„Margo jest spłukana” (Apple TV+)



Margo, córka byłej kelnerki z knajpy Hooters i emerytowanego wrestlera, niedawno porzuciła studia i marzy o karierze pisarskiej. W obliczu narodzin dziecka, rosnących rachunków i malejących możliwości ich opłacenia musi wykazać się pomysłowością.



„Władca much” (HBO Max)



Adaptacja powieści Goldinga z 1954 r. Grupa brytyjskich chłopców na bezludnej wyspie próbuje rządzić, co kończy się katastrofą.



„Radioaktywny kryzys” (Netflix)



Fizycy i lekarze walczą z ogromną katastrofą radiologiczną, zagrażającą tysiącom ludzi, w serialu dramatycznym inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami.



„Wdowia zatoka” (Apple TV+)



Burmistrz z Nowej Anglii postanawia przekształcić swoje miasteczko w atrakcję turystyczną, choć miejscowi ostrzegają go, że jest ono przeklęte.



„Półbrat” (HBO Max)



Serial opowiada historię poróżnionych „braci” Nialla i Rubena. Gdy Ruben niespodziewanie pojawia się na ślubie Nialla, dochodzi do eskalacji i wybuchu przemocy, który cofa nas w czasie i odsłania ich wspólną przeszłość. Akcja obejmuje niemal czterdzieści lat, od lat 80. aż po współczesność, ukazując wzloty i upadki ich relacji: od pierwszego spotkania jako nastolatków po rozstanie w dorosłym życiu. To opowieść pełna dobrych, złych, bolesnych, zabawnych i trudnych momentów.



„56 dni” (Prime Video)



Po przypadkowym spotkaniu w supermarkecie Oliver i Ciara rozpoczynają intensywny związek. Gdy 56 dni później na jaw wychodzi brutalne morderstwo, śledztwo zagłębia się w burzliwą historię ich relacji, ujawniając mroczne tajemnice.



„Rooster” (HBO Max)



Greg Russo (Steve Carell) to autor popularnych, choć niezbyt ambitnych thrillerów sprzedawanych głównie na lotniskach. Bohaterem jego książek jest tajemniczy agent o pseudonimie Rooster, który zapewnił mu komercyjny sukces. Greg przyjeżdża na spotkanie autorskie do Ludlow College w Nowej Anglii, gdzie jego córka Katie pracuje jako profesor historii sztuki. Wizyta szybko przybiera niezręczny obrót, gdy podczas wystąpienia Greg zaczyna publicznie mówić o prywatnych problemach córki, wprawiając ją w zakłopotanie.



„Chętni na seks” / „DTF St. Louis” (HBO Max)



Gdy prezenter pogody Clark Forrest i jego nowy tłumacz ASL Floyd Smernitch zaprzyjaźniają się w Twyli, odkrywają, że ich małżeństwa utknęły w martwym punkcie. Sięgnięcie po aplikację do romansów prowadzi do niebezpiecznego trójkąta… i tylko jeden z nich przeżyje.



„Madison” (SkyShowtime)



Fabuła rozgrywa się w dwóch odrębnych światach – pośród pięknych krajobrazów Montany i na tętniącym życiem Manhattanie – gdzie przyjrzymy się więziom, które łączą rodziny bohaterów. W pierwszym sezonie serialu poznajemy rodzinę Clyburnów, która opuszcza Nowy Jork i osiedla się w dolinie rzeki Madison w centralnej Montanie.



„Młody Sherlock” (Prime Video)



Z całą błyskotliwością i urokiem znanymi z filmów Guya Ritchiego o Sherlocku Holmesie, „Młody Sherlock” ukazuje historię pochodzenia ukochanego detektywa sir Arthura Conana Doyle’a w wybuchowej reinterpretacji jego młodzieńczych lat. Sherlock Holmes to bezwstydny młody mężczyzna – bezpośredni i nieokiełznany – który zostaje wplątany w sprawę morderstwa zagrażającą jego wolności. Jego pierwsza sprawa ujawnia globalny spisek, który na zawsze zmienia jego życie.



„Harry Hole” (Netflix)



Serial o poszukiwaniu mordercy stworzony przez jednego ze współczesnych mistrzów kryminałów, Jo Nesbø. Głównym bohaterem jest kontrowersyjny detektyw, tytułowy Harry Hole, który wprawdzie na tropieniu zwyrodnialców zna się jak mało kto, ale poza tym życie mu się nie układa i wciąż nękają go demony przeszłości. Serial ukazuje też konflikt dwóch policjantów i teoretycznie współpracowników, którzy tak naprawdę działają po dwóch stronach prawa. W pierwszym sezonie Harry ściera się ze swoim odwiecznym wrogiem, skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem. Balansując na cienkiej granicy między etyką a pragmatyzmem, musi rozwiązać sprawę seryjnego mordercy i doprowadzić Waalera przed oblicze sprawiedliwości, zanim będzie za późno.



„Tu zdarzy się coś strasznego” (Netflix)



Jeśli „Carrie" jest historią grozy o dziewczynce stającej się kobietą, a „Dziecko Rosemary" jest dreszczowcem o kobiecie stającej się matką, to „Tu zdarzy się coś strasznego" jest horrorem o kobiecie zostającej żoną. Rachel (Camila Morrone) bierze ślub za pięć dni. Razem z narzeczonym, Nickym (Adam DiMarco), wyrusza w drogę do położonego na odludziu rodzinnego domu wakacyjnego w środku zaśnieżonego lasu, gdzie planują wymarzoną ceremonię ślubną. To naprawdę piękny pomysł gdyby nie to, że skłonna do przesądów i paranoi Rachel nie może wyzbyć się uczucia, że zdarzy się coś okropnego. Jej złe przeczucia w połączeniu z serią dziwnych zbiegów okoliczności i nieprzyjemnych niespodzianek zmuszają ją do rozważań – co sprawia, że dwie osoby są bratnimi duszami? A nawet gorzej – co mogłoby być straszniejsze niż zobowiązanie na całe życie wobec niewłaściwej osoby?

