Wraca jeden z największych serialowych hitów wszech czasów. Ale trochę się pozmienia

Serial „Biały lotos” stał się jednym z najbardziej charakterystycznych fenomenów telewizyjnych ostatnich lat, mimo że na pierwszy rzut oka nie oferuje typowej, dynamicznej fabuły. Jego siła tkwi w czymś znacznie subtelniejszym. Przede wszystkim to satyra społeczna. Twórca serialu, Mike White, wykorzystuje luksusowe kurorty jako mikrokosmos współczesnego świata zachodniego. Bogaci turyści przyjeżdżają tam, by odpocząć, ale w rzeczywistości ujawniają swoje uprzedzenia, kompleksy i moralne sprzeczności. Relacje między gośćmi a pracownikami hotelu pokazują napięcia klasowe, które są jednocześnie niewygodne i bardzo realistyczne.

Drugim elementem fenomenu jest sposób narracji. Każdy sezon zaczyna się od zapowiedzi tragedii, ale zamiast klasycznego kryminału dostajemy powolne, psychologiczne studium postaci. Widz nie ogląda „co się stanie”, tylko „dlaczego to się stanie”. To odwrócenie typowych schematów przyciąga uwagę i buduje napięcie w nietypowy sposób.

Nie bez znaczenia jest też obsada. Do tej pory na ekranie oglądać mogliśmy takie sławy jak gwiazdę „Euforii” i „pomocy domowej” Sydney Sweeney, Aimee Lou Wood, znaną z „Sex Education”, Jennifer Coolidge, Leo Woodalla, The Jamesa („Dżentelmeni”), Aubrey Plazę, Haley Lu Richardson, Jasona Isaacsa, Sama Rockwella czy Michelle Monoghan.

Serial został wyróżniony licznymi nagrodami, między innymi 15 Emmy, 2 Złotymi Globami i 2 Nagrodami Gildii Aktorów Ekranowych. Amerykański Instytut Filmowy umieścił pierwsze dwa sezony na swoich listach 10 najlepszych seriali roku.

Powraca globalny serialowy fenomen. Co wiemy o 4. sezonie „Białego Lotosu”?

W czwartym sezonie tego kultowego serialu widzowie będą mogli śledzić losy gości i pracowników jednego z francuskich kurortów wakacyjnych podczas tygodnia w którym odbywa się Festiwal Filmowy w Cannes.

W obsadzie czwartego sezonu zobaczymy także takich aktorów jak: Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Max Greenfield, Charlie Hall, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani, Jarrad Paul oraz Nadia Tereszkiewicz.

Hotele w których będzie rozgrywała się akcja nowego sezonu to Airelles Château de la Messardière jako White Lotus du Cap oraz Hôtel Martinez jako White Lotus Cannes.

