Netflix na 1 maja. 9 nowości na dziś dla Polaków

Majówka to idealny moment, żeby zwolnić tempo i nadrobić serialowe oraz filmowe zaległości. Z okazji Święta Pracy platforma Netflix dorzuca do swojej biblioteki świeżą porcję tytułów, które świetnie sprawdzą się podczas leniwego dnia na kanapie. Niezależnie od tego, czy masz ochotę na coś lekkiego, wciągającego czy pełnego emocji — wśród majowych nowości każdy znajdzie coś dla siebie.

Nowości od dziś na Netflix. Święto Pracy z dobrym serialem lub filmem!

„Zięć”



José Sánchez miewał w życiu ciężko, ale został budzącym strach politykiem. Teraz jednak mierzy się z wyzwaniami, w których nie pomogą ani efektowne wąsy, ani ostry język.



„Moja kochana panienka”



Adela, samotna jedynaczka z konserwatywnej rodziny, dzieli dni między rodzinny sklep z antykami a lekcje religii, które prowadzi. Dziewczyna mocno odczuwa nadopiekuńczość matki i zmowę milczenia wokół swojej interseksualności, której nie jest świadoma, ale która kształtuje jej życie. Nieoczekiwana i piękna przyjaźń z nowo przybyłym księdzem, powrót bliskiej przyjaciółki z dzieciństwa oraz pojawienie się kobiety o imieniu Isabel wywołują reakcję łańcuchową, która sprawia, że Adela zaczyna poznawać siebie i przenosi się z Pampeluny do Madrytu, gdzie wreszcie, dzięki miłości i wsparciu innych, będzie mogła ujawnić, kim naprawdę jest.



„Gloria”



Historyczny thriller szpiegowski o radiostacji RARET retransmitującej audycje Radia Wolna Europa. Akcja serialu toczy się w Portugalii w latach 60. XX wieku i opowiada historię Glórii, małej wioski w prowincji Ribatejo, która nieoczekiwanie znalazła się w samym centrum Zimnej Wojny oraz sabotażowych manewrów Amerykanów i Sowietów walczących o dominację w Europie. Głównym bohaterem tej opowieści jest João Vidal, młody mężczyzna z rodziny powiązanej z portugalskim reżimem faszystowskim, który zaczyna interesować się polityką w czasie wojny kolonialnej i zostaje zwerbowany do KGB. João angażuje się w poplątaną siatkę szpiegowską, a w końcu dostrzega, że niezależnie od tego, po której stronie się opowie, świat — zwłaszcza świat szpiegów — nigdy nie będzie czarno-biały.



„Dziewczyna moich koszmarów”



Ben Stiller wciela się w postać Eddiego, 40-letniego kawalera, który po latach podbojów decyduje się wreszcie powiedzieć sakramentalne „tak”. Po przeuroczym ślubie nowożeniec wraz ze swoją wybranką, piękną Lilą (Malin Akerman), jedzie na miesiąc miodowy do Meksyku. Już trzeciego dnia orientuje się, że kobieta jego marzeń jest w rzeczywistości urzeczywistnieniem największych koszmarów... Zdesperowany wizją fatalnej przyszłości, Eddie postanawia zakończyć związek, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji...



„Moje najlepsze wesele”



Kiedy Tessa staje się zauroczona drużbą pana młodego podczas planowania ślubu jej najlepszej przyjaciółki, uświadamia sobie, że jej długoletni chłopak może nie być dla niej odpowiednim facetem.



„Kolory miłości”



Po przeprowadzce do rodzinnego miasteczka w Montanie bibliotekarka walczy o uratowanie uroczego hotelu swojego brata, a w końcu zakochuje się w deweloperze.



„Córka mojego szefa”



Tom (Ashton Kutcher) próbuje bezskutecznie poderwać Lisę (Tara Reid), córkę swojego despotycznego szefa Jacka Taylora (Terence Stamp). Na jej prośbę ma przez wieczór opiekować się domem i przede wszystkim ukochaną sową Jacka podczas nieobecności domowników. Niby zadanie proste, ale dość mocno się komplikuje, gdy dom nawiedzają coraz to dziwniejsi goście. Gdy sytuacja całkowicie wymyka się spod kontroli, Tom może stracić nie tylko pracę, ale i ukochaną...



„Nawiedzona znaleziona”



Życie rozwiedzionej matki zmienia się w chaos, gdy po przeprowadzce jej córka zostaje opętana przez lalkę poprzednich właścicieli.



„Rockefeller Plaza 30”, sezony 1-7



Liz Lemon to scenarzystka programu komediowego. Jej życie staje na głowie, gdy nowy szef zatrudnia szalonego gwiazdora, Tracy'ego Jordana.

