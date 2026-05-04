Trendy po majówce. Co najchętniej oglądali Polacy na Netflix i HBO Max?

Aż osiem produkcji na Netflix i sześć na HBO Max – oto lista tego, co w majówkę oglądali najchętniej Polacy. Wśród często wybieranych seriali i filmów na weekendowe seanse znalazły się głównie nowości – hity kinowe, które wpadły przed kilkoma dniami na platformy lub też seriale, które dopiero co miały swój debiut. Widzowie chętnie oglądali też nową dokumentalną produkcję Netfliksa, ale też polskie perełki filmowe. Sprawdźcie pełne zestawienie.

Trendy po weekendzie. Co wygrywa na Netflix a co na HBO Max?

„Człowiek w ogniu”



Powstały na podstawie cyklu powieści A.J. Quinnella „Człowiek w ogniu” opowiada historię Johna Creasy’ego. Niegdyś niezwykle skuteczny najemnik sił specjalnych, słynący z przetrwania nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach, dziś zmaga się z ciężkim zespołem stresu pourazowego. Zdeterminowany, aby pokonać własne demony, wyrusza w drogę ku odkupieniu. Zanim jednak zdąży odnaleźć się w nowym życiu, ponownie trafia w sam środek piekła i jest zmuszony walczyć zacieklej niż kiedykolwiek wcześniej.

(Serial na Netflix)



„Czy powinnam wyjść za mordercę?”



Trzy lata po brutalnym przestępstwie, które zostało starannie ukryte, młoda patolożka sądowa Caroline Muirhead poznaje na Tinderze mężczyznę i szybko się w nim zakochuje. Burzliwy romans prowadzi do zaręczyn i poczucia, że przyszłość pary jest pewna. Jednak narzeczony skrywa coś przerażającego. Gdy w końcu wyznaje jej prawdę o brutalnym zabójstwie i ciele, którego nigdy nie odnaleziono, Caroline staje przed niewyobrażalnym wyborem: pozostać lojalną wobec ukochanego, czy zaryzykować wszystko, mówiąc prawdę?

(Serial na Netflix)



„Niewybrani”



Rosie wraz z mężem Adamem i córką mieszka w zamkniętej społeczności chrześcijańskiej. Gdy nieoczekiwanie w jej życiu pojawia się zbiegły więzień Sam, kobieta zaczyna dostrzegać pewne aspekty i ograniczenia swojego świata, których wcześniej nie zauważała. Może ta tajna wspólnota religijna wcale nie ma na celu jej dobra? A gdy w małżeństwie Rosie zaczyna zgrzytać, Sam zaczyna jawić się jej jako wybawca. Jednak czy jego mroczna kryminalna przeszłość nie oznacza, że to on jest dla niej największym zagrożeniem? Czy może jest nim sekta?

(Serial na Netflix)



„Schody”



Michael Peterson, pisarz kryminałów, zostaje oskarżony o zabójstwo swojej żony Kathleen, po tym gdy zostaje ona znaleziona martwa u podnóża schodów w ich willi. W miarę rozwoju śledztwa rodzina zostaje wciągnięta w burzliwą batalię prawną i medialną. Tymczasem francuska ekipa dokumentalna zaczyna interesować się tą sprawą.

(Serial na Netflix)





„Teściowie 2”



Komiczno-ironiczna opowieść o tym jaki jest stan małżeństwa z trzydziestoletnim stażem, o różnicy pokoleniowej w związku, która wciąż wydaje się być tematem tabu oraz o tym czy w ogóle warto brać ślub.

(Film na Netflix)



„Teściowie 3”



Rodzina spotyka się na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, Małgorzata przybywa z przyjaciółką, a były mąż Andrzej wraca z Australii z nowym towarzystwem.

(Film na Netflix)



„Alfa”



Pogrążona w żałobie kobieta, testująca granice swoich możliwości na australijskim odludziu, zostaje wciągnięta w pokrętną grę zabójcy, który widzi w niej łatwą ofiarę.

(Film na Netflix)



„Moja kochana panienka”



Adela, samotna jedynaczka z konserwatywnej rodziny, dzieli dni między rodzinny sklep z antykami a lekcje religii, które prowadzi. Dziewczyna mocno odczuwa nadopiekuńczość matki i zmowę milczenia wokół swojej interseksualności, której nie jest świadoma, ale która kształtuje jej życie. Nieoczekiwana i piękna przyjaźń z nowo przybyłym księdzem, powrót bliskiej przyjaciółki z dzieciństwa oraz pojawienie się kobiety o imieniu Isabel wywołują reakcję łańcuchową, która sprawia, że Adela zaczyna poznawać siebie i przenosi się z Pampeluny do Madrytu, gdzie wreszcie dzięki miłości i wsparciu innych może ujawnić, kim naprawdę jest.

(Film na Netflix)



„Półbrat”



Serial opowiada historię poróżnionych "braci" Nialla i Rubena. Gdy Ruben niespodziewanie pojawia się na ślubie Nialla, dochodzi do eskalacji i wybuchu przemocy, który cofa nas w czasie i odsłania ich wspólną przeszłość. Akcja obejmuje niemal czterdzieści lat, od lat 80. aż po współczesność, ukazując wzloty i upadki ich relacji: od pierwszego spotkania jako nastolatków po rozstanie w dorosłym życiu. To opowieść pełna dobrych, złych, bolesnych, zabawnych i trudnych momentów.

(Serial na HBO Max)



„Ta inna siostra Bennet”



Mary postanawia wyjść z cienia sióstr i wyrusza w podróż z Meryton do Londynu i Krainy Jezior. Jej dążenie do niezależności prowadzi do nieoczekiwanej historii miłosnej w epoce regencji.

(Serial na HBO Max)



„Wichrowe wzgórza”



Odważna i oryginalna wersja jednej z największych historii miłosnych wszech czasów. Margot Robbie i Jacob Elordi wcielają się w Cathy i Heathcliffa, których zakazana, romantyczna namiętność z czasem staje się toksyczna. Film jest monumentalną opowieścią o pożądaniu, miłości i szaleństwie.

(Film na HBO Max)



„Kolejna zwyczajna przysługa”



Stephanie Smothers i Emily Nelson udają się na malowniczą wyspę Capri we Włoszech na wystawny ślub Emily z bogatym włoskim biznesmenem.

(Film na HBO Max)



„Ciało”



Ambitny profesor medycyny Bruno, mąż bogatej bizneswoman, jest podejrzany o wyniesienie ciała zmarłej żony z kostnicy.

(Film na HBO Max)



„Anakonda”



Doug (Jack Black) i Griff (Paul Rudd) są najlepszymi przyjaciółmi od dzieciństwa i zawsze marzyli o nakręceniu remake'u swojego ulubionego filmu wszech czasów: kinowego klasyka – "Anakonda". Kiedy kryzys wieku średniego popycha ich do podjęcia tego wyzwania, wyruszają w głąb Amazonii, aby rozpocząć zdjęcia. Jednak sytuacja staje się poważna, gdy pojawia się prawdziwa gigantyczna anakonda, zamieniając ich komicznie chaotyczny plan filmowy w śmiertelnie niebezpieczne miejsce. Film, który tak bardzo chcą nakręcić? Może właśnie doprowadzić ich do śmierci...

(Film na HBO Max)

