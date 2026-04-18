9 rekomendacji z Netfliksa na weekend. Co nowego warto włączyć?

Weekend to idealny moment, żeby nadrobić serialowe zaległości albo odkryć coś zupełnie nowego. Platformy streamingowe regularnie zasypują nas premierami, ale to właśnie Netflix wciąż potrafi najmocniej przyciągnąć uwagę widzów na całym świecie. Co wybrać, gdy czas wolny jest ograniczony, a oferta ogromna? Przygotowaliśmy zestawienie 9 świeżych i wartych uwagi tytułów – od wciągających thrillerów, przez lekkie komedie, aż po produkcje, które jeszcze długo nie wyjdą ci z głowy. Sprawdź, co warto włączyć w ten weekend i daj się porwać dobrej historii.

Perełki tego tygodnia na Netflix: Co oglądać w weekend?

„Sekret za milion”, 2. sezon



To konkurs na inteligencję, spryt i przebiegłość. Czternaścioro nieznajomych wprowadza się do bajecznej posiadłości nad jeziorem. Każdy znajduje w swoim pokoju tajemnicze pudełko. Trzynaście z nich jest pustych, a jedno zawiera 1 000 000 dolarów. Gość może zatrzymać pieniądze — o ile utrzyma swoją wygraną w tajemnicy. W tym sezonie uczestnicy zmierzą się z jeszcze podchwytliwszymi grami, wyczerpującymi wyzwaniami i nieustannym mydleniem oczu. Czy tajemniczy milioner zdoła utrzymać swój majątek w sekrecie?



„Fałszywy profil”, 2. sezon



Camila poznaje swojego księcia z bajki w aplikacji randkowej. Po idyllicznym romansie chce zrobić mu niespodziankę, ale niespodziewanie zostaje uwięziona w pozornym raju.



„Ze szczyptą miłości”



Zastępczyni szefa kuchni, Luka, pragnie zostać głównym szefem kuchni w restauracji swojej matki, ale najpierw musi zmierzyć się z innym kucharzem wybranym przez jej matkę: Dennisem. Jego obecność otwiera jej oczy na to, jak do tej pory postrzegała życie, jedzenie i miłość.



„Prawo Lidii Poët”, 3. sezon



Kwiecień 1887 roku. Enrico został posłem, często podróżuje z Teresą między Rzymem a Turynem, udało mu się też poddać pod obrady propozycję prawa Lidii. Lidia niecierpliwi się, ale wie, że musi zaufać bratu. Cały czas też spotyka się z Fourneau, chociaż, rzecz jasna, nie ma zamiaru wiązać się, wychodzić za mąż czy ujawniać swojego związku. Fourneau dostał awans — teraz pracuje w sądzie przysięgłych, a sprawdzianem jego umiejętności będzie sprawa morderstwa, w której kobieta oskarżona jest o zabicie męża. Sęk w tym, że oskarżoną jest Grazia Fontana, najlepsza przyjaciółka Lidii, która utrzymuje, że działała w obronie własnej. Jej proces wstrząśnie opinią publiczną i relacjami osobistymi. Jacopo wraca do Turynu ze swoją nową partnerką i postanawia pozostać w mieście, aby relacjonować proces, który szybko zaczyna budzić sensację i kontrowersje, a Lidia i Fourneau stają w nim po przeciwnych stronach barykady. Udowodnienie, że maltretowana żona zabiła w obronie własnej, stanowi ogromne wyzwanie, idealne dla Lidii.



„Uśmiechnij się 2”



Światowa gwiazda muzyki pop, Skye Riley (Naomi Scott), wyrusza w trasę koncertową i zaczyna doświadczać coraz bardziej przerażających i niewytłumaczalnych wydarzeń. Przytłoczona narastającymi okropnościami i presją sławy Skye jest zmuszona zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem, zanim wymknie się ono spod kontroli.



„Awantura”, 2. sezon



Serial wraca na ekran z nową obsadą i nową historią. Młoda para z pokolenia Z jest świadkiem niepokojącej kłótni między swoim szefem, milenialsem, i jego żoną. Świeżo zaręczeni Ashley Miller (Cailee Spaeny) i Austin Davis (Charles Melton), pracujący na niskich stanowiskach w prestiżowym prywatnym klubie, wplątują się w trudne sprawy małżeńskie między ich szefem, Joshuą Martínem (Oscar Isaac), i jego żoną, Lindsay Crane-Martín (Carey Mulligan). Poprzez przysługi i przymusy obie pary usiłują przypodobać się zamożnej właścicielce elitarnego klubu, przewodniczącej Park (Youn Yuh-jung), która zaprzątnięta jest własnym skandalem z udziałem swojego drugiego męża, doktora Kima (Song Kang-ho).



„Współlokatorki”



Rozpoczynająca studia, ufna i naiwna Devon prosi pewną siebie Celeste, aby została jej współlokatorką. Przyjaźń szybko jednak ustępuje miejsca konfliktowi pełnemu pasywnej agresji.



„Samce alfa”, 5. sezon



Samce alfa próbowały przywrócić dawne standardy męskości i wspólnego życia, ale przyszło im zmierzyć się z rzeczywistością: rozwodami, walką o dzieci, kamperami i kredytami. Dobrze, że mają chociaż swój „Pakt szowinistów”, który zasadniczo obejmuje plan spędzania wesołego czasu z kumplami. Tymczasem Santi radykalizuje się w swoim życiu singla, Pedro angażuje się w nowy związek, Luis przechodzi trudny rozwód, a Raúl gubi się w dekonstrukcyjnej spirali. Po drugiej stronie katastrofy Luz, Daniela i Esther też dostają pełen zestaw wrażeń: koszmarne randki, OnlyFans dla wielbicieli stóp i wyjazd służący „odzyskaniu” kobiecości.



„Strzelec”



Mark Wahlberg wciela się w postać Boba Lee Swaggera, byłego snajpera korpusu marines i rozczarowanego amerykańskiego bohatera, który miał nadzieję, że po odkryciu druzgocącej zdrady na zawsze będzie mógł skończyć ze swoją dotychczasową pracą. Teraz, mimo tego, że odszedł ze służby i zaszył się daleko w górach, okazuje się, że jest potrzebny krajowi. Odwiedza go bowiem emerytowany pułkownik Isaac Johnson (Danny Glover), który informuje go o tym, że życie prezydenta Stanów Zjednoczonych jest zagrożone i tylko umiejętności Swaggera są w stanie zapobiec tragedii.

