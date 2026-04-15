Polacy zachwyceni nowym filmem na Disney+. „Dla takich rzeczy warto chodzić do kin. Cudo”

Disney+ zaprasza widzów do odkrycia poruszającej historii o empatii i ludzkich więziach. Nietypowa, japońska agencja odmienia życie amerykańskiego aktora, poszukującego sensu życia podczas emigracji w Tokio.

Nowy film na Disney+ poruszy Polaków. Zdobywca Oscara w głównej roli

Film „Rodzina do wynajęcia” został wyreżyserowany i wyprodukowany przez HIKARI („Awantura” na Netflix), a scenariusz produkcji powstał we współpracy HIKARI i Stephena Blahuta.

Amerykański aktor (Brendan Fraser) zmaga się z poczuciem braku celu i przynależności do społeczeństwa, w którym czuje się coraz bardziej zagubiony. Niespodziewane zlecenie prowadzi go do agencji „wynajmowania rodzin”, gdzie zostaje zatrudniony w roli członka rodziny „do wynajęcia”. Gdy z czasem coraz głębiej wnika w światy swoich klientów, zaczyna tworzyć autentyczne więzi, które zacierają granice między grą, a rzeczywistością. W obliczu moralnych dylematów swojej pracy, aktor odkrywa na nowo sens życia, przynależność i subtelne piękno ludzkiej bliskości.

W obsadzie filmu znaleźli się: zdobywca Oscara Brendan Fraser, nominowany do Emmy® Takehiro Hira, Mari Yamamoto, a także debiutująca, nominowana za swoją rolę w filmie do nagrody CCA, Shannon Mahina Gorman oraz ikoniczny Akira Emoto.

„Ciepły, piękny, świeży i zupełnie inny. Dla takich rzeczy warto chodzić do kin. Cudo”; „Dawno nikt z takim humorem i czułością nie opowiadał o samotności, tęsknocie, miłości i przemijaniu. Rola Frasera jest niesamowita, a film przeprowadza nas przez wszystkie możliwe emocje. Czasem nie trzeba wielkich i dogłębnych analiz, aby stworzyć mocarne kino”; „Smutny, a zarazem ciepły, otulający, pocieszający, pełen empatii film o samotności. Małe, skromne, ciche wielkie kino”; „W dobie różnych dziwactw, agresji, skandali, wyuzdanych momentów ten film daje spokój, radość i piękne zdjęcia. Naprawdę dobre kino, świetnie zagrane przez aktorów, polecam z całego serca” – piszą widzowie.

Czytaj też:

