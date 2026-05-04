„Pójdziesz do piekła” to nowa perełka Netfliksa. Mocna „siódemka” od widzów

9-odcinkowy biograficzny serial „Pójdziesz do piekła” zadebiutował na Netfliksie pod koniec kwietnia. Już doczekał się mocnej oceny 7,1/10 od widzów, którzy zachwyceni seansem piszą w sieci:

„Piękna historia i pięknie nakręcony serial”; „Wciągający i intrygujący. Jedynie ta przesadna japońska uprzejmość jest męcząca ale nie zmienia to faktu, że serial pochłania fabułą”; „Ciekawa, nietuzinkowa biografia kobiety interesów – w świecie zdominowanym przez mężczyzn, okupiona bólem i cierpieniem”.

„Pójdziesz do piekła”. O czym jest nowy serial Netfliksa?

Nazywano ją największą wróżką Japonii. Kazuko Hosoki potrafiła zahipnotyzować cały naród. Dla jednych anioł, dla innych demon. Miała pieniądze, rozgłos i miłość. Tylko jedno pozostawało tajemnicą: jej prawdziwa przeszłość.

Kazuko Hosoki była wróżbitką, która podbiła Japonię swoją praktyką Szóstogwiezdnej Dywinacji, wygłaszając mroczne, bezpośrednie przepowiednie i ostrzeżenia, takie jak „okres wielkiej katastrofy” czy „pójdziesz do piekła”. Wyrwała się z powojennej biedy, stając się kluczową postacią tokijskiego życia nocnego – już w wieku dwudziestu kilku lat założyła odnoszące sukcesy kluby i zyskała przydomek „Królowej Ginzy”. Z czasem Hosoki zdominowała telewizję i rynek wydawniczy jako wróżbitka, a jej książki trafiły do Księgi Rekordów Guinnessa. Jej spektakularną karierę przyćmiewały jednak oskarżenia o nieuczciwe praktyki biznesowe oraz plotki o powiązaniach ze światem przestępczym. Kim naprawdę była ta mroczna bohaterka? Ten serial fabularny, obejmujący 60 lat – od połowy XX wieku po początek XXI – oferuje bezkompromisowe spojrzenie na niezwykłe zmagania i nienasycone pragnienia jednej z najbardziej enigmatycznych kobiet swoich czasów.

Wszystkie dziewięć odcinków serialu „Pójdziesz do piekła” jest już dostępne na platformie Netflix.

