Hit HBO Max w jeden dzień stał się numerem jeden na Netflix. O co chodzi?

W miniony piątek 19 kwietnia na Netflix premierowo pojawił się serial produkcji HBO Max, który w 2022 roku był ogromnym hitem. Po latach wzbudził znów ogromne zainteresowanie subskrybentów tej pierwszej z platform i stał się numerem jeden – najchętniej oglądanym serialem w serwisie.

„Schody” to ośmioodcinkowy serial stworzony przez Antonio Camposa, którego znamy bardzo dobrze z takich mocnych tytułów na Netflix jak „Diabeł wcielony” czy „Bestia we mnie” z końcówki 2025 roku. Za scenariusz i produkcję odpowiadają Antonio Campos i Maggie Cohn, którzy również pełnią funkcje showrunnerów. Campos wyreżyserował sześć odcinków, a Leigh Janiak dwa odcinki.

W obsadzie produkcji znaleźli się nagrodzony Oscarem Colinem Firthem i laureatka Emmy Toni Colette w rolach głównych.

Serial na faktach pochłonął widzów Netfliksa. Wcześniej był na HBO Max

Serial „Schody” przedstawia opartą na faktach historię Michaela Petersona (Colin Firth) wraz z jego rozległą rodziną z Północnej Karoliny, skupiając się na podejrzanej śmierci jego żony, Kathleen Peterson (Toni Colette). Twórcy produkcji zabierają widzów do niegdyś szczęśliwego domu, któryn nagle stał się miejscem morderstwa. Czy może był to straszny wypadek, czy zbrodnia z namiętności?

W serialu obok Colina Firtha i Toni Colette występują Michael Stuhlbarg, Juliette Binoche, Dane DeHaan, Olivia DeJonge, Rosemarie DeWitt, Tim Guinee, Patrick Schwarzenegger, Sophie Turner, Vincent Vermignon, Odessa Young oraz Parker Posey.

Co ciekawe, także na Netflix znaleźć możecie dokumentalny serial „Schody”, liczący 13 odcinków i opowiadający o mrożącej krew w żyłach tajemniczej sprawie. To prawdziwa gratka dla fanów „true crime”, którą najlepiej obejrzeć już po serialu.

Premiera serialu Max Original „Schody” (ang. „The Staircase”) miała miejsce w maju 2022 roku, a od piątku 19 kwietnia tego roku obejrzycie serial także na Netflix.

