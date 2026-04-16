Kryminał noir, o którym będzie głośno! Zbrodnia w małym miasteczku i od lat skrywane tajemnice

Serial „Save me” został stworzony na podstawie bestsellera o tym samym tytule autorstwa Dimitrisa Simosa, który jest także głównym scenarzystą produkcji.

Produkcja zabierze widzów do niewielkiego, greckiego miasteczka, na którego obrzeżach odnalezione zostają zwłoki kobiety z wyłupionymi oczami. Szybko okazuje się, że nie było to pojedyncze morderstwo, a puste oczodoły stają się podpisem sprawcy serii brutalnych zbrodni. Kolejne zaginięcia są pożywką do spekulacji dla lokalnej prasy, a narastająca frustracja mieszkańców coraz bardziej daje o sobie znać. By poznać prawdę, śledczy będą musieli nie tylko określić schemat działania sprawcy, ale przede wszystkim poznać mroczną tajemnicę sprzed lat, którą lokalne elity za wszelką cenę starają się utrzymać w ukryciu.

„Save me” – nowa propozycja dla fanów serialowych kryminałów

Nikol Pomanou, artystka rzeźbiąca w drewnie, wraca do rodzinnej miejscowości na uroczystość upamiętniającą zmarłego ojca. Wizyta, która miała być jedynie chwilą zadumy, szybko zamienia się w koszmar – jej młodsza siostra, Alkistis, znika bez śladu. Rodzina natychmiast zgłasza sprawę na komisariacie, a dochodzenie przejmuje Despoina Loukidi – policjantka, która w przeszłości była szkolną prześladowczynią Nikol. Śledcza jest córką emerytowanego prokuratora, a rozwiązanie sprawy tajemniczych morderstw ma jej zapewnić awans. Jest zdeterminowana, by odnaleźć zaginioną kobietę i rozwiązać toczącą się sprawę. Czas kurczy się nieubłaganie, a dochodzenie pokazuje, jak daleko miejscowi są w stanie się posunąć, by chronić swoich – i jak łatwo zło może zakorzenić się w pozornie zwyczajnych miejscach.

W głównych rolach występują Elena Mavridou („Arkadia”) i Danae Skiadi („Ulotne fragmenty”). W produkcji zobaczymy również Manolisa Mavromatakisa („Syn przeznaczenia”, „Kod Dedala”), Nikosa Georgakisa („Rozgrywka”), Ektora Liatsosa („Tajemnice Morza Sargassowego”), Evangelię Adreadaki („Małe grzeszki”). Reżyserią zajął się Pierros Andrakakos, a produkcją – Michael Iskas oraz Yannis Donos.

Serial „Save me”. Gdzie i kiedy oglądać?

Pierwsze dwa odcinki thrillera psychologicznego „Save Me” pojawią się na kanale Viaplay Filmy i Seriale 27 kwietnia, a kolejne będą publikowane po dwa w każdy poniedziałek. Kanał Viaplay Filmy i Seriale można oglądać poprzez Prime Video Channels, Megogo, Canal+ oraz Play.

