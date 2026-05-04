Ta lista kryminałów podnosi poprzeczkę niebezpiecznie wysoko. Najlepsze filmy ostatnich 10 lat

Kino kryminalne w ostatniej dekadzie przeżywa prawdziwy renesans – twórcy coraz odważniej mieszają gatunki, bawią się narracją i budują napięcie nie tylko akcją, ale też psychologią postaci. W efekcie powstają filmy, które nie tylko trzymają w napięciu do ostatniej minuty, ale zostają z widzem na długo po seansie. Ta lista to subiektywny wybór 24 tytułów ocenianych powyżej 7/10 – produkcji dopracowanych, wciągających i na swój sposób „bliskich ideału”. Znajdziesz tu zarówno głośne hity, jak i mniej oczywiste perełki, które mogły umknąć w natłoku premier.

Filmy, które udowadniają, że kryminał może być wybitny. Perełki ostatniej dekady

„Sprawa Colliniego”



Fabrizio Collini (Franco Nero) niedawno przeszedł na emeryturę. Jest cichym, skromnym człowiekiem, który wygląda na kogoś, kto nie mógłby skrzywdzić bliźniego. Mimo to brutalnie morduje znanego przemysłowca w jednym z najbardziej ekskluzywnych hoteli w Berlinie. Jego obrony podejmuje się początkujący prawnik Caspar Leinen (Elyas M'Barek), który pragnie rozpocząć karierę od wyroku uniewinniającego. Collini decyduje się jednak przyznać się do morderstwa i konsekwentnie odmawia podania motywu oraz rozmowy z kimkolwiek na temat swojej zbrodni. Szukając wskazówek, Leinen odkrywa jego osobisty związek z ofiarą i straszliwą historię, która sięga nazistowskich Niemiec i II wojny światowej. Pełen emocji kryminał opowiadający o brutalnym morderstwie, które swoje korzenie miało w dramatycznych zdarzeniach z czasów II wojny światowej. Młody obrońca musi podjąć decyzję, co jest dla niego ważniejsze – dobro klienta, czy kariera.



„A Sun”



Pewna rodzina próbuje poradzić sobie z konsekwencjami uwięzienia ich młodszego syna i późniejszą tragedią.



„Pamfir”



Tytułowy Pamfir, niegdyś przemytnik, dziś robotnik zarabiający na chleb w Polsce, wraca do domu w Zachodniej Ukrainie. Chce spędzić we wsi doroczny karnawał, a przede wszystkim pobyć z żoną i synem. Nastoletni Nazar wpada jednak w kłopoty i ojciec zmuszony jest spłacić jego dług. Pamfir odnawia stare kontakty i przyjmuje ostatnie zlecenie. Nie wie, że wkracza w świat, w którym da się przemycić wszystko, z wyjątkiem dobra. Jeden z najlepszych ukraińskich filmów roku mistrzowsko splata filmowe konwencje, pogańskie mity i ukraińską rzeczywistość.



„Porwana pamięć”



Więź łącząca dwóch braci zaczyna się rwać, gdy jeden z nich zostaje porwany i po kilkunastu dniach powraca. Wtedy drugi rozpoczyna poszukiwania straszliwej prawdy.



„Berlin Alexanderplatz”



Uchodźca z Afryki imieniem Francis przybywa do Berlina, lecz na miejscu nie udaje mu się odnaleźć szczęścia i spokoju. Pozbawiony perspektyw, pogubiony i zdesperowany, wchodzi w toksyczną relację z dealerem Reinholdem.



„Sny wędrownych ptaków”



Akcja rozgrywa się na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku na odległym i wietrznym pustkowiu na granicy kraju. Miejscowa rodzinie z plemienia Wayúu angażuje się w niezwykle dochodowe zajęcie, jakim była wtedy sprzedaż marihuany amerykańskim hippisom. Gdy zachłanność i namiętność ścierają się z honorem, rozpoczyna się wojna wyniszczająca klany. Życie członków rodziny Wayúu, ich kultura oraz tradycje przodków są w niebezpieczeństwie. Chciwość i rywalizacja między gangami stawiają pod znakiem zapytania tradycyjne wartości przekazane przez przodków.



„Nienawiść, którą dajesz”



Starr Carter nieustannie balansuje między dwoma światami: biedną, w przeważającej części czarną dzielnicą, w której mieszka a bogatą, w większości białą szkołą, do której uczęszcza. Chwiejna równowaga między tymi światami zostaje nieodwołalnie zakłócona, gdy Starr staje się świadkiem, jak policjant śmiertelnie rani jej najlepszego przyjaciela z dzieciństwa, Khalila. W obliczu presji ze strony społeczności, Starr musi odnaleźć swój własny głos i stanąć w obronie wszystkiego, co uważa za słuszne.



„Kartoteka 64”



Robotnicy remontujący starą kamienicę w Kopenhadze dokonują przerażającego odkrycia. W tajnym pomieszczeniu ukrytym za ścianą jednego z mieszkań znajdują trzy zmumifikowane ciała, ułożone wokół kuchennego stołu. Do rozwikłania zagadki przydzieleni zostają detektywi z Departamentu Q. Nadzorujący dochodzenie komisarz Carl Mørck i jego asystent Assad trafiają na ślad, który prowadzi ich do okrytego złą sławą szpitala dla kobiet w Sprogø. Miejsca, gdzie przed laty na pacjentkach dokonywano zabiegów przymusowej sterylizacji. I chociaż horror w Sprogø uznawany jest za niechlubny i dawno zamknięty rozdział historii Danii, to detektywi docierają do osób twierdzących, że bestialskie praktyki są nadal stosowane. Zagłębiając się w mroczny świat medycznych eksperymentów i seksualnych nadużyć, Carl i Assad rozpoczynają wyścig z czasem. Wszystko po to, aby zapobiec kolejnym morderstwom i brutalnym napaściom.



„Nasienie świętej figi”



Dwie dorastające siostry na co dzień zajmują się szkołą, przyjaciółmi i domowymi obowiązkami. Wszystko się zmienia, gdy ich ojciec niespodziewanie awansuje na sędziego śledczego. Wraz z finansowymi korzyściami i awansem społecznym, pojawiają się nowe zasady i obowiązki. Ich surowość i restrykcyjność budzi w dziewczynach sprzeciw. Atmosfera w domu gęstnieje, a sytuacja dodatkowo się pogarsza się, gdy znika służbowa broń ojca. Z dnia na dzień cała rodzina znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie.



„Wybawienie”



Detektyw Carl i jego pomocnik Assad z Departamentu Q nie raz już udowodnili, że nie ma czegoś takiego jak sprawy, których nie da się rozwiązać. W ich ręce trafia zamknięta w butelce tajemnicza wiadomość. Tekst liczy sobie 8 lat, a całość napisana jest dziecięcym pismem przy pomocy ludzkiej krwi. Carl i Assad trafiają na trop grupy religijnych fanatyków, którzy nigdy nie zgłosili zaginięć swoich podopiecznych. Detektywi rozpoczynają śmiertelnie niebezpieczną grę z psychopatycznym mordercą, który wystawi wiarę bogobojnych rodziców na najwyższą próbę.



„Jeździec sprawiedliwości”



Markus (Mads Mikkelsen) wraca z misji wojskowej, by zająć się córką Mathilde, po tym, jak jego żona ginie w katastrofie kolejowej. Wszystko wskazuje na zwykły wypadek, do czasu... kiedy do jego drzwi puka Otto – ocalały z wypadku matematyk, dziwak. Otto z dwójką ekscentrycznych przyjaciół przekonują Markusa, że katastrofa pociągu była starannie zaplanowanym zamachem. Kiedy udaje im się zebrać dowody, pozostaje tylko jedno: odwet! Połączeni wspólnym celem nie cofną się przed niczym, nawet jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jest prawdą, a tym, co stanowi tylko pasujący element układanki.



„Boss”



Rok 1986. Agent FBI Robert Mazur (Bryan Cranston) otrzymuje zadanie przeniknięcia do organizacji przestępczej Pablo Escobara. Udając zajmującego się praniem brudnych pieniędzy amerykańskiego biznesmena Boba Musellę, Mazur zdobywa zaufanie jednego z najbliższych ludzi z otoczenia Escobara - Roberto Alcaino (Benjamin Bratt). Nieustająco narażając się na zdemaskowanie i pewną śmierć, przez kolejnych pięć lat Mazur żyje jak narkotykowy boss gromadząc dowody mające obnażyć siatkę powiązań Escobara i zaprowadzić za kratki współpracujących z nim nieuczciwych finansistów i skorumpowanych polityków.



„Good Time”



Connie Nikas (Robert Pattinson) wraz ze swoim bratem Nickiem (Benny Safdie) dokonują śmiałego napadu na bank. Jednak w trakcie ucieczki Nick wpada w ręce policji, a skradzione banknoty okazują się być znaczone. Connie musi szybko wydostać brata z więzienia. W poszukiwaniu pieniędzy na kaucję za niego Connie wkracza do niebezpiecznego podziemnego świata Nowego Jorku. W końcu, zdesperowany decyduje się na kolejny śmiały krok.



„Żywy czy martwy: Film z serii »Na noże«”



Błyskotliwy i ekscentryczny detektyw Benoit Blanc ma na swoim koncie już niemałe sukcesy: rozwiązał sprawę morderstwa patriarchy skłóconej, pełnej nienawiści rodziny, wniknął w zagmatwany świat technologicznego milionera, by odkryć piętrzące się oszustwa i zdrady, prowadzące do ujawnienia zabójcy. Teraz Benoit Blanc staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem – idzie do kościoła!



„Wind River. Na przeklętej ziemi”



Pracujący na terenie indiańskiego rezerwatu Wind River lokalny tropiciel Cory Lambert (Jeremy Renner) znajduje w pokrytych śniegiem leśnych ostępach zwłoki nastoletniej dziewczyny. Przed śmiercią ofiara została brutalnie zgwałcona. Na miejsce zbrodni przybywa młoda agentka FBI Jane Banner (Elizabeth Olsen). Jest niedoświadczona, nie zna ludzi, a miejscowi nie ufają obcym, tym bardziej białym. Czy korzystając z pomocy Lamberta uda się jej skłonić do mówienia zamkniętą indiańską społeczność i odnaleźć sprawców, zanim sypiący śnieg zatrze wszystkie ślady?



„Aż do piekła”



Dwaj bracia – Toby (Chris Pine) – zdesperowany ojciec, szukający lepszego życia dla syna oraz Tanner (Ben Foster), były skazaniec z wybuchowym charakterem, postanawiają okraść oddział banku, który skonfiskował ich zadłużoną, rodzinną ziemię. Napad udaje się, jednak sprawy szybko wymykają się spod kontroli. W pościg za braćmi wyrusza Marcus (Jeff Bridges), nieustępliwy Strażnik Teksasu, szukający ostatnich chwil sławy przed przejściem na emeryturę. Mimo policyjnej obławy, Toby i Tanner, skuszeni wizją szybkiego zysku, decydują się na kolejny wielki skok. Konfrontacja braci z zawziętym stróżem prawa wydaje się nieunikniona.



„Przemytnik”



Eastwood wciela się w rolę Earla Stone’a. To 80-kilkuletni mężczyzna, który nie ma grosza przy duszy, jest sam jak palec i grozi mu zajęcie przez bank zadłużonego biznesu. Właśnie wtedy otrzymuje ofertę pracy, która wymaga od niego jedynie jazdy samochodem. W ten prosty sposób Earl staje się kurierem narkotykowym na usługach meksykańskiego kartelu, z czego zupełnie nie zdaje sobie sprawy. Dobrze sobie radzi. W zasadzie tak dobrze, że wielkość przewożonych przez niego ładunków rośnie w tempie wykładniczym, a sam Earl dostaje pomocnika. Jednak nie tylko on śledzi poczynania Earla. Nowy tajemniczy przemytnik znalazł się także na celowniku znanego ze swej determinacji agenta DEA Colina Batesa (Cooper). Mimo że problemy finansowe Earla odchodzą w niepamięć, błędy popełnione przez niego w przeszłości zaczynają mu coraz bardziej doskwierać. Nie wiadomo jednak, czy zdąży je naprawić, zanim dobiorą się do niego organy ochrony porządku publicznego lub egzekutorzy kartelu.



„Obiecująca. Młoda. Kobieta”



Wszyscy zawsze mówili o Cassie (Carey Mulligan), że to obiecująca młoda kobieta... ale zdarzyło się coś, co brutalnie zmieniło jej przyszłość. W jej życiu nic nie jest tym, na co wygląda. Jest niezwykle bystra, kusząco przebiegła, a nocami prowadzi sekretne podwójne życie. A teraz, dzięki niespodziewanemu spotkaniu, Cassie otrzymuje szansę, by rozliczyć się z przeszłością. I na pewno tę szansę wykorzysta.



„Anatomia upadku”



Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który nurtuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie jest oczywiste i brzmi: "Czy to zrobiła?".



„Czas krwawego księżyca”



Na początku XX wieku plemię północnoamerykańskich Indian Osagów niemalże z dnia na dzień doszło do ogromnej fortuny, dzięki odkryciu na zamieszkiwanych przez siebie terenach złóż ropy naftowej. Pochodzące z wydobycia płynnego "złota" astronomiczne sumy i wizja oszałamiającego bogactwa jak magnes przyciągały różnych ludzi. Biali ludzie bez skrupułów nie tylko wykorzystywali, naciągali i okradali posiadaczy praw do złóż, ale w skrajnych, nierzadkich przypadkach uciekali się do mordowania członków plemienia Osagów, by zawłaszczyć ich majątek. Przedstawione w filmie "Czas krwawego księżyca” wydarzenia, oparte na prawdziwej historii związku Ernesta Burkharta (Leonardo DiCaprio) i Mollie Kyle (Lily Gladstone), pokazują jak miłość i zdrada przeplatają się w fascynującej wielkoekranowej narracji.



„Dżentelmeni”



Londyński półświatek obiega plotka, że Mickey Pearson (Matthew McConaughey), Amerykanin, który zbudował tu narkotykowe imperium, chce się wycofać z rynku. Może nie służy mu klimat albo obawia się brexitu. Grunt, że rodowici brytyjscy bandyci węszą okazję do przejęcia jego biznesu. Sypią się oferty, groźby, pochlebstwa. Niektórzy próbują szantażu albo przekupstwa. Pearson jednak najwyraźniej nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. By mu w tym pomóc, niektórzy bardziej niecierpliwi sięgają po broń. A pewien cwany i dowcipny dziennikarz (Hugh Grant) szykuje przekręt, który może zmienić reguły gry. Pearson okazuje się jednak mistrzem gangsterskiej wolnej amerykanki. Zaczyna się bardzo kosztowna wojna. Ale dżentelmeni przecież nie rozmawiają o pieniądzach.



„Contratiempo. Niewidzialny gość”



Bogaty biznesmen Adrián Doria (Mario Casas) zostaje znaleziony w górskim pokoju hotelowym ze zwłokami swojej kochanki u boku, fotografki Laury Vidal (Bárbara Lennie). Aresztowany przez policję zatrudnia Virginię Goodman (Ana Wagener), doświadczoną prawniczkę. Mężczyzna opowiada adwokatce o tym, co się wydarzyło i swoim związku z Laurą.



„Na noże”



Słynny autor powieści kryminalnych Harlan Trombley zostaje znaleziony martwy w swej posiadłości dzień po 85-tych urodzinach. Śledztwo prowadzi równie elegancki, co dociekliwy detektyw Benoit Blanc. Dzień przed fatalnym zejściem Trombleya w jego posiadłości odbyła się huczna uroczystość z udziałem jego dość szczególnej rodziny. Detektyw Blanc podejrzewa wszystkich, łącznie z najbardziej oddaną służącą denata. Z determinacją i wprawą przedziera się przez sieć rodzinnych zależności, zawiści, wzajemnych oskarżeń i finansowych oczekiwań. Motyw ma tu każdy, jak to w rodzinie. Okazji podczas urodzin seniora rodu również nie brakowało nikomu, ale sprawca może być tylko jeden. Zamknięci w luksusowej posiadłości, poddani nieszablonowym metodom śledczym Blanca, „bliscy” Trombleya zmuszeni są do podjęcia morderczej gry, której wynik do ostatniej chwili pozostanie zagadką.



„Joker”



Arthur Fleck nie ma łatwego życia. Dorabia na ulicach Gotham w roli klauna, ale natyka się na przybierający na intensywności społeczny ostracyzm, wliczając w to przemoc fizyczną. Próbuje śmiać się ze swej mizernej doli na scenie, licząc na karierę komika stand-upowego, ale widzowie z jakiegoś powodu nie chcą się śmiać. Gdy wraca do domu komunikacją miejską, często wpada w niekontrolowany śmiech, a siedzący obok pasażerowie nie rozumieją, że jest to przypadłość medyczna. Jedynie w mizernym mieszkaniu, które dzieli z ukochaną matką wierzącą, że jej dawny pracodawca, Thomas Wayne, wyciągnie ich z dołka, Arthur Fleck czuje się w pełni sobą. Zwłaszcza gdy ogląda programy telewizyjne, na które może projektować swe skromne marzenia o byciu dowcipnym i docenianym człowiekiem sukcesu, wywołującym uśmiech u wszystkich dookoła. Perfidny los podsunie biednemu Arthurowi okazję do spełnienia części swych fantazji, ale gdy do tego dojdzie, nikomu nie będzie do śmiechu. A przynajmniej nikomu racjonalnemu. Czytaj też:

15 thrillerów na Netflix, których finału nie przewidziszCzytaj też:

Tydzień na Netflix: „Love is Blind: Polska” i powrót kryminału z Danii!